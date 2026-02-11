Pedeapsă înjumătățită pentru aşa-zisul antrenor de genii, Kristof Lajos (39 de ani), bărbatul prins în flagrant în timp ce îşi viola unul dintre elevi, un băiat în vârstă de 14 ani. Tatăl victimei e revoltat după ce a aflat pedeapsa definitivă stabilită de Curtea de Apel București.

Condamnare la jumătate pentru Kristof Lajos

Pe numele lui Kristof Lajos au existat mai multe plângeri, dar anchetatorii l-au prins abia după ce au montat camere video în apartamentul în care îşi chema elevii la meditaţii. El s-a apărat spunând că era somnambul.

Inițial, Judecătoria Sectorului 4 la 13 ani şi 3 luni de închisoare, precum și la plata unor despăgubiri de 100.000 de euro.

Însă acum, Curtea de Apel București aproape – 7 ani şi 10 luni. De asemenea, el mai trebuie să plătească despăgubiri de doar 30.000 de euro. Decizia acestei instanțe e definitivă. Faptul că individul şi-a turnat apropiaţii care vindeau droguri unor elevi, iar informaţiile s-au confirmat, i-a şters aproape 6 ani din sentinţă.

Ce spune tatăl victimei

Tatăl victimei a povestit pentru că fiul lui nu şi-a revenit din traumă şi are nevoie în continuare de şedinţe de psihoterapie.

„Dezamăgitor, încurajează abuzurile asupra minorilor. Instituţiile statului nu mai funcţionează. Să-şi dea demisia nea caisă ăla care mâine-poimâine o să ia pensii speciale şi să plece acasă, frate, că nu se poate aşa ceva. Înseamnă că el încurajează modul ăsta de viaţă, al copiilor”, a spus acesta.