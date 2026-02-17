B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tablourile ascunse în pereți de Darius Vâlcov au fost vândute la licitație. Suma finală încasată de ANAF

Tablourile ascunse în pereți de Darius Vâlcov au fost vândute la licitație. Suma finală încasată de ANAF

Ana Beatrice
17 feb. 2026, 23:30
Tablourile ascunse în pereți de Darius Vâlcov au fost vândute la licitație. Suma finală încasată de ANAF
Sursă Foto: Artmark
Cuprins
  1. Ce capodopere au dominat licitația și au atras atenția colecționarilor
  2. De ce au ajuns tablourile din Colecția Darius Vâlcov să fie scoase la licitație

Licitația unei părți a Colecției Darius Vâlcov” a avut loc marți, la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală, fiind organizată de Casa de Licitații A10 by Artmark. Evenimentul a atras un interes major din partea colecționarilor. Toate loturile puse în vânzare au fost adjudecate, ceea ce a dus la un procent de vânzare de 100%. Suma totală obținută s-a ridicat la 791.450 de mii de euro.

Ce capodopere au dominat licitația și au atras atenția colecționarilor

Evenimentul organizat de Artmark s-a desfășurat pe parcursul a aproape trei ore și a adus în fața publicului 34 de lucrări de artă. Acestea au inclus picturi în ulei, acuarele, guașe, serigrafii și desene, formând o colecție de o importanță muzeală, notează Agerpres.

În centrul atenției s-au aflat două tablouri semnate de Nicolae Grigorescu. Este vorba despre „Car cu boi, pe cale de dimineață” și „Car cu boi, la asfințit”. Fiecare dintre acestea a fost adjudecat pentru suma de 170.000 de euro.

Interes ridicat au stârnit și lucrările lui Nicolae Tonitza. „Portretul Ecaterinei” a fost vândut cu 76.000 de euro, „Tătăroaice la Balcic” cu 30.000 de euro, iar „Peisaj în Franța” cu 12.000 de euro. În același timp, pictura „La relation” de Victor Brauner a fost adjudecată pentru 150.000 de euro. De asemenea, desenul „Scenă de coridă” realizat de Pablo Picasso a ajuns la 28.000 de euro.

Înainte de licitație, operele au fost expuse atât la Galeriile Artmark din București, cât și în cadrul unei expoziții itinerante organizate la Craiova.

Seria evenimentelor continuă cu Licitația de Artă Postbelică și Contemporană, programată pe 19 februarie. Evenimentul va marca revenirea unei lucrări semnate de Constantin Brâncuși în licitațiile din România, chiar de ziua dedicată marelui artist.

De ce au ajuns tablourile din Colecția Darius Vâlcov să fie scoase la licitație

O parte dintre tablourile confiscate de la fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov, au fost scoase la licitație pe 17 februarie. Anunțul privind organizarea evenimentului fusese făcut de Artmark cu o lună înainte.

Vânzarea a avut loc în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de ANAF Craiova, pentru recuperarea prejudiciilor stabilite printr-o decizie definitivă a instanței. Potrivit Artmark, operele fuseseră achiziționate de-a lungul timpului din licitații importante din țară și din străinătate. Printre acestea se numără și cele organizate de case celebre precum Sotheby’s, Christie’s Londra și Artcurial Paris.

În prezent, Darius Vâlcov se află în închisoare, unde execută pedeapsa primită în Dosarul „Tablourilor”.

Tags:
Citește și...
Mulți români din Spania analizează întoarcerea în România din cauza costului ridicat al vieții: „Ne este greu să ajungem la sfârșitul lunii”
Eveniment
Mulți români din Spania analizează întoarcerea în România din cauza costului ridicat al vieții: „Ne este greu să ajungem la sfârșitul lunii”
Maioneza care nu îți pune sănătatea în pericol. Mihaela Bilic spune clar ce variantă trebuie să alegi
Eveniment
Maioneza care nu îți pune sănătatea în pericol. Mihaela Bilic spune clar ce variantă trebuie să alegi
Dincolo de Diagnostic: Cum să recuperezi dreptul la o viață demnă
Eveniment
Dincolo de Diagnostic: Cum să recuperezi dreptul la o viață demnă
Românii ar fi putut scăpa de roboții din call-center. Legea care obliga răspunsul în 5 minute este blocată în Parlament
Eveniment
Românii ar fi putut scăpa de roboții din call-center. Legea care obliga răspunsul în 5 minute este blocată în Parlament
O colecție autentică de bancnote din România comunistă face senzație. Suma cerută îi surprinde chiar și pe colecționari
Eveniment
O colecție autentică de bancnote din România comunistă face senzație. Suma cerută îi surprinde chiar și pe colecționari
Se fac angajări la stat. Ministerul care oferă un salariu de 15.210 lei. Unde poți trimite CV-ul
Eveniment
Se fac angajări la stat. Ministerul care oferă un salariu de 15.210 lei. Unde poți trimite CV-ul
Amendă record pentru un bărbat din Drăgășani. Ce a făcut ca să merite această sancțiune
Eveniment
Amendă record pentru un bărbat din Drăgășani. Ce a făcut ca să merite această sancțiune
Dan Șova scapă de condamnarea pentru corupție. Înalta Curte i-a admis recursul în casație
Eveniment
Dan Șova scapă de condamnarea pentru corupție. Înalta Curte i-a admis recursul în casație
România conduce topul tragic al Uniunii Europene, cu cele mai multe decese pe șosele
Eveniment
România conduce topul tragic al Uniunii Europene, cu cele mai multe decese pe șosele
Fragment de dronă adusă de valuri pe plajă. Autoritățile au preluat restul metalic
Eveniment
Fragment de dronă adusă de valuri pe plajă. Autoritățile au preluat restul metalic
Ultima oră
23:15 - Inflația se va reduce până la finalul anului. Bolojan crede că indicele va scădea la 4%
22:51 - Mulți români din Spania analizează întoarcerea în România din cauza costului ridicat al vieții: „Ne este greu să ajungem la sfârșitul lunii”
22:50 - Bolojan crede că legea pensiilor magistraților este constituțională. Când va anunța CE dacă se pierd banii din PNRR
22:35 - Bolojan promite legea bugetului până la finalul săptămânii viitoare. Cum comentează întâlnirea coaliției de la Cotroceni
22:24 - Traian Băsescu, despre participarea lui Nicușor Dan la Consiliul Păcii: „Nu cred că în Statele Unite subiectul alegerilor din România din 2024 mai este de actualitate” (VIDEO)
22:13 - Mihai Trăistariu critică dur Eurovision România 2026 și susține că finaliștii sunt aleși pe baza vizualizărilor cumpărate de pe YouTube: „E de neînțeles această ediție pentru mine!”
22:01 - Băsescu nu susține tăierea normei de hrană pentru militari și polițiști: „Este o ticăloșie” (VIDEO)
21:59 - Ilie Bolojan a anunțat că nu se va tăia norma de hrană a militarilor. Ce s-a mai discutat în cadrul coaliției de guvernare (VIDEO)
21:45 - Maioneza care nu îți pune sănătatea în pericol. Mihaela Bilic spune clar ce variantă trebuie să alegi
21:40 - Dincolo de Diagnostic: Cum să recuperezi dreptul la o viață demnă