Scandalul medaliei de bronz câștigată de Ana Maria Barbosu la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 ia o nouă turnură. Tribunalul Federal Elvețian a admis apelul depus de partea americană, ceea ce înseamnă că gimnasta româncă rămâne, cel puțin temporar, fără medalia olimpică. Contestația Sabrinei Voinea nu a fost admisă, iar cazul se va rejudeca la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Iată despre ce este vorba în acest caz!

Motivarea Tribunalului Elvețian

Tribunalul Federal Elvețian a decis că decizia inițială a TAS prezenta grave vicii de colaborare cu partea americană. Comunicarea dintre forul arbitral și Federația Internațională de Gimnastică a fost considerată insuficientă, iar regulamentul a fost încălcat în mod semnificativ, scrie golazo.ro.

„Hotărârea atacată nu mai produce efecte”, au subliniat elvețienii. Acest lucru înseamnă că medalia Anei Maria Barbosu nu mai îi aparține, cel puțin până la rejudecare.

Contestația Sabrinei Voinea a fost respinsă, iar recursul depus de Jordan Chiles a fost admis doar parțial. Revizuirea i-a fost acceptată, dar recursul respins. TAS va analiza acum proba video furnizată de Netflix, pentru a stabili dacă aceasta are relevanță pentru cazul medaliilor.

Jocurile Olimpice 2024

În finala probei de gimnastică la sol, Ana Maria Barbosu a fost inițial notată cu 13.700. Astfel, aceasta s-a clasat pe locul 3. Clasamentul probei a fost următorul:

Rebeca Andrade – 14.166

Simone Biles – 14.133

Ana Maria Barbosu – 13.700

Sabrina Voinea – 13.700

Jordan Chiles – 13.666

Cu toate acestea, contestația antrenoarei lui Jordan Chiles a dus la majorarea notei sportivei americane la 13.766. Prin urmare, acest lucru a propulsat-o pe poziția a treia și i-a adus medalia de bronz.

Ulterior, echipa României a depus contestație la TAS, care a fost acceptată, permițând Anei Barbosu să primească medalia pe 16 august 2024, în cadrul unei ceremonii desfășurate pe esplanada Casei Olimpice din București.