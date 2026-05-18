Băiețelul din Sibiu găsit în viață după ce a petrecut aproape două zile în pădure a fost externat din spital. Decizia a fost luată de medici în urma ultimelor realizate la Spitalul Clinic de Pediatrie.

Cum se simte acum băiețelul din Sibiu

Medicii au anunțat că micuțul nu a avut nevoie de îngrijiri prelungite și se poate întoarce acasă. El va rămâne sub observația familiei și va reveni la spital doar pentru un control de rutină programat peste câteva săptămâni.

Managerul unității medicale a oferit detalii clare despre starea de sănătate și externarea micuțului pacient.

„Copilul a fost externat azi. Este foarte bine. Peste trei săptămâni vine la control, dar nu avea absolut nimic, toate analizele erau normale”, a declarat Camelia Grigore.

Cu a reușit la doar 5 ani să supraviețuiască singur în sălbăticie

Medicii explică miracolul prin faptul că cel mic nu a conștientizat pericolele din mediul înconjurător la fel ca un adult. Lipsa unei spaime extreme l-a ajutat să își păstreze energia și să se adăpostească instinctiv într-o scorbură din zona Sebeșu de Jos.

Conducerea spitalului a detaliat din punct de vedere medical comportamentul pe care l-a avut copilul și cum a reușit acesta să reziste temperaturilor scăzute.

„Eu, în calitate de medic, pot explica astfel: copilul nu a fost speriat, fiind prea mic pentru a înţelege ce i s-a întâmplat. S-a ascuns într-o scorbură şi a stat acolo. Nu i-a fost frică în sensul ‘vai de mine, vine ursul’ sau ‘vai de mine, vine lupul’.

A stat sigur undeva, acoperit, pentru că nu a venit îngheţat de frig, deci sigur nu a stat în bătaia vântului. Şi, nefiind emoţionat că îl mănâncă lupul, ursul sau altceva, cum ar fi fost un om mare, a supravieţuit”, a declarat Camelia Grigore.

Ce l-a ajutat pe copil să reziste două zile în pădure

Micuțul era obișnuit cu viața la țară și petrecea mult timp în aer liber alături de tatăl său, la ferma familiei. Această rezistență fizică dobândită în viața de zi cu zi i-a oferit un avantaj uriaș în fața intemperiilor din natură.

„Era un copil care se ducea cu tatăl să repare gardul, să facă una, să facă alta, deci era obişnuit cu a sta afară. Nu era un copil de la oraş, pe care îl înfofoleşti şi îl duci cu maşina la grădiniţă.

O întâmplare fericită. Un norocos, care a reuşit să reziste în ploaie. Bine că l-au găsit în două zile, pentru că dacă mai stătea încă vreo trei, probabil că nu era acelaşi deznodământ”, a declarat Camelia Grigore, scrie .

Băiatul a fost reperat cu un elicopter la doi kilometri de locul dispariției, după o mobilizare masivă. La acțiunea de căutare din teren au participat peste 250 de polițiști, jandarmi, salvamontiști, militari și voluntari.