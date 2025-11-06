B1 Inregistrari!
Un nou trend periculos a ajuns și în România. În ce constă „Raw Egg Trend" și la ce riscuri se expun cei care îl încearcă

Un nou trend periculos a ajuns și în România. În ce constă „Raw Egg Trend” și la ce riscuri se expun cei care îl încearcă

B1.ro
06 nov. 2025, 18:57
Un nou trend periculos a ajuns și în România. În ce constă „Raw Egg Trend” și la ce riscuri se expun cei care îl încearcă
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce presupune trendul „Raw Egg Trend”
  2. Ce riscuri prezintă consumarea ouălor crude
  3. De ce a câștigat atâta popularitate trendul „Raw Egg Trend”

Nu mai e un secret pentru nimeni că sunt adolescenți și tineri care ar face orice doar pentru puțină faimă pe Internet. Însă, este mai greu de crezut că adulți în toată firea se pun în situații periculoase sau jenante doar pentru niște aprecieri pe social media. Un nou trend pe TikTok ne-a demonstrat că, uneori, oamenii mari sunt la fel de ușor de convins ca și cei mici să ia parte la provocări prostești. Trendul se numește „Egg Challenge” și „Raw Egg Trend” și, pe lângă că poate fi descris ca fiind scârbos, specialiștii îl descriu ca fiind și periculos pentru cei care îl încearcă.

Ce presupune trendul „Raw Egg Trend”

Provocarea a luat naștere în SUA, atunci când mai mulți influenceri, al căror conținut se focusează pe zona de sport și nutriție, au încurajat consumul de ouă crude. Potrivit lor, aceste alimente, în starea lor pură, negătită, ar conține o cantitate mare de proteine și ar oferi corpului energie. Iar pentru un corp sculptat și randament bun la sală, internauții erau încurajați să consume cât mai multe ouă crude.

Nu a durat mult până trendula ajuns și la noi, iar utilizatorii români au răspuns provocării. Însă, nimeni sau prea puțini au verificat din surse de încredere ce efecte nocive poate avea acest obicei asupra organismului.

Ce riscuri prezintă consumarea ouălor crude

Gustul neplăcut a fost cel care i-a împiedicat pe mulți să mai repete experiența, însă, potrivit medicilor, asta e cea mai mică problemă. Consumat negătit, oul poate duce la salmoneloza, o infecţie bacteriană care are și unele complicaţii grave.

„La o persoană normală, vorbim de stări febrile, de stări de vomă, dureri abdominale, episoade de diaree, dar la aceste grupuri de risc, complicaţiile pot fi majore”, a explicat William Butacu, medic nutriţionist, pentru Observator.

Cei mai expuși la contractarea acestei infecții bacteriene sunt femeile însărcinate, copiii, bătrânii şi, în general, orice persoană cu un sistem imunitat fragil.

Studiile medicale indică că oul fiert este cel mai potrivit pentru cei care își doresc să consume mai multe proteine. Însă, chiar și acesta cu o limită: maxim 7 pe săptămână, adică unul pe zi. În caz contrar, există riscul dezvoltării unor afecțiuni cardiace. În plus, avidina, adică proteina existentă în albuş, poate fi asimilată doar dacă este gătită.

„Din oul crud noi putem absorbi 50% din proteină, din oul fiert absorbim 90% proteină. Ce ar fi să zicem oarecum benefic la oul cred este că în gălbenuş se păstrează mai bine vitaminele si antioxidantii care sunt sensibili la căldură, adica vitamina a, vitamina D, luteina, colina, dar nu merită riscul.

Şi mai e o problemă legată de acestă avidină prezenta in albus, ea se leagă si blochează biotina, adică vitramina B7. Poţi să te trezeşti cu un deficit de biotină care se manifestă prin oboseală , prin probleme dermatologice, prin căderea părului”, a declarat Carmen Brumă, doctorand în nutriţie.

De ce a câștigat atâta popularitate trendul „Raw Egg Trend”

Cu toate că avantajele nu cântăresc suficient ca să compenseze riscurile acestui trend, el a prins atât internațional, cât și național. Explica, spun psihologii, ar fi dorința de apartenență la un grup și bineînțeles, nevoia de validare.

