B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tatăl băiatului violat de Kristof Lajos, revoltat de înjumătăţirea pedepsei: „Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale”

Tatăl băiatului violat de Kristof Lajos, revoltat de înjumătăţirea pedepsei: „Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale”

Traian Avarvarei
11 feb. 2026, 22:33
Tatăl băiatului violat de Kristof Lajos, revoltat de înjumătăţirea pedepsei: „Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale”
Kristof Lajos Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Condamnare la jumătate pentru Kristof Lajos
  2. Ce spune tatăl victimei

Pedeapsă înjumătățită pentru aşa-zisul antrenor de genii, Kristof Lajos (39 de ani), bărbatul prins în flagrant în timp ce îşi viola unul dintre elevi, un băiat în vârstă de 14 ani. Tatăl victimei e revoltat după ce a aflat pedeapsa definitivă stabilită de Curtea de Apel București.

Condamnare la jumătate pentru Kristof Lajos

Pe numele lui Kristof Lajos au existat mai multe plângeri, dar anchetatorii l-au prins abia după ce au montat camere video în apartamentul în care îşi chema elevii la meditaţii. El s-a apărat spunând că era somnambul.

Inițial, Judecătoria Sectorului 4 l-a condamnat la 13 ani şi 3 luni de închisoare, precum și la plata unor despăgubiri de 100.000 de euro.

Însă acum, Curtea de Apel București aproape i-a înjumătăţit pedeapsa – 7 ani şi 10 luni. De asemenea, el mai trebuie să plătească despăgubiri de doar 30.000 de euro. Decizia acestei instanțe e definitivă. Faptul că individul şi-a turnat apropiaţii care vindeau droguri unor elevi, iar informaţiile s-au confirmat, i-a şters aproape 6 ani din sentinţă.

Ce spune tatăl victimei

Tatăl victimei a povestit pentru Observator că fiul lui nu şi-a revenit din traumă şi are nevoie în continuare de şedinţe de psihoterapie.

„Dezamăgitor, încurajează abuzurile asupra minorilor. Instituţiile statului nu mai funcţionează. Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale şi să plece acasă, frate, că nu se poate aşa ceva. Înseamnă că el încurajează modul ăsta de viaţă, al copiilor”, a spus acesta.

Tags:
Citește și...
Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)
Eveniment
Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)
Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România
Eveniment
Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România
Anul 2026 se anunță extrem de dificil greu pentru turismul românesc. Vicepreședintele ANAT: „Nu e loc de dubii, asta e clar. Avem în față un an foarte, foarte dificil”
Eveniment
Anul 2026 se anunță extrem de dificil greu pentru turismul românesc. Vicepreședintele ANAT: „Nu e loc de dubii, asta e clar. Avem în față un an foarte, foarte dificil”
Caz revoltător în Prahova. Cum a încercat un adolescent să scape de acuzația de viol
Eveniment
Caz revoltător în Prahova. Cum a încercat un adolescent să scape de acuzația de viol
România, țara contrastelor dure. Milioane de tone de mâncare aruncate, în timp ce 28% dintre români trăiesc la limita sărăciei
Eveniment
România, țara contrastelor dure. Milioane de tone de mâncare aruncate, în timp ce 28% dintre români trăiesc la limita sărăciei
Bărbatul care și-a ucis cu toporul concubina însărcinată a primit închisoare pe viață
Eveniment
Bărbatul care și-a ucis cu toporul concubina însărcinată a primit închisoare pe viață
Un bărbat din Buzău a căzut victimă unei escrocherii sentimentale. A trimis bani unei „tinere” care nu exista
Eveniment
Un bărbat din Buzău a căzut victimă unei escrocherii sentimentale. A trimis bani unei „tinere” care nu exista
Cazul Vetmedan: 28 de milioane de lei pentru moartea în masă a câinilor. Primăriile care plătesc eutanasierea în loc de sterilizare
Eveniment
Cazul Vetmedan: 28 de milioane de lei pentru moartea în masă a câinilor. Primăriile care plătesc eutanasierea în loc de sterilizare
Nuțu Cămătaru, la un pas de reabilitare. Magistrații au decis că este un om cinstit
Eveniment
Nuțu Cămătaru, la un pas de reabilitare. Magistrații au decis că este un om cinstit
Copiii din generația digitală se confruntă tot mai des cu anxietate și izolare emoțională. Află când este momentul potrivit pentru a apela la ajutor specializat
Eveniment
Copiii din generația digitală se confruntă tot mai des cu anxietate și izolare emoțională. Află când este momentul potrivit pentru a apela la ajutor specializat
Ultima oră
22:51 - Un pieton a fost la un pas să fie lovit de o mașină care a pierdut controlul din cauza acvaplanării: „Nici pe trotuar nu ești în siguranță” (VIDEO)
22:43 - Laura Cosoi, dezvăluiri despre viața de familie. Actrița a recunoscut că lucrurile nu sunt mereu roz alături de soțul ei
22:08 - Un bebeluș ar fi murit după ce a consumat lapte praf. Produsul contaminat se găsește și în România
22:04 - Ce a pățit Dan Negru când a mers să-și plătească impozitele: „Pe banii tăi. Pe timpul tău. Pe nervii tăi” (FOTO)
21:53 - Îngrijirea la domiciliu le ține acasă pe badantele românce. Câți bani pot câștiga acum în România
21:37 - Ce diagnostic a primit Victor Rebengiuc: „Nu pot ieși din casă decât cu ajutor. Fără baston, nu am echilibru”
21:34 - Un adolescent de 18 ani din Polonia este judecat pentru planificarea unui atac terorist asupra unei școli
21:12 - O femeie a primit facturi la apă de 55.400 de euro. „Poți umple mai multe bazine olimpice”
21:07 - Anul 2026 se anunță extrem de dificil greu pentru turismul românesc. Vicepreședintele ANAT: „Nu e loc de dubii, asta e clar. Avem în față un an foarte, foarte dificil”
20:53 - Dorian Popa și Cătălin Moroșanu s-au împăcat după ani de zile. Mesajul emoționant transmis de vlogger