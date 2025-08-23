Furtuna care a măturat România, vineri seară, a produs mai multe tragedii. Una a avut loc chiar lângă București, pe lacul Snagov, după ce un tată și un fiu au fost surprinși de furtună, în timp ce erau pe caiac. Cei doi s-ar fi răsturnat și nu au mai reușit să iasă la suprafață.

De câte ore au avut nevoie scafandrii pentru a-i găsi

Scafandrii i-au căutat mai bine de șase ore. Tatăl a fost găsit primul de către salvatori, puțin după miezul nopții. S-a încercat efectuarea manevrelor de resuscitare, dar pentru că nu a răspuns acestora, a fost declarat decedat.

„Au fost aplicate manevre de resuscitare. Din păcate, nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul”, a declarat slt. Ștefan Eduard – ISU -Ilfov.

La două ore după, a fost găsit și fiul bărbatului. Nici el nu a mai putut fi salvat.

„Echipajele de scafandri, alături de Poliția Transporturi și personal voluntar, au desfășurat activități de căutare cu ajutorul unor sonare și a echipamentelor specifice. Intervenim cu echipajul de scafandri, două echipaje de prim ajutor și un punct de comandă mobilă”, a declarat Slt. Ștefan Eduard – ISU București-Ilfov.

Când au fost ultima dată văzuți tatăl și fiul

Tatăl și fiul au fost văzuți ultima dată în jurul orei 18:00, atunci când au ieșit cu un caiac pe . Bărbatul a fost cel care s-a urcat în fața ambarcațiunii, iar modul în care se mișcau le-a dat de înțeles martorilor că nu erau amatori.

Cei doi au venit cu propria ambarcațiune, cu doar o oră înainte ca furtuna să se dezlănțuie, mai spun martorii, potrivit .

În acest caz a fost deschisă o anchetă, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cum mai exact s-a produs tragedia.