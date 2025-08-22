B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic

Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic

Ana Maria
22 aug. 2025, 21:59
Furtuna a făcut prăpăd în București: Un trecător a ajuns la spital, în stare gravă, după ce un copac a căzut peste el, iar mai mulți copaci au fost smulși din pământ de vântul puternic
Sursă foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

A fost prăpăd, vineri seara, în București. O furtună puternică a făcut ravagii în mai multe zone din Capitală. Timp de 40 de minute, Bucureștiul a fost sub cod portocaliu de vijelie puternică.

Cuprins:

  • Ce s-a întâmplat în urma furtunii devastatoare din București
  • În ce zone a intervenit ISU București-Ilfov

Ce s-a întâmplat în urma furtunii devastatoare din București

În Berceni, un copac s-a prăbușit peste un trecător în timpul furtunii.

„Victima a fost scoasă de sub un copac de pe o stradă din sectorul 4, în stare de inconștiență. În timpul acordării primului ajutor, aceasta și-a recăpătat conștiența și a fost transportată la spital.”, menționează Antena 3 CNN.

Victima a fost scoasă de sub un copac de pe o stradă din sectorul 4, în stare de inconștiență. În timpul acordării primului ajutor, aceasta și-a recăpătat conștiența și a fost transportată la spital..

Victima a suferit mai multe răni și a fost transportată, de urgență, la spital.

„Victima, cu diverse traumatisme, conștientă, a fost transportată la spital”, a precizat DSU.

Cel puțin 16 copaci au căzut peste mașini și pe șosele. Un copac s-a prăbușit peste o mașină care era în deplasare. Șoferul și pasagerii nu au fost răniți.

ISU Bucureşti – Ilfov a transmis, vineri seara, un mesaj RO-ALERT de avertizare meteo – Cod portocaliu de vijelie.

„Avertizare meteo – cod portocaliu – vijelie cu rafale de 70 km/h, averse torenţiale ce vor acumula 10 – 15 l/mp, frecvente descărcări electrice. Perioada de manifestare: între 19:20 şi 20:00. Evitaţi deplasările şi luaţi măsuri de adăpostire şi autoprotecţie”, era menționat în avertizarea RO-ALERT.

În ce zone a intervenit ISU București-Ilfov

ISU București-Ilfov a anunțat că intervine în mai multe locații, în urma furtunii devastatoare:

  • Strada Oboga – copac căzut
  • Strada Teiuș – copac căzut pe autoturism
  • Aleea Mladinovici Dragoș- 2 copaci căzuți pe autoturism
  • Strada Straja – copac căzut
  • Intrarea Făgețelu – copac căzut pe autoturism
  • Calea Rahovei – copac căzut pe autoturism
  • Aleea Iosif Hodoș – copac căzut pe autoturism
  • Aleea Niculițel – copac căzut pe carosabil
  • Calea Dudești –  copac căzut pe linia de tramvai
  • Șoseaua Berceni – elemente de construcție desprins
  • Calea Floreasca – copac căzut pe mașină
  • Șoseaua Alexandria – elemente de construcție desprinse
  • Strada Valea Ialomiței – copac căzut pe carosabil
  • Strada Istriei – copac căzut
  • Strada Mureșanu Andrei – copac căzut
  • Strada Samoilă Dumitru – copac căzut
  • Strada Crinul de Pădure – copac căzut
  • Șoseaua Ștefan cel Mare – copac căzut pe autoturism
  • Strada Negustori – copac căzut
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”
Eveniment
Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”
Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
Eveniment
Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
Eveniment
Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
Combinația pepene-brânză, un pericol sau un aliat pentru sănătate. Ce spune Carmen Brumă despre gustarea preferată de români
Eveniment
Combinația pepene-brânză, un pericol sau un aliat pentru sănătate. Ce spune Carmen Brumă despre gustarea preferată de români
Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
Eveniment
Furtună puternică în București. A fost emis mesaj Ro-Alert
Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia
Eveniment
Zeci de turiști români, la un pas de tragedie după ce șoferul autocarului lor a făcut infarct, în Grecia
Durere imensă lângă sicriul copilei care s-a sinucis pe A1. De ce Georgiana nu poate fi înmormântată: „Suntem distruși”
Eveniment
Durere imensă lângă sicriul copilei care s-a sinucis pe A1. De ce Georgiana nu poate fi înmormântată: „Suntem distruși”
„Era un suflet minunat”. Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova
Eveniment
„Era un suflet minunat”. Mărturia dureroasă a unei foste colege de-a profesoarei ucise, din Craiova
Surpriza pe care a avut-o un turist american când a ajuns în România și a văzut unde se află cazarea sa: „Cred că așa arată luxul aici”
Eveniment
Surpriza pe care a avut-o un turist american când a ajuns în România și a văzut unde se află cazarea sa: „Cred că așa arată luxul aici”
Femeie din Bihor, bătută cu levierul în cap de fostul partener. Bărbatul s-a spânzurat apoi. Ce probleme cu legea mai avea individul
Eveniment
Femeie din Bihor, bătută cu levierul în cap de fostul partener. Bărbatul s-a spânzurat apoi. Ce probleme cu legea mai avea individul
Ultima oră
22:28 - Ce a nemulțimit-o pe o româncă aflată în vacanță, în Grecia. Internauții au taxat-o: „Noi venim aici, nu ne obligă nimeni”
22:11 - Cum se relaxează Ioana Tufaru pe litoral cu bani puțini: „În 5 zile, ieșim o dată la o terasă. Nu cumpărăm nimic”
21:57 - Clienții unui magazin, ajutați de un scanner inteligent să își aleagă alimentele. Cum funcționează
21:35 - Un zid de aproape un metru a fost construit în fața mai multor curți din Dâmbovița. Cum a răspuns constructorul celor care i-au cerut explicații
21:31 - Oana Roman, reacție nervoasă după ce internauții i-au făcut un reproș legat de cum își crește fiica: „Efectiv m-ați înnebunit. Sunteți, practic, foarte limitați”
21:26 - Cât câștigă un angajat LIDL în Germania, lunar, față de unul din România? Diferența dintre salarii este absolut uriașă
20:56 - Daniel David, ministrul care le-a spus studenților să muncească dacă n-au bani: N-am avut nevoie în facultate de slujbă part-time, fiindcă am fost susținut de părinți
20:54 - Situație fără precedent pe litoral: polițiștii i-au păzit pe oameni ca să nu intre în apă. Un bărbat a fost încătușat
20:52 - Bolojan, în prima vizită la Chișinău: semnal ferm pentru integrarea europeană a Moldovei
20:50 - Mureșan, despre vizita premierului Bolojan la Chișinău: România întărește sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Moscovei