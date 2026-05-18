B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Oana Roman și-a înscris fiica la un program de slăbit, sub supravegherea unui nutriționist: „Are un drum lung de străbătut”

Oana Roman și-a înscris fiica la un program de slăbit, sub supravegherea unui nutriționist: „Are un drum lung de străbătut”

Traian Avarvarei
18 mai 2026, 20:08
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Oana Roman și-a înscris fiica la un program de slăbit, sub supravegherea unui nutriționist: „Are un drum lung de străbătut”
Oana Roman și fiica sa, Iza. Sursa foto: Oana Roman / Facebook
Cuprins
  1. Oana Roman, despre dieta pe care o urmează cu fiica ei
  2. Oana Roman: Iza mai are un drum lung de străbătut

Oana Roman a susținut că fiica sa a început un program de slăbit sub supravegherea unui nutriționist, iar ea urmează aceeași procedură, pentru a fi alături de Iza în acest proces dificil. Vedeta spune că deja a slăbit vreo 6 kilograme și mai vrea să dea jos încă 10. De asemenea, dieta dă rezultate și în cazul Izei.

Oana Roman, despre dieta pe care o urmează cu fiica ei

„A început Iza o dietă, un tratament și o îndrumare la nutriționist și a trebuit să încep și eu cu ea, pentru ca să o încurajez și să nu fie de una singură în acest proces. Și atunci, alături de ea, am slăbit în ultimele două luni și jumătate vreo 6 kilograme. Sănătos, pentru că este sub supraveghere medicală. Mergem la două săptămâni la doctor, la două luni și jumătate ne-am făcut din nou analizele, adică totul este sub super control”, a spus Oana Roman, pentru SpyNews.

Oana Roman: Iza mai are un drum lung de străbătut

Cât despre modul în care Iza face față poftelor, vedeta spune că rezultatele obținute până acum o ajută să rămână motivată și disciplinată: „Cu tratament și cu niște suplimente speciale care ajută, și cu dietă, și cu o viață mai organizată, sunt rezultate foarte bune și la ea. Este un drum care este de-abia la început, ea mai are un drum lung de străbătut, dar eu o să fiu lângă ea și o să o susțin. Și uite că au apărut rezultate deja destul de serioase și atunci asta este și o încurajare pentru ea”.

Tags:
Citește și...
„Niciodată nu mi-am imaginat că o să fiu tată singur”. Rareș Cojoc a mărturisit de ce se simte trădat de fosta soție, Andreea Popescu
Monden
„Niciodată nu mi-am imaginat că o să fiu tată singur”. Rareș Cojoc a mărturisit de ce se simte trădat de fosta soție, Andreea Popescu
„Nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere”: Alexandra Căpitănescu a reacționat după scandalul de la Eurovision
Monden
„Nu este normal ca un întreg popor să fie tras la răspundere”: Alexandra Căpitănescu a reacționat după scandalul de la Eurovision
Shakira câștigă definitiv procesul fiscal din Spania. Ce sumă urmează să îi fie restituită artistei
Monden
Shakira câștigă definitiv procesul fiscal din Spania. Ce sumă urmează să îi fie restituită artistei
Nimeni nu se aștepta la asta! Motivul real pentru care Aris Eram a plecat, de fapt, de la Survivor
Monden
Nimeni nu se aștepta la asta! Motivul real pentru care Aris Eram a plecat, de fapt, de la Survivor
Valentina Pelinel și Cristi Borcea își țin copiii în lux cu măsură: „Milan a fost dus de mic, de tatăl lui, la pescuit. Îi duc și cu mijloace de transport în comun”
Monden
Valentina Pelinel și Cristi Borcea își țin copiii în lux cu măsură: „Milan a fost dus de mic, de tatăl lui, la pescuit. Îi duc și cu mijloace de transport în comun”
Eurovision 2026 | Teleradio Moldova, reacție în scandal: „Juriul care a acordat punctajul nu reprezintă poziţia instituţiei” / Cum răspunde o jurată acuzației de „românofobie”
Monden
Eurovision 2026 | Teleradio Moldova, reacție în scandal: „Juriul care a acordat punctajul nu reprezintă poziţia instituţiei” / Cum răspunde o jurată acuzației de „românofobie”
Alexandra Căpitănescu, discurs la întoarcerea acasă: „Sper ca România să își susțină și mai mult artiștii, să înțeleagă că nu toți sunt la fel și că fiecare om e diferit. Să dăm voie artiștilor să experimenteze, să fie ei!” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Monden
Alexandra Căpitănescu, discurs la întoarcerea acasă: „Sper ca România să își susțină și mai mult artiștii, să înțeleagă că nu toți sunt la fel și că fiecare om e diferit. Să dăm voie artiștilor să experimenteze, să fie ei!” (VIDEO, GALERIE FOTO)
Concluzia lui Mihai Trăistariu, după performanța Alexandrei Căpitănescu la Eurovision: „Dacă ai o voce foarte bună, treci de votul politic și de alte ciudățenii” (VIDEO)
Monden
Concluzia lui Mihai Trăistariu, după performanța Alexandrei Căpitănescu la Eurovision: „Dacă ai o voce foarte bună, treci de votul politic și de alte ciudățenii” (VIDEO)
Reacția Irinei Rimes după Eurovision: „Vreau lista juriului”
Monden
Reacția Irinei Rimes după Eurovision: „Vreau lista juriului”
„Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”:Reacția lui Dan Negru după finala Eurovision 2026
Monden
„Bulgarii au trecut la euro și au primit răsplata”:Reacția lui Dan Negru după finala Eurovision 2026
Ultima oră
21:30 - Eurovisionul din Viena a fost ținta hackerilor. Austria a raportat 500 de tentative de atacuri cibernetice
21:27 - Grindeanu: Atacurile la PSD sunt dovadă de impotenţă politică / Bolojan se află în campanie prezidenţială, de aici acest blocaj politic
21:14 - Se schimbă planul la Moscova! Kremlinul vrea din nou „discuții de pace” cu Ucraina după luni bune de tăcere
21:00 - Ce caută străinii la Marea Neagră? Stațiunea românească despre care turiștii spun că s-a schimbat radical
20:53 - Papahagi, despre criza politică: Au crezut Tanda și Manda că o să fie niște mari genii, dar au căzut în propria capcană / Măcar de data asta nu l-a mai propus nimeni pe Călin Georgescu premier (VIDEO)
20:44 - Electrocasnicele „vampir” din bucătărie care îți mănâncă banii. Cinci aparate pe care mulți români le lasă în priză fără să știe cât pierd
20:27 - (VIDEO) Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. A fost emis mesaj RO-Alert
20:14 - Ucraina lovește infrastructura de bază a Moscovei. Atacul cu drone care a expus vulnerabilitățile apărării ruse
20:11 - „Niciodată nu mi-am imaginat că o să fiu tată singur”. Rareș Cojoc a mărturisit de ce se simte trădat de fosta soție, Andreea Popescu
19:40 - Ceasul care a provocat haos în magazine. Bătăi, cozi uriașe și intervenții ale poliției după lansarea acestuia (VIDEO)