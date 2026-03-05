B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Tânără din Corabia, cercetată penal după ce ar fi înscenat o hărțuire online și și-ar fi trimis singură mesaje de amenințare

Tânără din Corabia, cercetată penal după ce ar fi înscenat o hărțuire online și și-ar fi trimis singură mesaje de amenințare

Selen Osmanoglu
05 mart. 2026, 12:38
Tânără din Corabia, cercetată penal după ce ar fi înscenat o hărțuire online și și-ar fi trimis singură mesaje de amenințare
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei
O tânără de 18 ani din Corabia este cercetată penal după ce ar fi reclamat în mod fals că este hărțuită online de un profesor. Ancheta a arătat că aceasta ar fi creat conturi de socializare prin care și-ar fi trimis singură mesaje de amenințare, pe care ulterior le-a depus ca probe în dosarul penal.

Plângerea depusă în octombrie 2025

Cazul a fost sesizat în luna octombrie 2025, când tânăra a reclamat autorităților că ar fi fost hărțuită prin intermediul unor conturi de socializare. Ea a indicat drept posibil autor un cadru didactic, conform Știrile ProTv.

Ulterior, a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de hărțuire, iar cercetările au fost efectuate de polițiștii din cadrul Poliției orașului Corabia, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia.

„În luna octombrie 2025, o tânără de 18 ani, din orașul Corabia, a sesizat organele judiciare cu privire la faptul că ar fi fost hărțuită prin intermediul unor conturi de socializare, indicând drept posibil autor un cadru didactic”, se arată în informarea transmisă de IPJ Olt.

Ancheta a scos la iveală alte suspiciuni

În timpul investigațiilor, procurorii au extins urmărirea penală și pentru infracțiunile de amenințare și influențarea declarațiilor. Tânăra ar fi depus mai multe capturi de ecran și mesaje care ar fi reprezentat presupuse amenințări.

Pentru a verifica autenticitatea acestor probe, anchetatorii au dispus ridicarea telefonului mobil al tinerei pentru expertize tehnice.

„La data de 19 februarie 2026, în cadrul activităților procedural-penale desfășurate la sediul poliției, s-a dispus, prin ordonanță, ridicarea telefonului mobil al acesteia, în vederea efectuării unor verificări tehnice de specialitate”, au transmis reprezentanții IPJ Olt.

În urma acestor verificări, polițiștii au stabilit că mesajele ar fi fost trimise chiar de către tânără, folosind conturi create de ea.

Tânăra ar fi recunoscut fapta

Potrivit anchetatorilor, în urma audierilor, tânăra ar fi recunoscut că probele depuse nu reflectă realitatea.

„Cu ocazia audierii, tânăra a recunoscut comiterea faptei, declarând că plângerea și probele depuse nu corespund realității”, au precizat polițiștii.

În acest context, oamenii legii s-au sesizat din oficiu pentru infracțiunea de inducerea în eroare a organelor judiciare, iar la data de 2 martie 2026 a fost dispusă continuarea urmăririi penale față de aceasta.

