Tatăl Sarei, fetița care după o anestezie generală făcută la stomatolog, acuză angajații clinicii că erau mai preocupați să-și salveze reputația decât să o salveze pe copilă. „În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul acolo”, reclamă bărbatul. El mai spune că în cabinet nu era nici măcar o trusă de prim-ajutor.

Ce spune tatăl fetiței care a murit după o anestezie la stomatolog

Copila avea o infecţie puternică la dinţi, iar părinţii au venit de la Câmpulung la Bucureşti tocmai pentru că, în 2020, băieţelul unor apropiaţi a murit într-un cabinet stomatologic din Piteşti.

Ei credeau că în Capitală fetiţa lor va fi în siguranţă: „Ne-am dus la Bucureşti cu cea mai mare încredere, că aici a mai murit un copil, acum şaşe ani, la Piteşti. Mă ştiu şi cu tatăl copilului, chiar aseară am vorbit. Cine a greşit trebuie să plătească şi o să merg până în pânzele albe!”.

Tatăl spune că medicii fi chemat avocaţii înainte de a-i spune mamei că pacienta le-a murit în braţe.

„Când au ieşit primele două asistente, recepţia le-a trimis peste drum, că mai aveau o clinică unde noi acolo am operat copilul prima dată, s-a dus să-i aducă trusă de prim-ajutor. Nu aveau nici trusă de prim ajutor, vă daţi seama? (…)

Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul acolo, juristul, probabil i-a spus ce să facă”, a mai spus tatăl Sarei, citat de .

În ziua intervenţiei, Sarei arătau valori de şase ori peste limita normal la ficat, dar doctorița a considerat că nu se impune amânarea intervenției.

„Aş vrea ca acea anestezistă, doamnă, să ieşiţi public să ne spuneţi de ce ne-aţi chemat aşa cu insistenţă, că eu nu văd doar un singur motiv. De bani, atât!”, a mai spus tatăl copilei.

Avocatul familiei a declarat că tratarea celor două carii ar fi costat 8.000 de lei.

Semne de întrebare privind funcționarea în legalitate a clinicii dentare

Potrivit inspectorilor de la Ministerul Sănătăţii, clinica are autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care a avut loc tragedia. Reprezentanții clinicii au făcut cerere pentru avize încă din luna mai, dar nu au trimis toate actele, spune DSP.

În schimb, unitatea medicală are altă poziție: „Clinica a investit în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute”.

Cum s-ar putea schimba legea după cazul Sarei

Ministrul Sănătăţii , iar anestezia totală să se facă doar în spitalele de stat. Alexandru Rogobete a lansat propunerea pe Facebook.

„Vom crea cadrul legal, dacă doriţi, pentru ca intervenţiile stomatologice să poată fi organizate şi realizate şi în spitalele publice de urgenţă. (…) Eu cred că încă din acest an putem”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.