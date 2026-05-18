Oana Roman a susținut că fiica sa a început un program de slăbit sub supravegherea unui nutriționist, iar ea urmează aceeași procedură, pentru a fi alături de Iza în acest proces dificil. Vedeta spune că deja a slăbit vreo 6 kilograme și mai vrea să dea jos încă 10. De asemenea, dieta dă rezultate și în cazul Izei.

Oana Roman, despre dieta pe care o urmează cu fiica ei

„A început Iza o dietă, un tratament și o îndrumare la nutriționist și a trebuit să încep și eu cu ea, pentru ca să o încurajez și să nu fie de una singură în acest proces. Și atunci, alături de ea, am slăbit în ultimele două luni și jumătate vreo 6 kilograme. Sănătos, pentru că este sub supraveghere medicală. Mergem la două săptămâni la doctor, la două luni și jumătate ne-am făcut din nou analizele, adică totul este sub super control”, a spus Oana Roman, pentru

Oana Roman: Iza mai are un drum lung de străbătut

Cât despre modul în care Iza face față poftelor, vedeta spune că rezultatele obținute până acum o ajută să rămână motivată și disciplinată: „Cu tratament și cu niște suplimente speciale care ajută, și cu dietă, și cu o viață mai organizată, sunt rezultate foarte bune și la ea. Este un drum care este de-abia la început, ea mai are un drum lung de străbătut, dar eu o să fiu lângă ea și o să o susțin. Și uite că au apărut rezultate deja destul de serioase și atunci asta este și o încurajare pentru ea”.