RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: „Am corectat o problemă reală"

RO e-Factura nu va mai fi obligatorie pentru persoanele fizice. Nazare: „Am corectat o problemă reală”

Traian Avarvarei
18 mai 2026, 18:58
Cuprins
  1. Cum este simplificat sistemul RO e-Factura
  2. Ministerul Finanțelor: Procesul de digitalizare va continua
  3. Explicațiile ministrului Nazare

Sistemul RO e-Factura nu va mai deveni obligatoriu pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent și care emit facturi folosind Codul Numeric Personal, nu un cod fiscal de tip CIF sau CUI. Obligativitatea urma să intre în vigoare de la 1 iunie, dar a fost întoarsă pe ultima sută de metri.

„Am corectat o problemă reală, semnalată de multe categorii profesionale și de societatea civilă”, a transmis ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Reacția Guvernului vine după proteste publice față de această muncă birocratică în plus, inclusiv o petiție semnată și de mai multe personalități.

Cum este simplificat sistemul RO e-Factura

Un amendament susținut de Ministerul Finanțelor pentru simplificarea RO e-Factura a fost adoptat în Comisia de Buget-Finanțe a Camerei Deputaților.

„Potrivit amendamentului, sunt exceptate de la obligația utilizării e-Factura persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor, activități agricole, precum și institutele și centrele culturale străine care funcționează în România în baza unor acorduri interguvernamentale.

Principalele modificări propuse vizează:

  • eliminarea obligativității utilizării sistemului RO e-Factura pentru persoanele fizice care se identifică fiscal prin cod numeric personal (CNP), acestea urmând să poată utiliza sistemul doar opțional;
  • exceptarea de la obligația utilizării sistemului RO e-Factura pentru agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, având în vedere că aceștia utilizează deja carnete de comercializare care asigură trasabilitatea operațiunilor și conțin informațiile obligatorii din factură;
  • exceptarea institutelor și centrelor culturale ale altor state care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale, în contextul dificultăților tehnice și administrative generate de lipsa unui cod de identificare fiscală;
    introducerea posibilității de radiere din registrele RO e-Factura pentru persoanele care nu mai au obligația sau nu mai doresc utilizarea sistemului.

De asemenea, tot ca element de noutate, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai avea obligația utilizării sistemului RO e-Factura, utilizarea urmând să rămână opțională, iar persoanele care nu mai au obligația utilizării sistemului sau nu mai doresc să îl folosească vor putea solicita radierea din registrele RO e-Factura”, a transmis Ministerul Finanțelor.

Miercuri, schimbările se vor vota și în plenul Parlamentului.

Ministerul Finanțelor: Procesul de digitalizare va continua

Totuși, ministerul a transmis că „procesul de digitalizare fiscală și extinderea utilizării instrumentelor electronice vor continua, inclusiv prin dezvoltarea sistemelor digitale ale ANAF și simplificarea serviciilor pentru contribuabili”.

De asemenea, „măsurile propuse permit, în același timp, păstrarea caracterului opțional al sistemului pentru persoanele care doresc să utilizeze RO e-Factura și mențin obiectivele de digitalizare, trasabilitate și combatere a evaziunii fiscale asumate prin reformele derulate de România”.

Explicațiile ministrului Nazare

„Am corectat o problemă reală, semnalată de multe categorii profesionale și de societatea civilă. Statul trebuie să fie ferm acolo unde există evaziune, dar rezonabil și predictibil cu oamenii care își declară corect veniturile. Digitalizarea ANAF și modernizarea administrației fiscale rămân priorități clare, însă aceste reforme trebuie să însemne simplificare și mai puțină birocrație, nu obligații disproporționate pentru persoane care nu desfășoară activitate economică în sens comercial”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Plăți uriașe prin programul de investiții locale. Ministerul Dezvoltării anunță facturi achitate integral la „Anghel Saligny"
