Autoritățile franceze au efectuat marți, 3 februarie, percheziții la birourile din Franța ale platformei de social media X, deținută de miliardarul Elon Musk, într-o amplă anchetă penală ce vizează activitatea chatbotului de inteligență artificială Grok. Investigația este coordonată de Parchetul din Paris și are legătură cu suspiciuni grave privind generarea și distribuirea de conținut ilegal, inclusiv imagini deepfake cu caracter sexual explicit.

Despre ce este vorba

Informația a fost confirmată oficial chiar printr-o postare publicată pe platforma , de Parchetul din Paris, care a precizat că acesta a fost ultimul anunț difuzat pe rețeaua socială înainte de declanșarea perchezițiilor, scrie Adevărul.

Potrivit procurorilor, ancheta a fost deschisă luna trecută, după ce pe platformă au început să circule masiv imagini sexuale false, generate cu ajutorul chatbotului Grok.

Deepfake-uri, conținut sexual și antisemitism

Ancheta nu se limitează la un singur tip de infracțiune. Procurorii francezi au precizat că investigațiile vizează producerea și difuzarea de deepfake-uri cu conținut sexual explicit, facilitarea răspândirii materialelor ce implică abuzuri sexuale asupra minorilor, dar și diseminarea de conținut antisemit, inclusiv mesaje care neagă Holocaustul.

Dosarul reprezintă o continuare a unei investigații mai vechi, demarate în cursul verii trecute, care viza derapajele antisemite atribuite aceluiași sistem de inteligență artificială. Autoritățile franceze susțin că problemele semnalate nu sunt izolate, ci indică posibile deficiențe structurale în modul de funcționare și control al chatbotului Grok.

„În acest stadiu, desfășurarea acestei investigații face parte dintr-o abordare constructivă, cu scopul final de a asigura respectarea legislației franceze de către platforma X, în măsura în care aceasta operează pe teritoriul național”, a transmis Parchetul din Paris într-un comunicat oficial, citat de Politico.

Europol, implicată în anchetă

Perchezițiile de marți au fost efectuate de unitatea specializată în criminalitate cibernetică a Parchetului din Paris, în colaborare cu Europol, agenția Uniunii Europene pentru aplicarea legii. Implicarea Europol subliniază dimensiunea transfrontalieră a anchetei și gravitatea suspiciunilor investigate, având în vedere impactul potențial al platformei X la nivel global.

În paralel, procurorii francezi au anunțat că Elon Musk, proprietarul platformei X, precum și fosta directoare generală a companiei, Linda Yaccarino, au fost convocați pentru „audieri voluntare”, programate pentru data de 20 aprilie.

Date alarmante despre activitatea chatbotului Grok

Ancheta a fost alimentată și de concluziile unui studiu recent, potrivit căruia chatbotul Grok ar fi putut genera până la trei milioane de imagini sexualizate într-un interval de doar 11 zile, în luna ianuarie. Dintre acestea, aproximativ 23.000 ar fi implicat minori, potrivit estimărilor cercetătorilor citați de autorități.

La nivel european, cazul a atras atenția Comisiei Europene, care a deschis o nouă investigație în baza legislației UE privind platformele online. Bruxelles-ul a anunțat, totodată, că analizează posibilitatea interzicerii unor aplicații în temeiul noii legislații europene privind inteligența artificială.

Reprezentanții platformei X nu au oferit până în prezent un punct de vedere oficial cu privire la percheziții sau la acuzațiile formulate de autoritățile franceze.