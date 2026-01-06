În această perioadă, când gripa pare să facă tot mai multe victime, românii devin mai atenți la alimentele pe care le consumă. În tradiția culinară românească există numeroase rețete cunoscute nu doar pentru savoare, ci și pentru beneficiile asupra organismului. Un astfel de preparat, aliat al sistemului imunitar, este și ciorba de usturoi.

Ce beneficii are ciorba de usturoi

Ciorba de usturoi trebuie tratată ca un preparat care poate ajuta organismul să treacă mai ușor prin sezonul rece, dar nu este un medicament și nu garantează protecție împotriva bolilor și răcelilor. De asemenea, acest fel de mâncare nu tratează infecții serioase, dar poate întări, într-o oarecare măsură, și hidrata organismul. De altfel, este bogată în antioxidanți naturali și contribuie la confortul digestiv.

Totuși, este important ca acest preparat să fie consumat cu măsură, căci mâncatul în exces poate provoca iritații gastrice, tulburări digestive sau disconfort general. indică faptul că efectele pozitive ale usturoiului și implicit, ale ciorbei de usturoi, sunt vizibile atunci când preparatul face parte dintr-o dietă echilibrată.

De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară rețeta

Ciorba de usturoi este pe cât de benefică, pe tot atât de ușor de preparat. Un alt avantaj al rețetei este că poate fi personalizată pentru a răspunde preferințelor și gusturilor diverse.

Ingredientele de bază sunt usturoiul, supa de legume sau apa, puțin ulei și condimente simple. Opțional, pentru un plus de consistență, se pot adăuga cartofi sau ou. De asemenea, se poate consuma și alături de smântână și verdeață proaspătă.

Procesul de preparare nu diferă de cel al unei ciorbe obișnuite. Se curăță, se toacă și se fierb legumele preferate. Spre final, când ciorba este aproape gata, se aduagă și usturoiului, potrivit Click!. Secretul gustului stă în asezonarea, proces ce trebuie făcut atent, astfel încât aroma să fie intensă, dar nu agresivă.

Poate fi servită atât caldă, cât și rece și merge de minune alături de crutoane făcute în casă.