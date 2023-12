Tudor Buzatu, detalii explozive despre amanta tatălui său. Cine era cu adevărat femeia: „Un copil…”

Tudor Buzatu a scos la lumină informații uluitoare cu privire la relația amoroasă a tatălui său. Mai mult decât atât, fiul președintelui Consiliului Județean Vaslui a făcut dezvăluiri cutremurătoare cu privire la amanta tatălui său, care a jucat un rol crucial în intermedierea unei sume imense de bani primiți ca mită de la omul de afaceri Emil Savin.

Fiul lui Dumitru Buzatu, despre scandalul în care este implicat tatăl său

Tudor Buzatu a subliniat că nu este informat cu privire la natura relației existente și afaceristul Emil Savin, proprietarul companiei Farmazon. Emil Savin a colaborat cu procurorii DNA într-o operațiune destinată să realizeze un flagrant.

„Nu știu mare lucru nici despre relația tatălui meu domnul Savin. Nu știu de ce s-ar fi certat. Sunt prieteni de vreo 20-30 de ani. A venit un echipaj de la DNA la mine la ușă unde tatăl meu are domiciliul, dar nu mai locuiește de mai mult de 10 ani aici. Părinții mei sunt despărțiți și locuiesc în altă parte. Deși știau că nu mai stă aici, nu l-au găsit și m-a sunat mama care era în vizită că îl caută pe tata de la DNA. I-am întrebat dacă îi pot ajuta și au zis ca nu. Ok, nu! apoi au fost și la el acasă, unde locuiește el, unde are și acte. M-am dus acolo, erau domnii respectivi și mi-au zis că nu îmi pot da detalii și cam atât restul am aflat de la TV”, a declarat Tudor Buzatu, la .

Tudor Buzatu, dezvăluiri despre amanta tatălui său

Întrebat despre influența pe care o exercită asupra vieții baronului din Vaslui și despre prezența ei în Consiliul Județean, Tudor Buzatu a dat următorul răspuns:

„Nu știu la cine vă referiți. De la Consiliul Județean? Secretara? Da, da, este o fată modestă care îi era secretară, lucra și la noi. Un copil… nu știu, iubita lui? Nu, Nu! Mai degrabă, era așa adoptată să zic.”