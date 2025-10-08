B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Transfăgărășanul, închis din cauza ninsorii! Stratul de zăpadă a ajuns la 30 de centimetri (FOTO)

Transfăgărășanul, închis din cauza ninsorii! Stratul de zăpadă a ajuns la 30 de centimetri (FOTO)

Ana Beatrice
08 oct. 2025, 18:56
Transfăgărășanul, închis din cauza ninsorii! Stratul de zăpadă a ajuns la 30 de centimetri (FOTO)
Sursa Foto: Facebook- Meteoplus
Cuprins
  1. Cum arată Transfăgărășanul sub zăpadă
  2. Ce spun meteorologii despre ninsorile de pe Transfăgărășan

Transfăgărășanul, închis din cauza ninsorii! Decizia a fost luată în această dimineață, după ce stratul de zăpadă a ajuns la 30 de centimetri, iar viscolul a redus vizibilitatea în zona montană. Începând cu ora 10:00, circulația a fost interzisă între Piscu Negru (județul Argeș) și Bâlea Cascadă (județul Sibiu).

Drumarii acționează continuu cu utilaje de deszăpezire, însă condițiile meteo sunt extreme. Autoritățile speră să redeschidă șoseaua de mare altitudine imediat ce vremea se va îmbunătăți.

Cum arată Transfăgărășanul sub zăpadă

La peste 2.000 de metri altitudine, iarna s-a instalat în forță. Turiștii care au ajuns la Bâlea Lac cu telecabina au fost surprinși de ninsoarea puternică. „Am închiriat o mașină din Sibiu, drumul era închis și am luat telecabina. E chiar o surpriză ce e aici!”, a povestit un turist spaniol pentru stirileprotv.ro.

Cabanierii spun că se așteptau la un astfel de episod de vreme rea, chiar dacă a venit mai devreme decât de obicei. „De regulă făceam proviziile mai târziu, dar ne descurcăm așa cum e”, a declarat Raluca Câlțea, proprietara unei cabane din zonă.

Ce spun meteorologii despre ninsorile de pe Transfăgărășan

Meteorologii au explicat că fenomenul neașteptat de iarnă timpurie a fost provocat de un val de aer rece venit din nordul continentului, care a determinat o scădere bruscă a temperaturilor și apariția ninsorilor abundente în zona montană. Potrivit specialistului Alain Bălău, situația a fost una neobișnuită pentru începutul lunii octombrie: „Din păcate am fost surprinși de un episod de iarnă prematur în această perioadă, un strat de zăpadă de 26 de cm cu un ușor transport de zăpadă ceea ce a dus și la închiderea a Transfăgărășanului pe o perioadă nedeterminată, dar nu definitiv”, a declarat meteorologul Alain Bălău.

Până la redeschidere, mașinile pot circula doar până la Bâlea Cascadă, iar șoferii sunt sfătuiți să își echipeze vehiculele cu anvelope de iarnă și să evite deplasările neesențiale în zona montană.

