Ana Maria
14 nov. 2025, 15:34
Sursa foto: Captura video Youtube
  1. Noi detalii despre moartea fetiței de 2 ani. Ce s-a descoperit în urma autopsiei
  2. Ce spune Parchetul în urma primelor verificări cu privire la moartea fetiței de 2 ani
  3. Ce spun părinții despre ultimele ore ale copilului
  4. Ce nereguli au fost găsite la clinica stomatologică

Moartea fetiței de 2 ani, care a intrat în stop cardio-respirator în timpul unei proceduri stomatologice la o clinică privată din București, ridică tot mai multe întrebări.

Noi detalii despre moartea fetiței de 2 ani. Ce s-a descoperit în urma autopsiei

Autopsia realizată în această dimineață de medicii legiști a scos la iveală faptul că micuța suferea de afecțiuni severe, iar anestezia generală nu ar fi trebuit administrată în astfel de condiții, informează Știripesurse.

Până în acest moment, doi medici au fost audiați în cadrul anchetei, iar procurorii încearcă să afle dacă există vinovăție în lanțul decizional care a dus la tragedie.

Ce spune Parchetul în urma primelor verificări cu privire la moartea fetiței de 2 ani

Parchetul de pe lângă Tribunalul București a transmis un comunicat. Concluziile preliminare ale Institutului „Mina Minovici” arată că decesul s-a produs în timpul intervenției, la o pacientă cu „o patologie cronică preexistentă complexă”. Ancheta continuă pentru a stabili exact factorii implicați în lanțul cauzal.

„La data de 13.11.2025, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au fost sesizați cu privire la faptul că o minoră în vârstă de doi ani, aflată într-o clinică privată de stomatologie pentru efectuarea unei proceduri medicale ce presupunea administrarea unei anestezii, a intrat în stop cardio-respirator în timpul intervenției.

La fața locului a fost solicitat un echipaj SMURD, care a aplicat manevre de resuscitare. În ciuda eforturilor depuse, echipajul medical a constatat decesul minorei în cursul aceleiași seri.

Dosarul a fost înregistrat inițial pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, fiind începută urmărirea penală IN REM cu privire la infracțiunea de ucidere din culpă, iar în data de 14.11.2025 cercetările au fost preluate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, decesul minorei a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă.

Cercetările sunt continuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Vătămări și Ucideri din Culpă și vizează cu precădere stabilirea factorilor care au intervenit în lanțul cauzal ce a culminat cu decesul pacientei minore. În funcție de evoluția anchetei și de elementele de interes public, vom reveni cu informații suplimentare.”, se arată în comunicat.

Ce spun părinții despre ultimele ore ale copilului

Părinții acuză clinica de lipsă de comunicare și neglijență. Aceștia au mărturisit că analizele arătau valori îngrijorătoare, în special la nivelul ficatului. Ei afirmă că au fost anunțați târziu despre stopul cardio-respirator și că ambulanța a ajuns abia după mai bine de o oră.

„I-am făcut niște analize fetiței, că știam că trebuie să aibă o intervenție la dinți. Trebuia să facă două tratamente de canal. Analizele fetiței au ieșit aseară, în jurul orei 21 – 22. Soția le-a trimis doctorului, i-a spus că niște valori la ficat au ieșit mai mari, de 6 ori decât este limita. A spus că vorbește astăzi cu doamna anestezistă. După 20 de minute, după ce a sedat-o, copilul a intrat în stop cardio-respirator, iar pe noi ne-a anunțat abia după o oră și ceva. Și ambulanță, la fel, a venit după o oră și ceva. Nu ne-a lăsat să intrăm nici acum. Au trecut patru ore”, a declarat tatăl fetiței, susținând că medicii au ignorat rezultatele.

Mama a completat: „Deci ea a intrat la 17:06, şi la 17:30 ea a intrat în stop. Pe mine m-au anunţat după o oră că a intrat în stop şi după o oră jumătate a venit ambulanţa. Le-a fost frică şi e normal, înţeleg, au încercat ei s-o resusciteze. Poate dacă ar fi venit ambulanţa, poate dacă… Nu ştiu.. ”.

Ce nereguli au fost găsite la clinica stomatologică

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, confirmă că verificările preliminare scot la iveală probleme grave.

”Ce vă spun eu, din punct de vedere administrativ, este că avem încă o clinică care nu funcţionează corespunzător, care funcţionează improvizat şi care nu respectă normative”, a spus el.

Rogobete susține că autorizațiile nu au fost emise corect și că unele spații nu respectă normele pentru efectuarea unei anestezii generale în afara unui spital.

„Sigur, nu am încă un raport final, dar din ce ştiu de la echipa mea care se află la faţa locului există spaţii care nu respectă normativul şi legislaţia în vigoare cu privire la funcţionarea unui cabinet în care se asigură anestezie intravenoasă, mă rog, anestezie generală în afara spitalului. Revin sau ajungem din nou la aceeaşi problemă pe care am avut-o şi pe care am spus-o acum câteva săptămâni în conferinţa de presă, avize emise ilegal, clinici private care funcţionează în afara legii, protocoale care nu sunt respectate şi, la finalul zilei, mor oameni.”, a mai declarat ministrul, avertizând clinicile private „improvizate” să se închidă voluntar până când se conformează.

Acesta atrage atenția asupra unui fenomen tot mai des întâlnit: avize ilegale, lipsa protocoalelor și unități medicale care funcționează în afara legii, situații care, spune el, duc la tragedii precum moartea fetiței de 2 ani după anestezie.

