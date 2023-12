Tina Turner și Pink cântă în noaptea dintre ani la B1 TV, Brigada Diverse se ocupă de antren!

Două mari reprezentante ale showbiz-ului internațional urcă pe scenă la B1 TV în noaptea de Revelion în două show-uri memorabile, așa cum vezi o dată-n viață.

În anul în care ne-am despărțit de marea artistă, B1 TV vă oferă, de la ora 21.00, un concert excepțional, plin de energie și muzică de calitate, care face parte din ultimul turneu al Tinei Turner, ”50th Anniversary Tour”, filmat în anul 2009.

”Tina: Live!” a fost unul dintre cele mai mari turnee ale artistei, cu peste 90 de spectacole în 40 de orașe din întreaga lume, la care au participat peste un milion de fani. În acest show veți putea asculta, printre altele, hiturile ”Love Got To Do With It”, ”The Best”, ”Private Dancer” sau ”We Don’t Need Another Hero.”

În apropierea miezului nopții, gazda dumneavoastră pentru trecerea în noul an va fi Irina Petraru, într-o ediție specială a Știrilor B1 TV care va surprinde atmosfera în care românii de pretutindeni petrec Revelionul și ne va conecta, în direct, la explozia artificiilor de la intrarea în 2024.

La jumătate de oră după miezul nopții, pregătiți-vă pentru comedie clasică de cea mai bună calitate. B1 TV vă oferă un alt film din celebra serie ”Brigada Diverse”, B.D. în alertă. Telespectatorii vor avea ocazia să revadă personajele mult îndrăgite ale seriei B.D., căpitanul Panait, plutonierul Căpșună, Patraulea, Trandafir, Gogu Steriade și mulți alții, interpretați de marii actori, Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Iurie Darie, Vasilica Tastaman, George Mihăiță, Ion Besoiu, Ioana Drăgan.

De la ora 02.00, un alt artist-icon al showbiz-ului american va prelua ștafeta. Celebra Pink ne arată cum poți cânta live și să faci acrobații demne de Cirque du Soleil într-un show absolut spectacular înregistrat la Melbourne în cadrul turneului ei aclamat de criticii din toata lumea, ”The Truth About Love”. O ocazie pentru telespectatorii B1 TV de a continua petrecerea dintre ani cu hiturile ”Raise Your Glass”, ”Try”, ”Just Like a Pill” sau ”Just Give Me a Reason”.