Externe » O moștenire de 570.000 € s-a transformat într-un scandal uriaș. Cum s-a întâmplat acest incident

O moștenire de 570.000 € s-a transformat într-un scandal uriaș. Cum s-a întâmplat acest incident

Răzvan Adrian
18 mai 2026, 18:34
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Averea bunicii și testamentul „perfect” lăsat în urmă
  2. Nepoții contestă totul și apare „testamentul minune”
  3. Care este verdictul primit?

Un caz de moștenire din Italia a explodat într-un scandal juridic de proporții după ce un testament apărut la ani distanță a fost declarat fals de instanță. Miza este de sute de mii de euro, o casă și o posibilă anchetă penală care îi vizează chiar pe nepoții defunctei.

Averea bunicii și testamentul „perfect” lăsat în urmă

O femeie din Lissone, Italia, a murit în 2019 la vârsta de 93 de ani, fără soț și fără copii, lăsând în urmă un testament făcut „la milimetru” încă din 2011.

În acel document, bunica a decis ca aproape toată averea ei, casa și aproximativ 570.000 de euro care ar fi trebuit să ajungă la călugării benedictini din mănăstirea Dumenza.

Testamentul era atât de detaliat încât stabilea inclusiv cum trebuia organizată înmormântarea și unde se găsesc toate actele și bunurile.

Nepoții contestă totul și apare „testamentul minune”

După moartea femeii, lucrurile au luat o turnură tensionată. Nepoții au refuzat împărțirea stabilită inițial și au venit cu o bombă! Ar exista un al doilea testament, din 2017.

Acesta, apărut abia în 2022, spunea că întreaga avere le-ar fi fost lăsată lor, fără alte explicații sau detalii.

Situația a ajuns rapid în instanță, după ce nimeni nu s-a mai înțeles asupra celor două documente total contradictorii.

Care este verdictul primit?

Judecătoarea din Monza a tranșat lucrurile fără echivoc, iar al doilea testament s-a dovedit a fi fals.

„Testamentul olograf din 21 noiembrie 2017 este apocrif, realizat prin imitarea directă a testamentului din 2011”, informează Corriere della Sera, citat de Știrile Pro Tv.

Decizia nu se oprește aici! Judecătorii au trimis dosarul la Parchet pentru a se afla cine a falsificat documentul.

Dacă se dovedește că nepoții au avut vreo implicare, situația se poate întoarce complet împotriva lor, inclusiv pierderea dreptului de moștenire. Un caz de moștenire aparent banal s-a transformat într-un scandal cu acuzații de fals, procese și riscul pierderii întregii averi.

