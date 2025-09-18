Din dorința de a implementa un stil de viață sănătos pentru copiii săi, Petra, o mamă stabilită în Newcastle, a venit cu o serie de creative pentru a-i face pe cei mici să mănânce sănătos. Aceasta a dezvăluit care sunt ei.

Metode adaptate pentru fiecare

Petra, în vârstă de 36 de ani, are trei copii. Ea a dezvăluit că fiul ei cel mic adoră pastele simple și brânza. Sunt printre puținele alimente pe care le mânâncă. De aceea, mama a încercat să găsească, de-a lungul timpului, tot mai multe metode creative, pentru a-și face copiii să mânânce, conform .

„Îmi place să planific din timp cutiile lor de prânz, astfel încât să existe întotdeauna varietate în timpul săptămânii. Dacă ar dori paste și sos sau supă, voi pregăti câteva în avans și ne bucurăm, de asemenea, să coacem împreună în weekend, astfel încât să poată lua bunătăți proaspăt făcute cu prânzul lor la pachet”, a explicat femeia.

„Pentru fiul meu cel mic, legumele sunt o adevărată provocare și trebuie să fie complet ascunse în mâncare, așa că fac sosuri pentru paste cu legume amestecate până se omogenizează – astfel primește în continuare bunătatea în timp ce se bucură de una dintre mesele sale preferate”, a adăugat.

Aspect plăcut, gust plăcut

Petra mărturisește că încearcă să facă mesele cât mai atrăgătoare vizual. Ea crede că această metodă funcționează când vine vorba de cei mici.

„Fac alimentele mai sănătoase mai atrăgătoare pentru copiii mei, făcându-i să pară distractivi”, a spus ea.

Femeia folosește o varietate de tehnici, cum ar fi tăierea sandvișurilor în forme sau utilizarea ștampilelor sandwich și crearea de kebab-uri sau platouri de fructe cu modele.

„De asemenea, am pus fructe în jeleu pentru ca ei să mănânce și fructe în cuburi de gheață pentru băuturile lor. Am o mulțime de forme și tăietoare pentru a face mâncarea să pară distractivă și atrăgătoare și folosesc alegeri de mâncare pentru ca ei să-și ridice fructele. De asemenea, folosesc fructe proaspete pentru a face sorbete și înghețată pentru ei”, a adăugat.

Fără surprize

„Copiii mei nu sunt fani ai mâncării surpriză, deoarece le place să știe ce mănâncă”, a explicat ea. „Rutina este esențială pentru ei, iar când le planific cutiile de prânz pentru săptămâna, îi întreb ce și-ar dori pentru fiecare zi și apoi îi întreb ce gustări și fructe le-ar dori. Cu toate acestea, voi face mici surprize în fiecare zi pe care știu că le vor plăcea, cum ar fi gustări sau bunătăți”, mărturisește femeia.

„Rămâneți la lucrurile care le plac într-o cutie de prânz și fiți creativi cu acele lucruri, astfel încât copilul să nu se plictisească”. Ea a adăugat: „Cutiile de prânz nu sunt momentul să încerci alimente noi”, îndeamnă ea.

„Fiți creativi și gândiți în afara cutiei”

„Ai șanse mai mari ca ei să încerce lucruri noi acasă. Rămâneți la ceea ce iubesc, fiți creativi și gândiți în afara cutiei. Nu trebuie să aibă sens pentru nimeni altcineva dacă copilului tău îi place mâncarea în anumite moduri care nu sunt convenționale”, spune Petra.

„Un declanșator uriaș pentru el este atingerea alimentelor, așa că folosim farfurii diferite pentru el cu secțiuni pentru a-și separa mâncarea și a păstra lucrurile separate în cutia de prânz. Am depășit provocările fiind creativi cu mâncarea și făcând lucrurile diferit, astfel încât el să le mănânce”, adaugă femeia.

„Cred sincer că, indiferent cât de pretențios este un copil, dacă devii creativ și gândești în afara cutiei când vine vorba de masă, te poți asigura că primește tot ce are nevoie”, a spus ea. „Părinții și îngrijitorii trebuie să fie conștienți de faptul că întregul proces necesită multă răbdare și consecvență. Expunerea repetată a alimentelor în cel mai distractiv și captivant mod poate schimba treptat preferințele”, a mai adăugat.