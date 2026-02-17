„ ” a avut loc marți, la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală, fiind organizată de Casa de Licitații A10 by Artmark. Evenimentul a atras un interes major din partea colecționarilor. Toate loturile puse în vânzare au fost adjudecate, ceea ce a dus la un procent de vânzare de 100%. Suma totală obținută s-a ridicat la 791.450 de mii de euro.

Ce capodopere au dominat licitația și au atras atenția colecționarilor

Evenimentul organizat de Artmark s-a desfășurat pe parcursul a aproape trei ore și a adus în fața publicului 34 de lucrări de artă. Acestea au inclus picturi în ulei, acuarele, guașe, serigrafii și desene, formând o colecție de o importanță muzeală, notează Agerpres.

În centrul atenției s-au aflat două tablouri semnate de Nicolae Grigorescu. Este vorba despre „Car cu boi, pe cale de dimineață” și „Car cu boi, la asfințit”. Fiecare dintre acestea a fost adjudecat pentru suma de 170.000 de euro.

Interes ridicat au stârnit și lucrările lui Nicolae Tonitza. „Portretul Ecaterinei” a fost vândut cu 76.000 de euro, „Tătăroaice la Balcic” cu 30.000 de euro, iar „Peisaj în Franța” cu 12.000 de euro. În același timp, pictura „La relation” de Victor Brauner a fost adjudecată pentru 150.000 de euro. De asemenea, desenul „Scenă de coridă” realizat de Pablo Picasso a ajuns la 28.000 de euro.

Înainte de licitație, operele au fost expuse atât la Galeriile Artmark din București, cât și în cadrul unei expoziții itinerante organizate la Craiova. Seria evenimentelor continuă cu Licitația de Artă Postbelică și Contemporană, programată pe 19 februarie. Evenimentul va marca revenirea unei lucrări semnate de Constantin Brâncuși în licitațiile din România, chiar de ziua dedicată marelui artist.

De ce au ajuns tablourile din Colecția Darius Vâlcov să fie scoase la licitație