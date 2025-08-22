Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic

A fost prăpăd, vineri seara, în . O puternică a făcut ravagii în mai multe zone din Capitală. Timp de 40 de minute, Bucureștiul a fost sub cod portocaliu de vijelie puternică.

Ce s-a întâmplat în urma furtunii devastatoare din București

În ce zone a intervenit ISU București-Ilfov

În Berceni, un copac s-a prăbușit peste un trecător în timpul furtunii.

„Victima a fost scoasă de sub un copac de pe o stradă din sectorul 4, în stare de inconștiență. În timpul acordării primului ajutor, aceasta și-a recăpătat conștiența și a fost transportată la spital.”, menționează .

Victima a suferit mai multe răni și a fost transportată, de urgență, la spital.

„Victima, cu diverse traumatisme, conștientă, a fost transportată la spital”, a precizat DSU.

Cel puțin 16 copaci au căzut peste mașini și pe șosele. Un copac s-a prăbușit peste o mașină care era în deplasare. Șoferul și pasagerii nu au fost răniți.

ISU Bucureşti – Ilfov a transmis, vineri seara, un mesaj RO-ALERT de avertizare meteo – Cod portocaliu de vijelie.

„Avertizare meteo – cod portocaliu – vijelie cu rafale de 70 km/h, averse torenţiale ce vor acumula 10 – 15 l/mp, frecvente descărcări electrice. Perioada de manifestare: între 19:20 şi 20:00. Evitaţi deplasările şi luaţi măsuri de adăpostire şi autoprotecţie”, era menționat în avertizarea RO-ALERT.

În ce zone a intervenit ISU București-Ilfov

ISU București-Ilfov a anunțat că intervine în mai multe locații, în urma furtunii devastatoare: