Ludovic Orban, fost premier și fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a declarat că PSD și AUR trebuie României deoarece ei au dat jos Guvernul Bolojan, declanșând criza politică.

Orban: PSD și AUR să vină cu soluția pentru a guverna

„În momentul de față, PSD trebuie să lase jocul ipocrit. Ei împreună cu AUR au depus o moțiune de cenzură în care au dat jos un guvern, au creat o criză politică și imposibilitatea refacerii coaliției de guvernare pe care ei au distrus-o. Deci ei trebuie să vină cu soluția pentru a asigura guvernarea României. E obligația lor morală, dacă vor să mai contează în vreun fel”, a declarat Ludovic Orban, pentru Digi24.

Acesta a mai afirmat că posibila soluție a unui premier ar salva PSD-ul, „ca să nu-și asume direct răspunderea guvernării”, ci pe Nicușor Dan, ca „să nu pună chiar președintele PSD, pentru că asta ar afecta în planul imaginii foarte tare”.

Orban: Să vedem PSD și AUR cum își respectă promisiunile

„În mod normal, PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură. Ei împreună ar trebui să-și asume răspunderea guvernării. Acum PSD-ul face pe fata mare și spune că nu vrea să guverneze cu AUR. Când au scris împreună moțiunea de cenzură, au semnat-o și au depus-o împreună, asumându-și practic textul moțiunii de cenzură, atunci puteau să facă înțelegeri cu AUR. Acuma nu mai pot să guverneze împreună.

Ar trebui să-și asume răspunderea guvernării împreună. Ei au dat jos guvernul. Ei trebuie să ofere soluție pentru guvernarea României. Să-i vedem cum pun ei în practică toate promisiunile că scad TVA-ul, că o să reia creșterea pensiilor, că o să reia creșterea salariilor, că o să scadă alte taxe, impozite și contribuții. Să vedem cum sunt în stare să își pună în practică toată demagogia lor politică de până acum”, a mai declarat Ludovic Orban, pentru