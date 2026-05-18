Casă de 3 milioane de dolari, oferită gratis pe o insulă de lux. Există însă o condiție care îi sperie pe mulți

Răzvan Adrian
18 mai 2026, 19:09
Sursa foto: Freepik / @wirestock
Cuprins
  1. Care sunt cheltuielile pentru o astfel de casă sau teren în SUA?
  2. „Ofertele astea dispar imediat”

O ofertă imobiliară ieșită din comun face valuri în SUA! O casă evaluată la aproape 3 milioane de dolari este oferită gratuit pe celebra insulă Nantucket, loc preferat de milionari și vedete americane. Totuși, cine vrea să profite de „afacerea vieții” trebuie să accepte o condiție deloc simplă, mai exact să mute întreaga locuință de pe teren în doar șase luni.

Locuința, aflată pe un teren de peste un hectar în Massachusetts, are trei dormitoare, două băi și peste 1.700 de metri pătrați construiți. Proprietatea a atras rapid atenția după ce autoritățile locale au inclus-o într-un program special care încearcă să reducă demolările și risipa de materiale, informează nypost, citat de cei de la Click!

Care sunt cheltuielile pentru o astfel de casă sau teren în SUA?

În Nantucket, una dintre cele mai exclusiviste zone din SUA, terenurile pentru casă au devenit atât de scumpe încât mulți cumpărători achiziționează proprietăți doar pentru parcela pe care se află. Practic, actualul proprietar ar fi interesat mai ales de teren, nu de casă.

Astfel, cei interesați pot prelua gratuit locuința, însă trebuie să suporte costurile mutării, estimate între 150.000 și 500.000 de dolari. Chiar și așa, pentru standardele insulei, suma este considerată un adevărat chilipir, având în vedere că prețul mediu al unei case în zonă depășește 4 milioane de dolari.

„Ofertele astea dispar imediat”

Agenții imobiliari locali spun că astfel de oportunități sunt extrem de rare și devin imediat ținta cumpărătorilor care visează să ajungă proprietari într-una dintre cele mai exclusiviste comunități din America.

Cei care vor casa trebuie să trimită o scrisoare oficială către autoritățile locale și să demonstreze că pot reloca imobilul în termenul impus. În caz contrar, oferta dispare.

Insula Nantucket este cunoscută pentru proprietățile sale de lux și pentru numele celebre care dețin case acolo, de la politicieni până la personalități din sport și media.

