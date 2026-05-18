O simplă lansare de ceasuri s-a transformat într-un adevărat spectacol de haos în mai multe orașe din lume, după ce Swatch a scos pe piață o colecție realizată împreună cu brandul de lux Audemars Piguet.

În fața magazinelor au apărut cozi uriașe, oameni care au dormit pe stradă zile întregi și chiar altercații care au necesitat intervenția poliției.

Noua colecție Royal Pop, inspirată din stilul Pop Art, a atras imediat atenția pasionaților de ceasuri și a revânzătorilor, mai ales pentru că modelele pornesc de la aproximativ 335 de lire sterline, un preț considerat „mic” comparativ cu ceasurile clasice Audemars Piguet, care pot costa și peste 100.000 de lire, informează publicația .

De ce s-au închis magazinele după lansarea ceasului Swatch?

În mai multe orașe din Marea Britanie, inclusiv Manchester, Liverpool, Cardiff și Londra, magazinele Swatch au fost închise temporar din motive de siguranță. Imagini apărute online surprind oameni împingându-se la intrări, cozi scăpate de sub control și intervenții ale forțelor de ordine.

În Cardiff, poliția a intervenit după ce aproximativ 300 de persoane au încercat să intre într-un centru comercial înainte de deschiderea magazinului. Un bărbat a fost chiar arestat și evacuat din zonă.

Scene similare au fost raportate și în New York sau , unde videoclipurile publicate pe rețelele sociale arată și conflicte între cumpărători și agenții de securitate.

Reslleri, cei mai profitabili după această lansare

Mulți dintre cei care au stat zile întregi la coadă nu intenționau să păstreze ceasurile, ci să le revândă imediat online la prețuri uriașe. Unele modele din ediția limitată au apărut deja pe platforme de revânzare la sume care depășesc 10.000 sau chiar 15.000 de lire sterline.

Compania Swatch a transmis ulterior un mesaj public prin care le-a cerut fanilor să nu se înghesuie și a anunțat că produsele vor rămâne disponibile mai multe luni, pentru a reduce presiunea din magazine.