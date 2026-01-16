B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tablourile confiscate de la fostul ministru Darius Vâlcov, scoase la licitație. Opere de artă celebre, printre tablouri (FOTO)

Tablourile confiscate de la fostul ministru Darius Vâlcov, scoase la licitație. Opere de artă celebre, printre tablouri (FOTO)

Adrian A
16 ian. 2026, 13:24
Tablourile confiscate de la fostul ministru Darius Vâlcov, scoase la licitație. Opere de artă celebre, printre tablouri (FOTO)

O parte a colecției de tablouri a fostului ministru Darius Vâlcov, care cuprinde capodopere semnate de artiști ccelebri, este scoasă la licitație, prin executare silită inițiată de ANAF Craiova.

Nume celebre în colecția lui Darius Vâlcov

Este vorba o colecție ce a fost acumulată în aproximativ un deceniu, din surse care au variat, de-a lungul timpului, între lictațiile autohtone de artă și cele internaționale, inclusiv ale celebrelor case Sotheby’s și Christie’s Londra ori Artcurial Paris.

Potrivit celor de la casa de licitație Artmark, una dintre piesele de bază din colecție este o lucrare de Pablo Picasso, „Scenă de coridă” (1959), realizată în tuș pe hârtie, semnată, datată și dedicată „para el amigo Chaprate” („pentru prietenul meu Chaprate” – unul dintre fotografii artistului). Este prima lucrare de Picasso (care nu este un multiplu, de tipul gravurii ori serigrafiei) scoasă vreodată la licitație în România. Prețul de pornire este de 8.000 de Euro.

Licitația include și o pictură semnată de Victor Brauner, reprezentant exponențial al curentului avangardist: „La relation” (din 1952). Opera, de mari dimensiuni, cum rar se poate întâlni în muzeele ori colecțiile private din România, are  un preț de pornire de 50.000 de Euro.

De asemenea, în eveniment se află și două pânze importante ale lui Nicolae Grigorescu: „Car cu boi, pe cale de dimineață” (ce pornește de la prețul de 40.000 de Euro) și „Car cu boi, la asfințit” (preț de pornire de 50.000 de Euro) – ultima extrem de rară.

În aceeași colecție și licitație, regăsim și două schițe rare, de circulație internațională, inspirate de Trilogia Orfică a lui Jean Cocteau, unul dintre cei mai influenți artiști ai secolului XX – „Femeia-leu” și „Studiu pentru Orfeu (1956)”, ambele cu un preț de pornire de 500 de Euro, mai arată comunicatul casei de licitație Artmark.

Povestea tablourilor lui Vâlcov

Fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov a fost condamnat, în 2023, la șase ani de închisoare pentru trafic de influență și spălarea banilor, dar anul trecut pedeapsa i-a fost redusă la cinci ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul în casație formulat de acesta. Magistrații au decis să mențină decizia de confiscare a sumei de la 6,2 milioane de lei de la Darius Vâlcov.

Acesta este dosarul în care procurorii DNA au dat peste „muzeul lui Vâlcov”. Peste 100 de tablouri celebre care îi aparțineau fostului ministru au fost găsite de procurorii anticorupție. Operele de artă ar fi fost ascunse la rude și la prieteni, dar s-au găsit și picturi ascunse în pereți și chiar într-un cimitir.

Tags:
Citește și...
Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
Eveniment
Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
Eveniment
Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
Turismul european a înflorit în 2025. România, printre puținele țări pe minus
Eveniment
Turismul european a înflorit în 2025. România, printre puținele țări pe minus
Schimbări pentru pasageri! Ce obiect a fost interzis la bordul avioanelor
Eveniment
Schimbări pentru pasageri! Ce obiect a fost interzis la bordul avioanelor
Reacția lui Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, după ce reforma pensiilor speciale a fost din nou amânată: „Mi se pare justificată”
Eveniment
Reacția lui Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, după ce reforma pensiilor speciale a fost din nou amânată: „Mi se pare justificată”
Top 5 sloturi EGT
Eveniment
Top 5 sloturi EGT
Adrian Băzăvan, motociclistul care a proiectat „Marş la Moscova” la protestul AUR, sancționat. Ce amendă a primit
Eveniment
Adrian Băzăvan, motociclistul care a proiectat „Marş la Moscova” la protestul AUR, sancționat. Ce amendă a primit
Milionar la 88 de ani, după un clip viral pe TikTok. Povestea emoționantă a unui veteran din SUA care a muncit până la epuizare
Eveniment
Milionar la 88 de ani, după un clip viral pe TikTok. Povestea emoționantă a unui veteran din SUA care a muncit până la epuizare
Românii le vor tot mai mult în casele lor. Cât câștigă bonele asiatice, în 2026, pe lângă cazare și mâncare
Eveniment
Românii le vor tot mai mult în casele lor. Cât câștigă bonele asiatice, în 2026, pe lângă cazare și mâncare
Pare incredibil, dar e real: 15 minute de somn în plus pe noapte pot adăuga un deceniu la speranța de viață
Eveniment
Pare incredibil, dar e real: 15 minute de somn în plus pe noapte pot adăuga un deceniu la speranța de viață
Ultima oră
14:35 - Cum a strâns un român 300.000 de euro folosind laptopul mamei sale. Ce făcea când a intrat poliția peste el
14:21 - Cinci ucraineni, prinși ascunși într-un camion la vama Palanca. Cât au plătit pentru a fugi din țară
14:18 - Turismul european a înflorit în 2025. România, printre puținele țări pe minus
14:00 - Impozitele lui Ilie Bolojan la Oradea: Cât are de plătit pentru un apartament și un Mercedes A-Klasse din 2017
13:39 - Schimbări pentru pasageri! Ce obiect a fost interzis la bordul avioanelor
13:36 - Reacția lui Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR, după ce reforma pensiilor speciale a fost din nou amânată: „Mi se pare justificată”
13:32 - Monica Tatoiu, în șoc după ce și-a verificat impozitul. Greșeala care i-a dat totul peste cap: „În total aș avea de plată acum vreo 15.000 lei”
13:22 - Top 5 sloturi EGT
13:05 - Adrian Băzăvan, motociclistul care a proiectat „Marş la Moscova” la protestul AUR, sancționat. Ce amendă a primit
12:57 - Milionar la 88 de ani, după un clip viral pe TikTok. Povestea emoționantă a unui veteran din SUA care a muncit până la epuizare