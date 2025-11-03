B1 Inregistrari!
Surse: Motivul pentru care Horațiu Potra a cerut, de fapt, extrădarea în România. Ce au anunțat avocații

03 nov. 2025, 13:48
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat la instanța din Dubai
  2. Ce spun avocații și autoritățile române despre mercenarul Horațiu Potra
  3. Există o tentativă de influență rusă în acest caz?

Mercenarul Horațiu Potra a fost trimis în judecată în România pentru tentativă de lovitură de stat. Alături de el, sunt implicați și alți membri ai familiei sale, care au fost dați în urmărire internațională pentru aceleași acuzații.

Ce s-a întâmplat la instanța din Dubai

Luni, Potra a avut un termen la instanța din Dubai, unde se află în arest din 24 septembrie, după ce a fost reținut pe aeroportul din Dubai împreună cu fiul și nepotul său. Potrivit Antena 3 CNN, în fața judecătorilor din Emiratele Arabe Unite, Potra și-a exprimat oficial dorința de a fi extrădat în România. Deși inițial spera să primească protecție în Dubai, se pare că nu a beneficiat de niciun sprijin, ceea ce l-a determinat să accepte această variantă.

Ce spun avocații și autoritățile române despre mercenarul Horațiu Potra

Avocații mercenarului au confirmat intenția lui Potra de a se preda autorităților române. Șerban Moga, unul dintre apărătorii săi, a declarat pentru Antena 3 CNN că „a avut loc o discuție la nivelul procuraturii din Emiratele Arabe, s-au semnat documente în acest sens și urmează să vină în țară.”

Autoritățile române colaborează strâns cu cele din Emiratele Arabe Unite pentru extrădarea sa. De asemenea, procurorul general al României a afirmat că Potra ar fi încercat să obțină azil în Rusia, însă, acest demers nu a avut succes.

Există o tentativă de influență rusă în acest caz?

Conform unui reportaj The Guardian, figuri influente din cercurile Kremlinului ar fi încercat să împiedice extrădarea lui Horațiu Potra. Igor Spivak, președintele Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, și Igor Kalinin, un moldovean fugit în Rusia și acuzat de recrutare pentru războiul din Ucraina, sunt numele implicate în aceste eforturi.

La începutul lunii octombrie, Potra încercase să anuleze mandatul de arestare din România prin intermediul avocaților săi, dar un judecător i-a respins cererea.

Dezvăluirea aruncă o nouă lumină asupra legăturilor lui Potra cu Moscova, mai scrie The Guardian.

