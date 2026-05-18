Flavia Codreanu
18 mai 2026, 20:11
Sursă Foto: Facebook - Rares Cojoc
Cuprins
  1. Cum a simțit sportivul divorțul
  2. Din ce cauză Rareș Cojoc a mărturisit că se simte o persoană trădată

Rareș Cojoc a mărturisit că divorțul Andreea Popescu i-a afectat întreaga activitate profesională. 

Cum a simțit sportivul divorțul

Invitat recent într-un podcast, dansatorul a recunoscut că problemele personale s-au resimțit puternic în timpul concursuri din cariera sa. Din cauza separării, supărarea i-a afectat starea de spirit în ringul de dans.

A fost trup și suflet lângă mine, în anul 2025. Sigur m-ar fi afectat la Campionatul Mondial, dacă se întâmpla despărțirea înainte. La ultimele două competiții importante, Grand Slam-ul de la Blackpool și Campionatul European, din Spania, am simțit, în primele runde, unde nu era presiune atât de mare asupra mea, o anumită indispoziție. Îmi era mai greu să mă aduc decât înainte. Tu, când ești pe ring, nu poți să minți. Performanța nu te lasă să minți. Am simțit greutatea în ambele competiții, inclusiv la Campionatul Național. Partea bună este că am reușit să intru în competiție, odată cu trecerea rundelor”, a declarat Rareș Cojoc în podcastul Acasă La Măruță.

Din ce cauză Rareș Cojoc a mărturisit că se simte o persoană trădată

Tatăl a trei copii, sportivul în vârstă de 36 de ani a explicat că nu și-a închipuit niciodată că va ajunge să fie un părinte singur. El consideră că toate eforturile depuse pentru a menține o căsnicie reușită nu au primit atenția sau recunoștința cuvenită din partea fostei partenere.

„Trădat pentru că ceea ce am oferit eu nu a fost oarecum apreciat. Pentru mine, familia este sacră. Niciodată nu mi-am imaginat că o să fiu la 36 de ani un tată singur. Sună puțin abrupt, dar lucrurile trebuie spuse pe nume, de ce Dumnezeu a rânduit să o scoată pe Andreea din viața mea. Realmente cred că asta s-a întâmplat. Dumnezeu nu lasă nimic nerăsplătit și vine mereu cu darurile, la final”, a mai spus dansatorul.

Vestea că această căsnicie s-a destrămat a lăsat mască întreaga lume mondenă din România, mai ales că separarea a fost confirmată oficial de către influenceriță după o perioadă plină de zvonuri.

Chiar dacă suferința a fost mare, dansatorul profesionist a reușit în cele din urmă să obțină medalia la care visa și rămâne optimist cu privire la viitorul său.

