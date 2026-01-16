Tablourile confiscate de la fostul ministru Darius Vâlcov, scoase la licitație. Opere de artă celebre, printre tablouri (FOTO)

O parte a colecției de tablouri a fostului ministru Darius Vâlcov, care cuprinde capodopere semnate de artiști ccelebri, este scoasă la licitație, prin executare silită inițiată de ANAF Craiova.

Nume celebre în colecția lui Darius Vâlcov

Este vorba o colecție ce a fost acumulată în aproximativ un deceniu, din surse care au variat, de-a lungul timpului, între lictațiile autohtone de artă și cele internaționale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby’s și Christie’s Londra ori Artcurial Paris.

Potrivit celor de la casa de licitație Artmark, una dintre piesele de bază din colecție este o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), realizată în tuș pe hârtie, semnată, datată și dedicată „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate” – unul dintre fotografii artistului). Este prima lucrare de Picasso (care nu este un multiplu, de tipul gravurii ori serigrafiei) scoasă vreodată la licitație în România. Prețul de pornire este de 8.000 de Euro.

Licitația include și o pictură semnată de Victor Brauner, reprezentant exponențial al curentului avangardist: „La relation” (din 1952). Opera, de mari dimensiuni, cum rar se poate întâlni în muzeele ori colecțiile private din România, are un preț de pornire de 50.000 de Euro.

De asemenea, în eveniment se află și două pânze importante ale lui Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață” (ce pornește de la prețul de 40.000 de Euro) și „Car cu boi, la asfințit” (preț de pornire de 50.000 de Euro) – ultima extrem de rară.

În aceeași colecție și licitație, regăsim și două schițe rare, de circulație internațională, inspirate de Trilogia Orfică a lui Jean Cocteau, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX – „Femeia-leu” și „Studiu pentru Orfeu (1956)”, ambele cu un preț de pornire de 500 de Euro, mai arată comunicatul casei de licitație .

Povestea tablourilor lui Vâlcov

Fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov a fost condamnat, în 2023, la șase ani de închisoare pentru trafic de influență și spălarea banilor, dar anul trecut , după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în casație formulat de acesta. Magistrații au decis să mențină decizia de confiscare a sumei de la 6,2 milioane de lei de la Darius Vâlcov.

Acesta este dosarul în care procurorii DNA au dat peste „muzeul lui Vâlcov”. Peste 100 de tablouri celebre care îi aparțineau fostului ministru au fost găsite de procurorii anticorupție. Operele de artă ar fi fost ascunse la rude și la prieteni, dar s-au găsit și picturi ascunse în pereți și chiar într-un cimitir.