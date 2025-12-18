Cele mai scumpe orașe din lume în care poți locui au fost identificate într-o nouă analiză internațională care nu vizează costurile de bază, precum chiria sau , ci cheltuielile legate de viața socială. Clasamentul realizat de Time Out se bazează pe un sondaj în rândul a peste 18.000 de persoane din mai mult de 100 de orașe și arată unde ieșirile la restaurant, bar sau activitățile culturale pun cea mai mare presiune pe buget.

Seul, cel mai scump oraș din lume din perspectiva localnicilor

Capitala Coreei de Sud, Seul, a fost desemnată cel mai scump oraș din lume pentru viața socială, potrivit respondenților consultați de Time Out. Datele arată un nivel ridicat de nemulțumire în rândul localnicilor în ceea ce privește costurile ieșirilor în oraș, scrie Adevărul.

Doar 30% dintre respondenți consideră că mâncatul la restaurant este accesibil, 21% spun același lucru despre viața de noapte, iar numai 27% afirmă că ieșirile la bar nu le afectează semnificativ bugetul lunar.

Europa de Nord și orașele cu prețuri ridicate

Orașele din Europa de Nord se regăsesc, la rândul lor, în topul celor mai scumpe destinații pentru viața socială. Oslo și Stockholm sunt printre cele mai puțin accesibile orașe, din cauza prețurilor ridicate la mâncare, băuturi și divertisment.

Oslo a înregistrat cel mai slab scor în ceea ce privește accesibilitatea meselor la restaurant, cu doar 24% dintre localnici care consideră aceste cheltuieli rezonabile.

Australia și SUA, bine reprezentate în clasament

Clasamentul include și mai multe orașe din Australia și Statele Unite. Sydney este perceput drept unul dintre cele mai costisitoare orașe pentru viața socială de zi cu zi, în timp ce Los Angeles se remarcă prin prețurile ridicate la restaurante și cluburi.

Singapore ocupă locul 12 în top, iar Londra se află pe poziția 13. Deși capitala britanică oferă numeroase atracții gratuite, localnicii spun că ieșirile în oraș au devenit tot mai greu de susținut financiar.

Cele mai scumpe 15 orașe pentru viața socială

Printre cele mai costisitoare orașe din lume se numără: Seul, Istanbul, Oslo, Stockholm, Kyoto, Atena, Sydney, Auckland, Munchen, Brisbane, Los Angeles, Singapore, Londra, Vancouver și Miami.

America de Sud domină topul orașelor accesibile

La polul opus, orașele din America de Sud conduc clasamentul celor mai accesibile locuri din lume. Medellín și Bogotá ocupă primele două poziții, 94% dintre respondenți afirmând că este ieftin să îți cumperi o cafea în oraș.

Topul continuă cu Beijing, New Orleans și Napoli, urmate de alte orașe considerate prietenoase cu bugetul, precum Hanoi, Chiang Mai, Lima, Bangkok sau Cape Town.

Alte clasamente Time Out

Separat, Time Out a publicat recent și un top al celor mai „cool” cartiere din lume pentru 2025. Pe primul loc se află Jimbōchō din Tokyo, cunoscut pentru cele peste 130 de anticariate și atmosfera sa boemă, urmat de Borgerhout, un cartier multicultural din Antwerp, apreciat pentru diversitatea culturală și spiritul comunitar.