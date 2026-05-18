Ucraina lovește infrastructura de bază a Moscovei. Atacul cu drone care a expus vulnerabilitățile apărării ruse

Ucraina lovește infrastructura de bază a Moscovei. Atacul cu drone care a expus vulnerabilitățile apărării ruse

Răzvan Adrian
18 mai 2026, 20:14
Sursa Foto: Hepta
Capitala Rusiei și infrastructura strategică din jurul ei au fost vizate de un atac masiv cu drone lansat de Ucraina, într-o operațiune care a ridicat semne de întrebare asupra capacității Moscovei de a-și proteja propriul teritoriu.

Loviturile au afectat rafinării, fabrici și traficul aerian, într-un moment în care conflictul intră într-o etapă tot mai imprevizibilă.

Care este traseul războiului actual, și unde se va ajunge cu acesta?

După luni întregi în care Rusia a dominat ofensiva aeriană asupra orașelor ucrainene, Kievul a răspuns printr-o operațiune fără precedent, trimițând peste 1.300 de drone către obiective aflate în regiunea Moscovei. Țintele au inclus infrastructură energetică și unități industriale asociate industriei militare ruse.

Potrivit autorităților ruse, trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 12 au fost rănite. În paralel, traficul aerian din jurul Moscovei a fost serios perturbat, zeci de zboruri fiind întârziate sau redirecționate.

„Acest lucru este important și pentru că regiunea Moscovei este cea mai bine acoperită de sistemele rusești de apărare antiaeriană”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Politico.

Kievul susține că printre obiectivele lovite s-au aflat fabrica Angstrem, care produce componente electronice pentru armament de precizie, rafinăria Moscovei și mai multe instalații de pompare a petrolului din apropierea capitalei ruse.

Care este impactul psihologic al atacului cu drone din Ucraina pentru Rusia?

Deși Ministerul rus al Apărării a anunțat că sute de drone au fost interceptate, amploarea operațiunii a atras atenția experților militari, care consideră că efectul principal nu este doar unul militar, ci și psihologic.

Pentru prima dată după mult timp, imaginea Moscovei ca zonă aproape imposibil de atins începe să fie pusă sub semnul întrebării.

„Este cea mai mare lovitură în profunzime executată de Ucraina într-o singură operațiune de la începutul războiului. Ucraina a mai atacat Moscova și înainte, însă efectele au fost limitate. De această dată, impactul psihologic este puternic”, a afirmat analistul militar ucrainean Taras Chmut, potrivit sursei citate.

Conform armatei ucrainene, în atac au fost utilizate drone cu rază lungă de acțiune, inclusiv modele dezvoltate recent, capabile să transporte încărcături explozive importante.

Cum încearcă Kremlinul să controleze imaginea vulnerabilității?

Autoritățile ruse au încercat să minimalizeze efectele operațiunii, insistând că infrastructura esențială continuă să funcționeze. Primarul Moscovei, Sergei Sobyanin, a transmis că rafinăria afectată nu și-a oprit activitatea.

În același timp însă, tot mai multe semnale indică faptul că atacurile ucrainene în interiorul Rusiei încep să producă neliniște în rândul populației și al cercurilor apropiate Kremlinului.

Institutul pentru Studiul Războiului din Statele Unite a apreciat că aceste lovituri demonstrează dificultățile Rusiei în apărarea propriei capitale.

„Seria de atacuri lansate de Ucraina arată că Rusia nu este capabilă să apere eficient capitala rusă, iar această vulnerabilitate a provocat frustrare semnificativă în spațiul ultranaționalist rus”, au transmis analiștii institutului.

Președintele ucrainean a transmis că aceste operațiuni reprezintă și un mesaj politic adresat Moscovei.

„Acesta este un semnal clar că nimeni nu ar trebui să provoace Ucraina sau să ducă un război nedrept de cucerire împotriva altui popor”, a afirmat Zelenski, potrivit sursei.

