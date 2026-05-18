Ludovic Orban, fost premier și fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a declarat că PSD și AUR trebuie să asigure guvernarea României deoarece ei au dat jos Guvernul Bolojan, declanșând criza politică.
„În momentul de față, PSD trebuie să lase jocul ipocrit. Ei împreună cu AUR au depus o moțiune de cenzură în care au dat jos un guvern, au creat o criză politică și imposibilitatea refacerii coaliției de guvernare pe care ei au distrus-o. Deci ei trebuie să vină cu soluția pentru a asigura guvernarea României. E obligația lor morală, dacă vor să mai contează în vreun fel”, a declarat Ludovic Orban, pentru Digi24.
Acesta a mai afirmat că posibila soluție a unui premier tehnocrat ar salva PSD-ul, „ca să nu-și asume direct răspunderea guvernării”, ci pe Nicușor Dan, ca „să nu pună chiar președintele PSD, pentru că asta ar afecta în planul imaginii foarte tare”.
„În mod normal, PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură. Ei împreună ar trebui să-și asume răspunderea guvernării. Acum PSD-ul face pe fata mare și spune că nu vrea să guverneze cu AUR. Când au scris împreună moțiunea de cenzură, au semnat-o și au depus-o împreună, asumându-și practic textul moțiunii de cenzură, atunci puteau să facă înțelegeri cu AUR. Acuma nu mai pot să guverneze împreună.
Ar trebui să-și asume răspunderea guvernării împreună. Ei au dat jos guvernul. Ei trebuie să ofere soluție pentru guvernarea României. Să-i vedem cum pun ei în practică toate promisiunile că scad TVA-ul, că o să reia creșterea pensiilor, că o să reia creșterea salariilor, că o să scadă alte taxe, impozite și contribuții. Să vedem cum sunt în stare să își pună în practică toată demagogia lor politică de până acum”, a mai declarat Ludovic Orban, pentru Digi24.