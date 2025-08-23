B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un bărbat și fiul lui au murit înecați în lacul Snagov. Erau pe caiac când au fost luați prin surprindere de furtună

Un bărbat și fiul lui au murit înecați în lacul Snagov. Erau pe caiac când au fost luați prin surprindere de furtună

B1.ro
23 aug. 2025, 09:37
Un bărbat și fiul lui au murit înecați în lacul Snagov. Erau pe caiac când au fost luați prin surprindere de furtună
Foto: Facebook/ISU Smurd

Furtuna care a măturat România, vineri seară, a produs mai multe tragedii. Una a avut loc chiar lângă București, pe lacul Snagov, după ce un tată și un fiu au fost surprinși de furtună, în timp ce erau pe caiac. Cei doi s-ar fi răsturnat și nu au mai reușit să iasă la suprafață.

 

Cuprins: 

  1. De câte ore au avut nevoie scafandrii pentru a-i găsi
  2. Când au fost ultima dată văzuți tatăl și fiul

De câte ore au avut nevoie scafandrii pentru a-i găsi

Scafandrii i-au căutat mai bine de șase ore. Tatăl a fost găsit primul de către salvatori, puțin după miezul nopții. S-a încercat efectuarea manevrelor de resuscitare, dar pentru că nu a răspuns acestora, a fost declarat decedat.

„Au fost aplicate manevre de resuscitare. Din păcate, nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul”, a declarat slt. Ștefan Eduard – ISU București-Ilfov.

La două ore după, a fost găsit și fiul bărbatului. Nici el nu a mai putut fi salvat.

„Echipajele de scafandri, alături de Poliția Transporturi și personal voluntar, au desfășurat activități de căutare cu ajutorul unor sonare și a echipamentelor specifice. Intervenim cu echipajul de scafandri, două echipaje de prim ajutor și un punct de comandă mobilă”, a declarat Slt. Ștefan Eduard – ISU București-Ilfov.

Când au fost ultima dată văzuți tatăl și fiul

Tatăl și fiul au fost văzuți ultima dată în jurul orei 18:00, atunci când au ieșit cu un caiac pe lacul Snagov. Bărbatul a fost cel care s-a urcat în fața ambarcațiunii, iar modul în care se mișcau le-a dat de înțeles martorilor că nu erau amatori.

Cei doi au venit cu propria ambarcațiune, cu doar o oră înainte ca furtuna să se dezlănțuie, mai spun martorii, potrivit Știrile ProTV.

În acest caz a fost deschisă o anchetă, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cum mai exact s-a produs tragedia.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alertă într-o localitate din Bistrița-Năsăud. O persoană a fost mușcată de șarpe
Eveniment
Alertă într-o localitate din Bistrița-Năsăud. O persoană a fost mușcată de șarpe
Un tânăr din Argeș a murit strivit de un acoperit luat de vânt. Alte două persoane au fost rănit
Eveniment
Un tânăr din Argeș a murit strivit de un acoperit luat de vânt. Alte două persoane au fost rănit
Scandalurile din Centrul Vechi al Capitalei vor deveni istorie. Zona va fi supravegheată de camere cu recunoaștere facială
Eveniment
Scandalurile din Centrul Vechi al Capitalei vor deveni istorie. Zona va fi supravegheată de camere cu recunoaștere facială
Un român aflat pe lista Most Wanted a fost adus în țară, din Norvegia. Ce acuzații i se aduc
Eveniment
Un român aflat pe lista Most Wanted a fost adus în țară, din Norvegia. Ce acuzații i se aduc
Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”
Eveniment
Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”
Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic
Eveniment
Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic
Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
Eveniment
Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
Eveniment
Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
Combinația pepene-brânză, un pericol sau un aliat pentru sănătate. Ce spune Carmen Brumă despre gustarea preferată de români
Eveniment
Combinația pepene-brânză, un pericol sau un aliat pentru sănătate. Ce spune Carmen Brumă despre gustarea preferată de români
Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
Eveniment
Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
Ultima oră
12:27 - Ilie Bolojan, vizită oficială în Republica Moldova. Premierul Dorin Recean: Relațiile dintre Chișinău și București au ajuns la cel mai frățesc nivel
11:49 - Alertă într-o localitate din Bistrița-Năsăud. O persoană a fost mușcată de șarpe
11:26 - Ilie Bolojan a ajuns în Republica Moldova. Premierul României a fost primit de omologul moldovean, Dorin Recean
11:07 - Roger Federer este al doilea tenismen care a devenit miliardar, după Ion Țiriac
10:09 - Alexandru Rogobete: Șefii secțiilor din spitale nu mai pot rămâne în funcții din inerție / Ce schimbări anunță ministrul Sănătății în procesul de selecție și evaluare a persoanelor de la conducere
09:13 - Un tânăr din Argeș a murit strivit de un acoperit luat de vânt. Alte două persoane au fost rănit
08:53 - Trump, dezamăgit că întâlnirea Putin-Zelenski nu se va concretiza curând, anunță când va lua o decizie în privința războiului din Ucraina
08:17 - Ilie Bolojan, prima vizită în Republica Moldova în calitate de premier. Cu cine se va întâlni în țara vecină
23:55 - Facturi chiar și triplate la energie, după expirarea plafonării și creșterea TVA. Oamenii sunt exasperați: „Suma este mult mai mare!”
23:54 - Scandalurile din Centrul Vechi al Capitalei vor deveni istorie. Zona va fi supravegheată de camere cu recunoaștere facială