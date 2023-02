Trei jandarmi, cercetaţi disciplinar după incidentul în care o maşină parcată neregulamentar a fost zgâriată intenţionat de unul dintre ei / Jandarmeria va sesiza Parchetul Militar (VIDEO)

Trei jandarmi din Bucureşti sunt cercetaţi disciplinar după ce un șofer și-a găsit mașina parcată neregulamentar zgâriată. Incidentului a fost provocat intenționat de către un echipaj de jandarmi, așa cum rezultă din camerele de luat vederi și din declarațiile pe care pentru B1TV.RO șoferul păgubit.

Jandarmii implicați în incident sunt cercetați disciplinar

În acst caz, Jandarmeria București precizează că va sesiza Parchetul Militar: „Există suspiciuni rezonabile privind săvârşirea unor fapte de natură penală, în urma cărora unitatea noastră va sesiza Parchetul Militar”, a precizat Jandarmeria Bucureşti.

Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti a transmis că, în urma verificărilor făcute, la nivelul unităţii s-a dispus cercetarea disciplinară prealabilă pentru trei cadre militare.

”Există suspiciuni rezonabile privind săvârşirea unor fapte de natură penală, în urma cărora unitatea noastră va sesiza Parchetul Militar. Jandarmeria Capitalei va pune la dispoziţia organelor de anchetă toate datele de care dispune, instituţia noastră fiind prima interesată de clarificarea situaţiei şi de luarea măsurilor legale care se impun. Nu tolerăm şi nu ne onorează astfel de comportamente şi depunem eforturi instituţionale continue pentru eliminarea unor astfel de situaţii, prin analize, studii şi verificări interne. Reiterăm faptul că nu vom tolera niciodată vreo abatere de la normele şi principiile deontologice care guvernează funcţionarea instituţiei noastre”.

Contactat de B1TV.RO, șoferul păgubit de oamenii legii a spus că va depune plângere penală împotriva celor vinovați:

„Am avut o urgență. Am lăsat mașina, într-adevăr, în mijlocul drumului pe avarii, aveam și numărul de telefon pe parbriz, la vedere. Am intrat unde aveam treabă la bancă. Când am ieșit de acolo am constatat că mașina era zgâriată. Uitându-mă în jur am văzut că nu sunt camere de luat vederi la bancă. Până la urmă mi-am adus aminte că în zonă locuiește un prieten și l-am întrebat dacă are o cameră în zona respectivă. A scos camera și am observat de fapt cine era vinovatul”.