B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dacă reușești să rezolvi acest test în doar 10 secunde, înseamnă că ai ochi de vultur. Trebuie doar să găsești diferențele (FOTO)

Dacă reușești să rezolvi acest test în doar 10 secunde, înseamnă că ai ochi de vultur. Trebuie doar să găsești diferențele (FOTO)

Ana Maria
02 oct. 2025, 19:01
Dacă reușești să rezolvi acest test în doar 10 secunde, înseamnă că ai ochi de vultur. Trebuie doar să găsești diferențele (FOTO)
Sursa foto: Click!
Cuprins
  1. De ce este mai greu decât pare să găsiți diferențele
  2. Cum influențează limita de timp rezolvarea
  3. Care este soluția testului
  4. Cum să vă antrenați pentru astfel de teste, ca să găsiți diferențele mult mai rapid

Vă propunem un test de inteligență, care, la prima vedere, pare destul de banal. Trebuie doar să găsiți diferențele dintre cele două imagini care par aproape identice. Totuși, tocmai simplitatea desenului induce în eroare, ochiul pierde ușor detaliile subtile, care vă fac să nu observați chiar toate diferențele.

De ce este mai greu decât pare să găsiți diferențele

Testele vizuale de acest tip sunt concepute ca jocuri psihologic. Elementele sunt plasate astfel încât să inducă încredere exagerată în propriile abilități. Apoi apare stresul timpului, în cazul nostru, aveți numai 10 secunde, iar presiunea scade performanța și îngreunează concentrarea. Ritmul alert limitează strategia.

Cum influențează limita de timp rezolvarea

Când există o limită de timp setată, atenția devine fragmentară. Puțini reușesc să treacă de panica inițială și să folosească o metodă eficientă (de exemplu, scanare pe porțiuni sau compararea în paralel a punctelor-cheie). Dacă nu vă panicați și vă controlați respirația, crește șansa de succes, potrivit Click!.

Care este soluția testului

În această provocare există trei diferențe. În una dintre imagini lipsește o ureche a bărbatului, din fundal dispare o plantă, iar o pată de culoare din spatele personajelor are o dimensiune ușor diferită. Sunt modificări minore, gândite special ca să încurce privirea neatentă.

găsiți diferențele b1tv.ro
Sursa foto: Click!

Cum să vă antrenați pentru astfel de teste, ca să găsiți diferențele mult mai rapid

Pentru a le rezolva într-un timp record, antenați-vă ochiul cu exerciții de atenție vizuală, folosiți tehnica „împărțirii” imaginii în sectoare și practicați respirația scurtă înainte de a începe. Cu practică, veți învăța să găsiți diferențele mai rapid și să gestionați mai bine presiunea timpului.

Astfel de jocuri vizuale au devenit extrem de populare pe internet, fiind folosite nu doar ca distracție, ci și ca modalitate de antrenament pentru creier. Ele stimulează atenția, memoria vizuală și capacitatea de concentrare.

În plus, psihologii spun că exercițiile de tipul „găsește diferențele” reduc stresul și îmbunătățesc răbdarea, fiind recomandate chiar și adulților. Tot mai multe site-uri online lansează zilnic asemenea provocări, iar cei pasionați le rezolvă contra-cronometru și încearcă să bată recordurile impuse.

Tags:
Citește și...
Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
Eveniment
Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 
Eveniment
Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 
Stagiu militar voluntar în România. Ministrul Moșteanu a prezentat toate detaliile, pe B1 TV: „E o formă de voluntariat care se practică în multe țări” (VIDEO)
Eveniment
Stagiu militar voluntar în România. Ministrul Moșteanu a prezentat toate detaliile, pe B1 TV: „E o formă de voluntariat care se practică în multe țări” (VIDEO)
Pentru ce ar trebui să folosim diferitele tipuri de uleiuri. Este sau nu potrivit cel de măsline pentru prăjit
Eveniment
Pentru ce ar trebui să folosim diferitele tipuri de uleiuri. Este sau nu potrivit cel de măsline pentru prăjit
Eșecul lui Nicolae Ceaușescu. Datele despre colapsul economic al României erau pe masa dictatorului
Eveniment
Eșecul lui Nicolae Ceaușescu. Datele despre colapsul economic al României erau pe masa dictatorului
Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu
Eveniment
Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu
Generația Z schimbă joburile mai repede ca oricând. Ce impresie creează CV-ul lor în fața angajaților
Eveniment
Generația Z schimbă joburile mai repede ca oricând. Ce impresie creează CV-ul lor în fața angajaților
Dulceață de ardei iute. Combinația de gusturi și arome care dă savoare oricărei fripturi
Eveniment
Dulceață de ardei iute. Combinația de gusturi și arome care dă savoare oricărei fripturi
Costuri ascunse care pot apărea după achiziția unui apartament
Eveniment
Costuri ascunse care pot apărea după achiziția unui apartament
Accident mortal pe un drum din Brașov. Traficul rutier a fost întrerupt
Eveniment
Accident mortal pe un drum din Brașov. Traficul rutier a fost întrerupt
Ultima oră
20:40 - Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)
20:36 - Pasiunea secretă a Prințesei Diana. Ce obișnuia să strecoare în palat fără ca nimeni să știe
20:16 - Guvernul repune pe agendă proiectul privind cumulul pensiei cu salariul. Ce schimbări aduce Pachetul 3 de reforme
20:03 - Anda Adam, surprinsă cu un obicei dezgustător: Ce face artista când crede că nu o vede nimeni
19:53 - Femeile cu operații estetice au intrat în vizorul lui Kim Jong Un. Ce pedepse riscă
19:43 - Glume pe seama lui Trump între Macron și alți doi lideri europeni: „Ar trebui să ne ceri scuze” (VIDEO)
19:37 - Ilie Bolojan, discurs cu ocazia Zilei Unității Germane: „Germania este principalul partener comercial al României” (VIDEO)
19:12 - Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
19:05 - Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 
18:45 - Clubul lui Hagi, acuzat că încearcă să scape de sancțiunile FRF dând vina pe presă. „Domnilor de Farul, nu vă mai faceți de râs!”