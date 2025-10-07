B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Când vin ninsorile în București. Accuweather anunță o toamnă neobișnuit de scurtă și o iarnă timpurie

Când vin ninsorile în București. Accuweather anunță o toamnă neobișnuit de scurtă și o iarnă timpurie

Traian Avarvarei
07 oct. 2025, 11:46
Când vin ninsorile în București. Accuweather anunță o toamnă neobișnuit de scurtă și o iarnă timpurie
Când vin ninsorile în București. Meteorologii Accuweather au anunțat prognoza. Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum va fi vremea în noiembrie în Capitală
  2. Când va ninge în București
  3. Unde a nins deja în România

Iarna vine mai devreme în Capitală anul acesta, arată estimările Accuweather. De altfel, temperaturile deja sunt neobișnuit de scăzute, semn că toamna aceasta va fi mai scurtă. Un ciclon va lovi România de marți seară, mai multe județe și Capitala fiind sub cod roșu, iar de săptămâna viitoare, începând de marți, un nou val de aer rece va cuprinde sudul țării. Tot așa va fi și în noiembrie.

Cum va fi vremea în noiembrie în Capitală

Potrivit prognozei Accuweather, luna noiembrie va fi rece și mohorâtă în Capitală. Temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade, iar cele minime vor coborî frecvent chiar la -5 grade Celsius. Rar se va întâmpla ca cerul să fie senin.

Specialiștii mai spun că pe 25 noiembrie se va manifesta un episod de ploi abundente, în pregătire pentru răcirea mai accentuată a vremii și primele ninsori.

Când va ninge în București

Prima ninsoare în București va fi pe 26 și 27 noiembrie, arată estimările Accuweather, citate de PlayTech.

Pe 26 noiembrie ar urma să cadă lapovița și o ninsoare slabă. Maximele nu vor depăși 5 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la -5 grade Celsius.

Iar pe 27 noiembrie va cădea prima zăpadă mai consistentă din Capitală, arată prognoza. De data aceasta minima va fi chiar de -3 grade Celsius.

Deși stratul de zăpadă va fi subțire, episodul de ninsoare va arăta că iarna anul acesta se va instala mai repede decât suntem obișnuiți.

Unde a nins deja în România

De altfel, în anumite zone montane a nins deja. În Munții Bucegi e zăpadă depusă deja de jumătate de metru. În zona Poiana Prepeleac doi turiști s-au rătăcit din cauza vremii extreme. De asemenea, cinci persoane au rămas înzăpezite, vineri seara, în zona staţiunii Parâng, din Valea Jiului. Zona de munte a judeţului Hunedoara s-a aflat vineri sub cod portocaliu de ninsori abundente. Și în județul Alba a nins în zone precum Gura Haitii – Șaru Dornei și Parâng – Șureanu.

Tags:
Citește și...
Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
Eveniment
Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Zonele vizate și recomandările autorităților pentru populație
Meteo
Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Zonele vizate și recomandările autorităților pentru populație
Ploi torențiale fără precedent. Avertisment de la IGSU: „Amânați activitățile în aer liber!”
Meteo
Ploi torențiale fără precedent. Avertisment de la IGSU: „Amânați activitățile în aer liber!”
România intră sub mai multe coduri meteo. Mai multe școli din țară se închid
Meteo
România intră sub mai multe coduri meteo. Mai multe școli din țară se închid
Cod roșu în București și sudul țării! Ploi torențiale și descărcări electrice. ANM anunță până la 140 l/mp
Meteo
Cod roșu în București și sudul țării! Ploi torențiale și descărcări electrice. ANM anunță până la 140 l/mp
Ciclonul ajunge în România: În sud-est va ploua într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Școli închise în Constanța. Care e pericolul major în Capitală
Meteo
Ciclonul ajunge în România: În sud-est va ploua într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Școli închise în Constanța. Care e pericolul major în Capitală
Cod roșu de furtuni violente: Locuitorii acestui județ din România, sfătuiți să-și facă provizii urgent: „Populația să stea în casă pentru siguranța lor”
Eveniment
Cod roșu de furtuni violente: Locuitorii acestui județ din România, sfătuiți să-și facă provizii urgent: „Populația să stea în casă pentru siguranța lor”
Școlile vor fi închise în acest județ din România din cauza Codului roșu de ploi și vijelii. Ce au anunțat meteorologii
Eveniment
Școlile vor fi închise în acest județ din România din cauza Codului roșu de ploi și vijelii. Ce au anunțat meteorologii
Vreme rece zilele acestea: Unde va ploua cât pentru toată luna și unde va ninge. Elena Mateescu a anunțat și când se încălzește (VIDEO)
Meteo
Vreme rece zilele acestea: Unde va ploua cât pentru toată luna și unde va ninge. Elena Mateescu a anunțat și când se încălzește (VIDEO)
Alertă ANM! Un ciclon lovește România în orele următoare: ploi abundente și vânt puternic (VIDEO)
Meteo
Alertă ANM! Un ciclon lovește România în orele următoare: ploi abundente și vânt puternic (VIDEO)
Ultima oră
12:30 - Claudia Pătrășcanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a artistei
12:22 - Horia Brenciu, mărturisire emoționantă despre debutul său în televiziune: „A fost cea mai bună și nebună decizie”
12:17 - Cum se prepara salata de boeuf în 1934? Iată care este rețeta clasică
12:13 - Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
11:53 - (VIDEO) Dorian Popa a intrat în rând cu lumea. Bărbatul s-a căsătorit în Maldive, iar mama lui n-a fost prezentă la eveniment
11:46 - Minune pentru cei aflați în suferință! Rugăciunea la Maica Domnului „Grabnic Ascultătoare” care aduce alinare și ajutor
11:41 - Verdictul oficial în cazul morții lui Felix Baumgartner. Ce spun anchetatorii
11:10 - Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Lumea va fi a propagandei!” Mesajul viral care a stârnit sute de reacții
11:09 - Adolescentul care a trimis aproximativ o mie de mesaje de amenințare mai multor școli din țară, în fața magistraților. Ce își dorește acesta
10:59 - Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Zonele vizate și recomandările autorităților pentru populație