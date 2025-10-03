S-a căsătorit în aceeași rochie de la grădiniță, transformând o amintire a copilăriei într-un simbol al iubirii și continuității. O tânără din Constanța a atras atenția tuturor după ce a povestit, într-un video publicat pe , cum a ales să îmbrace la propria cununie rochia purtată în urmă cu ani de zile la serbarea din grădiniță.

Nu tot ce e vechi e urât. Unele îți pot aduce un pic de magie în una dintre cele mai importante zile din viața ta 🥹 P.S: da, m-am tot împiedicat de rochie, oricât a încercat mama s-o prindă la serbare :)))

Cum a ajuns aceeași rochie de la grădiniță să devină ținută pentru casătorie

Ștefania s-a căsătorit în aceeași rochie de la serbarea din grădiniță după ce, în adolescență, a redescoperit costumul de îngeraș realizat de mama ei.

„Ca să înțelegeți contextul: pe vremea aceea, când eram mică, costumașele se găseau greu. Iar când se găseau, nu prea erau bani pentru ele. Așa că mama a cumpărat un material din dantelă și mi-a făcut o rochiță de îngeraș”, a povestit ea.

Păstrată cu grijă ani la rând, piesa vestimentară încărcată de amintiri s-a transformat în timp dintr-un simbol al copilăriei într-o ținută cu semnificație profundă pentru una dintre cele mai importante zile din viața tinerei: „Ani mai târziu, prin clasa a 12-a, când am făcut ordine în apartamentul în care am locuit aproape toată viața, am găsit rochița. Atunci mi-am spus: «Eu nu o să mă căsătoresc niciodată. Dar dacă, totuși, s-ar întâmpla, aș vrea să port această rochie.»

Cum a adaptat rochia pentru ziua cea mare

Dintr-o simplă rochiță albă cu auriu, păstrată ani de zile, a luat naștere o veritabilă rochie pentru . Prin câteva ajustări, adăugarea unei jupe elegante și modificarea mânecilor, rochia a fost adaptată pentru ziua cea mare, păstrând totuși esența emoțională a amintirii.

„Încă îmi venea, doar că mă strângea puțin la subraț. Acel „nu o să mă căsătoresc niciodată” s-a transformat, câțiva ani mai târziu, într-un „da”, după doar câteva luni de relație. Iar câțiva ani după cererea în căsătorie am scos și actele. Pentru acel moment special, m-am dus până la Constanța să iau rochița, ca să o pot modifica. I-am tăiat mânecile, ca să nu mă mai strângă la subraț, și i-am adăugat un jupon, pentru că inițial nu avea. Așa am purtat-o la cununie, și m-am simțit ca o prințesă”, a mai spus tânăra.