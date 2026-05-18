B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ludovic Orban: PSD-ul face pe fata mare, dar a depus moțiune cu AUR. Acum să-și asume împreună guvernarea

Ludovic Orban: PSD-ul face pe fata mare, dar a depus moțiune cu AUR. Acum să-și asume împreună guvernarea

Mirela Ionela Achim
18 mai 2026, 19:34
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Ludovic Orban: PSD-ul face pe fata mare, dar a depus moțiune cu AUR. Acum să-și asume împreună guvernarea
Sursa foto: Ludovic Orban / Facebook
Cuprins
  1. Orban: PSD și AUR să vină cu soluția pentru a guverna
  2. Orban: Să vedem PSD și AUR cum își respectă promisiunile

Ludovic Orban, fost premier și fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a declarat că PSD și AUR trebuie să asigure guvernarea României deoarece ei au dat jos Guvernul Bolojan, declanșând criza politică.

Orban: PSD și AUR să vină cu soluția pentru a guverna

„În momentul de față, PSD trebuie să lase jocul ipocrit. Ei împreună cu AUR au depus o moțiune de cenzură în care au dat jos un guvern, au creat o criză politică și imposibilitatea refacerii coaliției de guvernare pe care ei au distrus-o. Deci ei trebuie să vină cu soluția pentru a asigura guvernarea României. E obligația lor morală, dacă vor să mai contează în vreun fel”, a declarat Ludovic Orban, pentru Digi24.

Acesta a mai afirmat că posibila soluție a unui premier tehnocrat ar salva PSD-ul, „ca să nu-și asume direct răspunderea guvernării”, ci pe Nicușor Dan, ca „să nu pună chiar președintele PSD, pentru că asta ar afecta în planul imaginii foarte tare”.

Orban: Să vedem PSD și AUR cum își respectă promisiunile

„În mod normal, PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură. Ei împreună ar trebui să-și asume răspunderea guvernării. Acum PSD-ul face pe fata mare și spune că nu vrea să guverneze cu AUR. Când au scris împreună moțiunea de cenzură, au semnat-o și au depus-o împreună, asumându-și practic textul moțiunii de cenzură, atunci puteau să facă înțelegeri cu AUR. Acuma nu mai pot să guverneze împreună.

Ar trebui să-și asume răspunderea guvernării împreună. Ei au dat jos guvernul. Ei trebuie să ofere soluție pentru guvernarea României. Să-i vedem cum pun ei în practică toate promisiunile că scad TVA-ul, că o să reia creșterea pensiilor, că o să reia creșterea salariilor, că o să scadă alte taxe, impozite și contribuții. Să vedem cum sunt în stare să își pună în practică toată demagogia lor politică de până acum”, a mai declarat Ludovic Orban, pentru Digi24.

Tags:
Citește și...
Grindeanu: Atacurile la PSD sunt dovadă de impotenţă politică / Bolojan se află în campanie prezidenţială, de aici acest blocaj politic
Politică
Grindeanu: Atacurile la PSD sunt dovadă de impotenţă politică / Bolojan se află în campanie prezidenţială, de aici acest blocaj politic
Papahagi, despre criza politică: Au crezut Tanda și Manda că o să fie niște mari genii, dar au căzut în propria capcană / Măcar de data asta nu l-a mai propus nimeni pe Călin Georgescu premier (VIDEO)
Politică
Papahagi, despre criza politică: Au crezut Tanda și Manda că o să fie niște mari genii, dar au căzut în propria capcană / Măcar de data asta nu l-a mai propus nimeni pe Călin Georgescu premier (VIDEO)
Nume surpriză: Ce personalități sunt luate în calcul pentru funcția de premier tehnocrat (Surse)
Politică
Nume surpriză: Ce personalități sunt luate în calcul pentru funcția de premier tehnocrat (Surse)
În România, legea e pentru fraieri: PSD-istul Claudiu Manda a fumat pe stadion, deși legislația românească interzice acest lucru de 10 ani
Politică
În România, legea e pentru fraieri: PSD-istul Claudiu Manda a fumat pe stadion, deși legislația românească interzice acest lucru de 10 ani
O zi de consultări fără niciun rezultat. Nici Nicușor Dan nu a reușit să explice de ce i-a chemat pe toți la Cotroceni
Politică
O zi de consultări fără niciun rezultat. Nici Nicușor Dan nu a reușit să explice de ce i-a chemat pe toți la Cotroceni
Șoșoacă a făcut show la Cotroceni, până să discute cu Nicușor Dan: „Este că-mi stă bine aici?” (VIDEO)
Politică
Șoșoacă a făcut show la Cotroceni, până să discute cu Nicușor Dan: „Este că-mi stă bine aici?” (VIDEO)
Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”
Politică
Revoltător! Un politician din Vaslui apără un profesor acuzat de agresiuni sexuale asupra elevelor. El a criticat public o elevă care a sunat la 112: „Și-a făcut colegii de râs”
LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
Politică
LIVETEXT: Ziua cea mai lungă de la Cotroceni. Nicușor Dan discută cu partidele pentru nominalizarea unui premier / Ce condiții au pus delegațiile (UPDATE)
Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)
Politică
Condiția AUR pentru a vota noul guvern. Petrișor Peiu: „E logic!” (VIDEO)
Rectorul SNSPA exclude scenariul unui guvern cu premier PSD. Soluția pe care o evită președintele Nicușor Dan
Politică
Rectorul SNSPA exclude scenariul unui guvern cu premier PSD. Soluția pe care o evită președintele Nicușor Dan
Ultima oră
21:30 - Eurovisionul din Viena a fost ținta hackerilor. Austria a raportat 500 de tentative de atacuri cibernetice
21:27 - Grindeanu: Atacurile la PSD sunt dovadă de impotenţă politică / Bolojan se află în campanie prezidenţială, de aici acest blocaj politic
21:14 - Se schimbă planul la Moscova! Kremlinul vrea din nou „discuții de pace” cu Ucraina după luni bune de tăcere
21:00 - Ce caută străinii la Marea Neagră? Stațiunea românească despre care turiștii spun că s-a schimbat radical
20:53 - Papahagi, despre criza politică: Au crezut Tanda și Manda că o să fie niște mari genii, dar au căzut în propria capcană / Măcar de data asta nu l-a mai propus nimeni pe Călin Georgescu premier (VIDEO)
20:44 - Electrocasnicele „vampir” din bucătărie care îți mănâncă banii. Cinci aparate pe care mulți români le lasă în priză fără să știe cât pierd
20:27 - (VIDEO) Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. A fost emis mesaj RO-Alert
20:14 - Ucraina lovește infrastructura de bază a Moscovei. Atacul cu drone care a expus vulnerabilitățile apărării ruse
20:11 - „Niciodată nu mi-am imaginat că o să fiu tată singur”. Rareș Cojoc a mărturisit de ce se simte trădat de fosta soție, Andreea Popescu
20:08 - Oana Roman și-a înscris fiica la un program de slăbit, sub supravegherea unui nutriționist: „Are un drum lung de străbătut”