Iarna vine mai devreme în Capitală anul acesta, arată estimările Accuweather. De altfel, temperaturile deja sunt neobișnuit de scăzute, semn că toamna aceasta va fi mai scurtă. va lovi România de marți seară, mai multe județe și Capitala fiind sub , iar de săptămâna viitoare, începând de marți, un nou val de aer rece va cuprinde sudul țării. Tot așa va fi și în noiembrie.

Cum va fi vremea în noiembrie în Capitală

Potrivit prognozei Accuweather, luna noiembrie va fi rece și mohorâtă în Capitală. Temperaturile maxime nu vor depăși 16 grade, iar cele minime vor coborî frecvent chiar la -5 grade Celsius. Rar se va întâmpla ca cerul să fie senin.

Specialiștii mai spun că pe 25 noiembrie se va manifesta un episod de ploi abundente, în pregătire pentru răcirea mai accentuată a vremii și primele ninsori.

Când va ninge în București

Prima ninsoare în București va fi pe 26 și 27 noiembrie, arată estimările Accuweather, citate de .

Pe 26 noiembrie ar urma să cadă lapovița și o ninsoare slabă. Maximele nu vor depăși 5 grade Celsius, iar minimele vor coborî până la -5 grade Celsius.

Iar pe 27 noiembrie va cădea prima zăpadă mai consistentă din Capitală, arată prognoza. De data aceasta minima va fi chiar de -3 grade Celsius.

Deși stratul de zăpadă va fi subțire, episodul de ninsoare va arăta că iarna anul acesta se va instala mai repede decât suntem obișnuiți.

Unde a nins deja în România

De altfel, în anumite zone montane deja. În Munții Bucegi deja de jumătate de metru. În zona Poiana Prepeleac doi turiști s-au rătăcit din cauza vremii extreme. De asemenea, cinci persoane au rămas înzăpezite, vineri seara, în zona staţiunii Parâng, din Valea Jiului. Zona de munte a judeţului Hunedoara s-a aflat vineri sub cod portocaliu de ninsori abundente. Și în județul Alba a nins în zone precum Gura Haitii – Șaru Dornei și Parâng – Șureanu.