B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Tatăl copilei care a murit la dentist: Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul

Tatăl copilei care a murit la dentist: Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul

Mirela Ionela Achim
15 nov. 2025, 20:22
Tatăl copilei care a murit la dentist: Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul
Tatăl Sarei, fetița care a murit după o anestezie generală făcută la stomatolog. Sursa foto: Captură video - Observator News
Cuprins
  1. Ce spune tatăl fetiței care a murit după o anestezie la stomatolog
  2. Semne de întrebare privind funcționarea în legalitate a clinicii dentare
  3. Cum s-ar putea schimba legea după cazul Sarei

Tatăl Sarei, fetița care a murit după o anestezie generală făcută la stomatolog, acuză angajații clinicii că erau mai preocupați să-și salveze reputația decât să o salveze pe copilă. „În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul acolo”, reclamă bărbatul. El mai spune că în cabinet nu era nici măcar o trusă de prim-ajutor.

Ce spune tatăl fetiței care a murit după o anestezie la stomatolog

Copila avea o infecţie puternică la dinţi, iar părinţii au venit de la Câmpulung la Bucureşti tocmai pentru că, în 2020, băieţelul unor apropiaţi a murit într-un cabinet stomatologic din Piteşti.

Ei credeau că în Capitală fetiţa lor va fi în siguranţă: „Ne-am dus la Bucureşti cu cea mai mare încredere, că aici a mai murit un copil, acum şaşe ani, la Piteşti. Mă ştiu şi cu tatăl copilului, chiar aseară am vorbit. Cine a greşit trebuie să plătească şi o să merg până în pânzele albe!”.

Tatăl spune că medicii fi chemat avocaţii înainte de a-i spune mamei că pacienta le-a murit în braţe.

„Când au ieşit primele două asistente, recepţia le-a trimis peste drum, că mai aveau o clinică unde noi acolo am operat copilul prima dată, s-a dus să-i aducă trusă de prim-ajutor. Nu aveau nici trusă de prim ajutor, vă daţi seama? (…)

Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, timp de o oră şi ceva, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul acolo, juristul, probabil i-a spus ce să facă”, a mai spus tatăl Sarei, citat de Observator News.

În ziua intervenţiei, analizele Sarei arătau valori de şase ori peste limita normal la ficat, dar doctorița a considerat că nu se impune amânarea intervenției.

„Aş vrea ca acea anestezistă, doamnă, să ieşiţi public să ne spuneţi de ce ne-aţi chemat aşa cu insistenţă, că eu nu văd doar un singur motiv. De bani, atât!”, a mai spus tatăl copilei.

Avocatul familiei a declarat că tratarea celor două carii ar fi costat 8.000 de lei.

Semne de întrebare privind funcționarea în legalitate a clinicii dentare

Potrivit inspectorilor de la Ministerul Sănătăţii, clinica are autorizație de funcționare, dar nu și pentru spațiul în care a avut loc tragedia. Reprezentanții clinicii au făcut cerere pentru avize încă din luna mai, dar nu au trimis toate actele, spune DSP.

În schimb, unitatea medicală are altă poziție: „Clinica a investit în noi spații medicale și echipamente moderne de sedare, iar procedurile de avizare și autorizare pentru aceste spații sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute”.

Cum s-ar putea schimba legea după cazul Sarei

Ministrul Sănătăţii vrea să schimbe legea, iar anestezia totală să se facă doar în spitalele de stat. Alexandru Rogobete a lansat propunerea pe Facebook.

„Vom crea cadrul legal, dacă doriţi, pentru ca intervenţiile stomatologice să poată fi organizate şi realizate şi în spitalele publice de urgenţă. (…) Eu cred că încă din acest an putem”, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

Tags:
Citește și...
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 16 – 22 noiembrie: A venit momentul ca Vărsătorii să facă ceva ce va uimi pe toată lumea (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 16 – 22 noiembrie: A venit momentul ca Vărsătorii să facă ceva ce va uimi pe toată lumea (VIDEO)
Nicușor Dan, mesaj la înscăunarea noului Arhiepiscop Major: „Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop e chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
Eveniment
Nicușor Dan, mesaj la înscăunarea noului Arhiepiscop Major: „Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop e chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
Un muncitor român a fost găsit mort într-un siloz de cereale din Austria. Ce s-a întâmplat cu colegul său
Eveniment
Un muncitor român a fost găsit mort într-un siloz de cereale din Austria. Ce s-a întâmplat cu colegul său
Aproape 4 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat. Unde se aflau acestea
Eveniment
Aproape 4 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat. Unde se aflau acestea
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație
Eveniment
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație
„Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul
Eveniment
„Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul
Ministrul Sănătății propune ca anumite intervenții stomatologice, care necesită anestezie generală, să se efectueze în spitalele publice de urgență
Eveniment
Ministrul Sănătății propune ca anumite intervenții stomatologice, care necesită anestezie generală, să se efectueze în spitalele publice de urgență
Sectorul 6, o comunitate cu mult suflet: cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București
Eveniment
Sectorul 6, o comunitate cu mult suflet: cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București
Miracol în Scoția! Un câine a fost salvat după o cădere de 30 de metri pe stânci
Eveniment
Miracol în Scoția! Un câine a fost salvat după o cădere de 30 de metri pe stânci
Cel mai mare mozaic antic din sud-estul Europei s-a redeschis la Constanța. Ce noutăți îi așteaptă pe turiști
Eveniment
Cel mai mare mozaic antic din sud-estul Europei s-a redeschis la Constanța. Ce noutăți îi așteaptă pe turiști
Ultima oră
21:27 - Ciprian Ciucu: „BEM mi-a validat candidatura. Mergem mai departe împreună!” (FOTO)
20:59 - De ce nu reușește David Pușcaș să se angajeze: „Sunt prea inteligent”. Câți bani face din TikTok
19:33 - De ce nu avem alegeri pentru primari în 2 tururi. Ciucu: „Pentru că PNL este într-o coaliție, iar în Parlament are doar 15%. De ce nu au dat OUG USR și PSD” / Ce spune despre cel mai recent sondaj
18:59 - Cătălin Drulă, experiment în București: S-a luat la întrecere cu un autobuz STB. „Exact asta înseamnă lipsa unei benzi unice – traficul se blochează” (VIDEO)
18:26 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 16 – 22 noiembrie: A venit momentul ca Vărsătorii să facă ceva ce va uimi pe toată lumea (VIDEO)
Catalin Drula
17:42 - Cătălin Drulă, atac voalat la Anca Alexandrescu: I-a consiliat pe toți borfașii care au furat Bucureștiul. Azi e candidata extremiștilor (FOTO)
17:08 - Ioana Ginghină, replică pentru cei care i-au criticat dansul lasciv: „Eu, care am pozat în Playboy și sunt actriță, mă întrebați cum mă expun?” (VIDEO)
16:29 - Sondaj CURS: Băluță conduce cu 27%, urmat de Ciucu și Drulă, la egalitate. Câte procente are Anca Alexandrescu
15:53 - Radu Vâlcan, despre un al patrulea copil: „Știi că atunci când ai trei, te gândești: dar de ce nu cinci?”
15:23 - Nicușor Dan, mesaj la înscăunarea noului Arhiepiscop Major: „Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop e chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”