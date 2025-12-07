Elon Musk s-a răzbunat pe Comisia Europeană, după ce executivul UE a amendat X, platforma sa socială, cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea normelor Uniunii privind transparența.

Comisia Europeană, cenzurată pe X

Comisia Europeană a pierdut accesul la panoul de control pentru cumpărarea și urmărirea reclamelor pe platforma X, informează

„Contul dvs. de publicitate a fost închis”, a scris pe platformă Nikita Bier, șefa departamentului de produse al X.

Bier a acuzat Comisia Europeană că a vrut să amplifice audiența postării sale despre amenda aplicată X, încercând „să profite de o vulnerabilitate din Ad Composer”.

Culmea, Elon Musk s-a remarcat în ultimii ani tocmai prin acuzațiile de cenzură la adresa UE.

Elon Musk, criză de nervi după ce Comisia Europeană a amendat X

Elon Musk a postat pe X mai multe mesaje extrem de critice la adresa Uniunii Europene, după ce executivul UE i-a amendat platforma de socializare.

„Uniunea Europeană ar trebui și suveranitatea să se întoarcă la țările individuale, astfel încât guvernele să-și poată reprezenta mai bine popoarele”, a scris Musk, pe X.

Într-un alt mesaj, el a transmis: „Birocrația UE sufocă încet Europa până la moarte”

De ce Comisia Europeană a amendat platforma lui Musk

Comisia Europeană a amendat X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea obligațiilor sale în materie de transparență, în temeiul Actului legislativ privind serviciile digitale (DSA).

Printre încălcări se numără lipsa de transparență a registrului său de publicitate și neasigurarea accesului cercetătorilor la datele publice.

Comisia mai consideră că utilizarea de către X a „semnului său de verificare albastru” pentru „conturile verificate” induce în eroare utilizatorii. Asta deoarece pe X oricine poate plăti pentru a avea bifa albastră, fără ca platforma să verifice semnificativ cine se află în spatele contului. Practica, deci, poate fi înșelătoare și expune utilizatorii la fraude.