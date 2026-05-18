TAROM așteaptă intrarea primelor Boeing 737 MAX începând din această vară. Directorul general, Bogdan Costaș, a anunțat luni că planul de restructurare are ca termen final luna decembrie 2026.

TAROM așteaptă redresarea financiară aprobată de Comisia Europeană

Conducerea companiei a subliniat că actualul program de reorganizare reprezintă o decizie managerială luată la timp pentru a salva operatorul de la blocaj. Măsurile de eficientizare sunt considerate esențiale pentru viitorul curselor aeriene, chiar dacă au fost implementate în condiții dificile.

Directorul general a explicat diferența majoră dintre strategia curentă și o eventuală procedură judiciară de reorganizare.

„Restructurarea nu trebuie privită ca o anticameră a insolvenţei. Restructurarea este un instrument managerial, pe când insolvenţa este un instrument juridic. Cu cât iei mai repede măsuri pentru restructurarea unei companii, atunci când constaţi că acest lucru este necesar, cu atât ai o zonă mai mare de a o întoarce şi de a implementa schimbările necesare”, a explicat Bogdan Costaş la o dezbatere organizată de Financial Intelligence.

Care sunt noile termene de livrare

Activitatea companiei de stat a fost perturbată în ultima perioadă de contextul geopolitic. Printre problemele majore s-au numărat scumpirea carburantului, pierderea a patru rute esențiale, dar și o amânare de aproape un an a livrării noilor aparate de zbor, scrie .

„În luna iulie va veni primul Boeing 737 MAX, în luna august al doilea, iar în martie anul viitor a treia aeronavă”, a precizat Bogdan Costaş.

Ce restricții de rețea rămân valabile

Programul de reorganizare economică impune și o serie de limitări pentru activitatea comercială actuală. Adică, până la finalizarea întregului proces din 2026, operatorul este obligat să își mențină rețeaua la un număr fix de 27 de rute și o flotă operațională de maximum 14 avioane.

Totuși, conducerea subliniază că nu există o dată limită fixă pentru stabilirea viitorului definitiv al companiei.

Reprezentanții poartă negocieri deschise cu oficialii de la Bruxelles pentru ajustarea măsurilor și găsirea unui partener strategic puternic.

Compania s-a împărțit în două: operatorul de zboruri și TAROM Tehnic. Conducerea crede că unirea firmelor care repară avioane în România ar fi o idee excelentă, pentru că cererea pe piață este uriașă.