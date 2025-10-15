B1 Inregistrari!
Te trezești noapte de noapte în intervalul 02:00-03:00? Iată ce trebuie să știi!

Elena Boruz
15 oct. 2025, 23:58
Foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce corpul se trezește exact în această fereastră
  2. Ce factori influențează trezirile nocturne și ce riscuri există

Trezirea frecventă în intervalul 02:00-03:00 dimineața nu este întâmplătoare. Această perioadă a nopții corespunde unor procese biologice și hormonale importante, iar perturbarea lor poate semnala dezechilibre în organism. Somnul nu este doar un moment de relaxare: în timpul nopții, corpul nostru repară țesuturile, reglează hormonii și procesează emoțiile, pregătindu-ne pentru ziua următoare.

Dacă te trezești constant la aceeași oră, corpul încearcă să transmită un mesaj: există factori interni care trebuie ajustați. Ignorarea acestui semnal poate duce la oboseală cronică, reducerea capacității de concentrare și chiar probleme emoționale sau hormonale, conform click.

De ce corpul se trezește exact în această fereastră

Între orele 2 și 3 dimineața, organismul trece de la somnul profund la cel ușor, intrând într-o fază de regenerare parasimpatică. Ritmul cardiac scade, tensiunea arterială se normalizează, mușchii se relaxează, iar hormonii se echilibrează.

Trezirea în această perioadă poate fi cauzată de activarea sistemului nervos simpatic, răspunsul „luptă sau fugi”, declanșat de niveluri ridicate de cortizol, hormonul stresului. Aceasta poate fi influențată de stres cronic, suprasolicitare fizică sau psihică, expunerea la ecrane seara sau obiceiuri alimentare nesănătoase. Manifestările asociate pot include palpitații, anxietate sau neliniște inexplicabilă.

Ce factori influențează trezirile nocturne și ce riscuri există

Printre cauzele principale se numără dezechilibrele hormonale, disfuncțiile glandelor suprarenale, probleme hepatice sau digestive, precum și stresul psihologic. Ignorarea acestor semnale poate conduce la oboseală persistentă, scăderea imunității, anxietate, dezechilibre hormonale sau dificultăți de concentrare.

Restabilirea unui somn odihnitor presupune câteva ajustări simple:

  • Menținerea unei rutine de somn regulate.

  • Limitarea expunerii la lumina albastră înainte de culcare.

  • Evitarea cofeinei, alcoolului și meselor grele seara.

  • Practicarea exercițiilor de relaxare, meditație sau yoga.

  • Activitate fizică moderată în timpul zilei.

Dacă trezirile nocturne persistă mai mult de trei săptămâni sau sunt însoțite de palpitații, anxietate sau epuizare extremă, este recomandat consultul unui medic sau specialist în somnologie.

Trezirea regulată între 2 și 3 dimineața nu este un simplu accident; este un semnal al organismului că ceva trebuie ajustat. Acordând atenție acestor semnale, putem recâștiga un somn sănătos și echilibrul fizic, mental și emoțional, amintindu-ne că somnul este esențial pentru sănătatea generală.

