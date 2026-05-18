B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Băiețelul din Sibiu găsit în pădure a fost externat din spital. Explicația medicilor despre cum a rezistat singur în sălbăticie

Băiețelul din Sibiu găsit în pădure a fost externat din spital. Explicația medicilor despre cum a rezistat singur în sălbăticie

Flavia Codreanu
18 mai 2026, 18:04
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Băiețelul din Sibiu găsit în pădure a fost externat din spital. Explicația medicilor despre cum a rezistat singur în sălbăticie
sursa: Ora de Sibiu
Cuprins
  1. Cum se simte acum băiețelul din Sibiu
  2. Cu a reușit la doar 5 ani să supraviețuiască singur în sălbăticie
  3. Ce l-a ajutat pe copil să reziste două zile în pădure

Băiețelul din Sibiu găsit în viață după ce a petrecut aproape două zile în pădure a fost externat din spital. Decizia a fost luată de medici în urma ultimelor investigații realizate la Spitalul Clinic de Pediatrie.

Cum se simte acum băiețelul din Sibiu

Medicii au anunțat că micuțul nu a avut nevoie de îngrijiri prelungite și se poate întoarce acasă. El va rămâne sub observația familiei și va reveni la spital doar pentru un control de rutină programat peste câteva săptămâni.

Managerul unității medicale a oferit detalii clare despre starea de sănătate și externarea micuțului pacient.

„Copilul a fost externat azi. Este foarte bine. Peste trei săptămâni vine la control, dar nu avea absolut nimic, toate analizele erau normale”, a declarat Camelia Grigore.

Cu a reușit la doar 5 ani să supraviețuiască singur în sălbăticie

Medicii explică miracolul prin faptul că cel mic nu a conștientizat pericolele din mediul înconjurător la fel ca un adult. Lipsa unei spaime extreme l-a ajutat să își păstreze energia și să se adăpostească instinctiv într-o scorbură din zona Sebeșu de Jos.

Conducerea spitalului a detaliat din punct de vedere medical comportamentul pe care l-a avut copilul și cum a reușit acesta să reziste temperaturilor scăzute.

„Eu, în calitate de medic, pot explica astfel: copilul nu a fost speriat, fiind prea mic pentru a înţelege ce i s-a întâmplat. S-a ascuns într-o scorbură şi a stat acolo. Nu i-a fost frică în sensul ‘vai de mine, vine ursul’ sau ‘vai de mine, vine lupul’.

A stat sigur undeva, acoperit, pentru că nu a venit îngheţat de frig, deci sigur nu a stat în bătaia vântului. Şi, nefiind emoţionat că îl mănâncă lupul, ursul sau altceva, cum ar fi fost un om mare, a supravieţuit”, a declarat Camelia Grigore.

Ce l-a ajutat pe copil să reziste două zile în pădure

Micuțul era obișnuit cu viața la țară și petrecea mult timp în aer liber alături de tatăl său, la ferma familiei. Această rezistență fizică dobândită în viața de zi cu zi i-a oferit un avantaj uriaș în fața intemperiilor din natură.

„Era un copil care se ducea cu tatăl să repare gardul, să facă una, să facă alta, deci era obişnuit cu a sta afară. Nu era un copil de la oraş, pe care îl înfofoleşti şi îl duci cu maşina la grădiniţă.

O întâmplare fericită. Un norocos, care a reuşit să reziste în ploaie. Bine că l-au găsit în două zile, pentru că dacă mai stătea încă vreo trei, probabil că nu era acelaşi deznodământ”, a declarat Camelia Grigore, scrie Agerpres.

Băiatul a fost reperat cu un elicopter la doi kilometri de locul dispariției, după o mobilizare masivă. La acțiunea de căutare din teren au participat peste 250 de polițiști, jandarmi, salvamontiști, militari și voluntari.

Tags:
Citește și...
Casă de 3 milioane de dolari, oferită gratis pe o insulă de lux. Există însă o condiție care îi sperie pe mulți
Externe
Casă de 3 milioane de dolari, oferită gratis pe o insulă de lux. Există însă o condiție care îi sperie pe mulți
O moștenire de 570.000 € s-a transformat într-un scandal uriaș. Cum s-a întâmplat acest incident
Externe
O moștenire de 570.000 € s-a transformat într-un scandal uriaș. Cum s-a întâmplat acest incident
ONU acuză din nou Israel de „genocid” în Gaza. Raport dur privind posibile crime de război și epurare etnică
Externe
ONU acuză din nou Israel de „genocid” în Gaza. Raport dur privind posibile crime de război și epurare etnică
(VIDEO) Salvare contracronometru pentru un turist bulgar care a căzut zeci de metri în gol
Eveniment
(VIDEO) Salvare contracronometru pentru un turist bulgar care a căzut zeci de metri în gol
Victorie în instanță pentru Robert Negoiță. Datoria de 50 de milioane de euro la ANAF, anulată de magistrați
Eveniment
Victorie în instanță pentru Robert Negoiță. Datoria de 50 de milioane de euro la ANAF, anulată de magistrați
Ryanair liniștește temerile privind combustibilul. Ce avertisment intră în vigoare pentru cei care își rezervă zborurile mai târziu
Externe
Ryanair liniștește temerile privind combustibilul. Ce avertisment intră în vigoare pentru cei care își rezervă zborurile mai târziu
Cei doi militari răniți în explozia de la depozitul de muniție din Botoșani, transferați în Belgia. România, tot fără soluții pentru marii arși
Eveniment
Cei doi militari răniți în explozia de la depozitul de muniție din Botoșani, transferați în Belgia. România, tot fără soluții pentru marii arși
Plăți uriașe prin programul de investiții locale. Ministerul Dezvoltării anunță facturi achitate integral la „Anghel Saligny”
Economic
Plăți uriașe prin programul de investiții locale. Ministerul Dezvoltării anunță facturi achitate integral la „Anghel Saligny”
Prima enciclică a Papei Leo vizează inteligența artificială. Când va fi publicat documentul istoric
Externe
Prima enciclică a Papei Leo vizează inteligența artificială. Când va fi publicat documentul istoric
MAI investește milioane pentru protejarea noilor buletine electronice și dezvoltarea unui chatbot AI
Eveniment
MAI investește milioane pentru protejarea noilor buletine electronice și dezvoltarea unui chatbot AI
Ultima oră
19:09 - Casă de 3 milioane de dolari, oferită gratis pe o insulă de lux. Există însă o condiție care îi sperie pe mulți
19:06 - Un grup de români este acuzat că a înjunghiat un jurnalist la Londra la comanda Iranului. Ce au dezvăluit procurorii?
18:58 - RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: „Am corectat o problemă reală”
18:34 - O moștenire de 570.000 € s-a transformat într-un scandal uriaș. Cum s-a întâmplat acest incident
18:33 - Nume surpriză: Ce personalități sunt luate în calcul pentru funcția de premier tehnocrat (Surse)
18:31 - „Nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere”: Alexandra Căpitănescu a reacționat după scandalul de la Eurovision
17:59 - În România, legea e pentru fraieri: PSD-istul Claudiu Manda a fumat pe stadion, deși legislația românească interzice acest lucru de 10 ani
17:57 - O zi de consultări fără niciun rezultat. Nici Nicușor Dan nu a reușit să explice de ce i-a chemat pe toți la Cotroceni
17:56 - ONU acuză din nou Israel de „genocid” în Gaza. Raport dur privind posibile crime de război și epurare etnică
17:35 - (VIDEO) Salvare contracronometru pentru un turist bulgar care a căzut zeci de metri în gol