B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Elon Musk a cenzurat Comisia Europeană pe X, după ce a acuzat UE de cenzură

Elon Musk a cenzurat Comisia Europeană pe X, după ce a acuzat UE de cenzură

Traian Avarvarei
07 dec. 2025, 16:35
Elon Musk a cenzurat Comisia Europeană pe X, după ce a acuzat UE de cenzură
Foto: Hepta.ro / DPA Images / Patrick Pleul
Cuprins
  1. Comisia Europeană, cenzurată pe X
  2. Elon Musk, criză de nervi după ce Comisia Europeană a amendat X
  3. De ce Comisia Europeană a amendat platforma lui Musk

Elon Musk s-a răzbunat pe Comisia Europeană, după ce executivul UE a amendat X, platforma sa socială, cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea normelor Uniunii privind transparența.

Comisia Europeană, cenzurată pe X

Comisia Europeană a pierdut accesul la panoul de control pentru cumpărarea și urmărirea reclamelor pe platforma X, informează Politico.

„Contul dvs. de publicitate a fost închis”, a scris pe platformă Nikita Bier, șefa departamentului de produse al X.

Bier a acuzat Comisia Europeană că a vrut să amplifice audiența postării sale despre amenda aplicată X, încercând „să profite de o vulnerabilitate din Ad Composer”.

Culmea, Elon Musk s-a remarcat în ultimii ani tocmai prin acuzațiile de cenzură la adresa UE.

Elon Musk, criză de nervi după ce Comisia Europeană a amendat X

Elon Musk a postat pe X mai multe mesaje extrem de critice la adresa Uniunii Europene, după ce executivul UE i-a amendat platforma de socializare.

„Uniunea Europeană ar trebui să fie eradicată și suveranitatea să se întoarcă la țările individuale, astfel încât guvernele să-și poată reprezenta mai bine popoarele”, a scris Musk, pe X.

Într-un alt mesaj, el a transmis: „Birocrația UE sufocă încet Europa până la moarte”

De ce Comisia Europeană a amendat platforma lui Musk

Comisia Europeană a amendat X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență, în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcări se numără lipsa de transparență a registrului său de publicitate și neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice.

Comisia mai consideră că utilizarea de către X a „semnului său de verificare albastru” pentru „conturile verificate” induce în eroare utilizatorii. Asta deoarece pe X oricine poate plăti pentru a avea bifa albastră, fără ca platforma să verifice semnificativ cine se află în spatele contului. Practica, deci, poate fi înșelătoare și expune utilizatorii la fraude.

Tags:
Citește și...
Cristian Păun: „Idioții utili din jurul lui Trump, nici el cu toate țiglele pe casă, dau foc lumii civilizate. O pun în genunchi, la picioarele smintiților lumii”
Externe
Cristian Păun: „Idioții utili din jurul lui Trump, nici el cu toate țiglele pe casă, dau foc lumii civilizate. O pun în genunchi, la picioarele smintiților lumii”
Numărul doi din FBI, acuzat de abuz de putere. Directorul adjunct a folosit trupele SWAT să ducă acasă o prietenă beată
Externe
Numărul doi din FBI, acuzat de abuz de putere. Directorul adjunct a folosit trupele SWAT să ducă acasă o prietenă beată
Pentagonul cere ca Europa să-și asigure apărarea NATO și pune un deadline scurt. Ce se poate întâmpla, în caz contrar, dacă nu se respectă termenul
Externe
Pentagonul cere ca Europa să-și asigure apărarea NATO și pune un deadline scurt. Ce se poate întâmpla, în caz contrar, dacă nu se respectă termenul
Rusia salută noua strategie de securitate a SUA: „Pas pozitiv pentru relațiile bilaterale”
Externe
Rusia salută noua strategie de securitate a SUA: „Pas pozitiv pentru relațiile bilaterale”
Tragedie în Grecia: o ambarcațiune răsturnată, cel puțin 18 morți. Iată ce s-a întâmplat
Externe
Tragedie în Grecia: o ambarcațiune răsturnată, cel puțin 18 morți. Iată ce s-a întâmplat
Bărbat acuzat de omor din culpă, după ce și-a abandonat iubita pe munte. Ea a înghețat acolo până la moarte
Externe
Bărbat acuzat de omor din culpă, după ce și-a abandonat iubita pe munte. Ea a înghețat acolo până la moarte
CTP: „Faptul că în special Angela Merkel a permis migrarea fără limite a fost o greșeală”. Ce mare vulnerabilitate mai are UE, în viziunea gazetarului (VIDEO)
Externe
CTP: „Faptul că în special Angela Merkel a permis migrarea fără limite a fost o greșeală”. Ce mare vulnerabilitate mai are UE, în viziunea gazetarului (VIDEO)
CTP: Există această convergență între SUA și Rusia, anume dispariția UE, pentru ca ambele să stăpânească Europa (VIDEO)
Externe
CTP: Există această convergență între SUA și Rusia, anume dispariția UE, pentru ca ambele să stăpânească Europa (VIDEO)
Un câine i-a salvat viața stăpânului său. Ce s-a întâmplat
Externe
Un câine i-a salvat viața stăpânului său. Ce s-a întâmplat
A murit arhitectul care a proiectat Muzeul Guggenheim din Bilbao. Frank Gehry avea 96 de ani
Externe
A murit arhitectul care a proiectat Muzeul Guggenheim din Bilbao. Frank Gehry avea 96 de ani
Ultima oră
17:53 - Prețuri scandaloase la hotelul Simonei Halep din Brașov. Ce artiști vor cânta acolo de Revelion
17:33 - Românii, indignați de cât a ajuns să coste un cofraj cu ouă în supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”
17:20 - Noi date despre direcția în care merg voturile bucureștenilor. Detalii de la sociologul Marius Pieleanu
17:09 - Cristian Gațu (80 de ani) se căsătorește cu iubita sa. Acum un an, fostul mare handbalist și-a părăsit nevasta, care i-a fost alături peste 5 decenii
16:47 - Bolojan, îndemn la vot: „Țara se schimbă în bine, cu fiecare primar care muncește cum trebuie pentru comunitatea lui”
16:17 - Ciprian Ciucu acuză manipulări în ziua votului. Ce spune candidatul PNL despre lupta pentru București
16:15 - Cristian Păun: „Idioții utili din jurul lui Trump, nici el cu toate țiglele pe casă, dau foc lumii civilizate. O pun în genunchi, la picioarele smintiților lumii”
15:58 - Momentul în care un membru AUR al unei secţii de vot a lovit un jurnalist cu mașina. Reacția partidului lui George Simion (VIDEO)
15:57 - Premierul Ilie Bolojan, incident la Târgul de Carte. Șeful Guvernului, față în față cu românii (VIDEO)
15:31 - Cum au sărbătorit românii din SUA Ziua României la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago. Eugen Tomac, prezent la eveniment: „Felicit organizatorii pentru această inițiativă inedită”