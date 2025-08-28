Tudor Chirilă a comentat pe Facebook incidentul din București, unde un livrator asiatic a fost agresat pe stradă.

Artistul a explicat cine sunt adevăratele victime și cine este responsabilul moral al unor astfel de gesturi, amintind experiența românilor plecați la muncă în străinătate.

Un tânăr a lovit un livrator în Capitală reproșându-i că „nu este de aici” și numindu-l „invadator”. Filmarea realizată chiar de agresor îl surprinde pe bărbat spunând: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema” și „Pentru că ești un invadator”.

Victima, confuză și speriată, a cerut ajutorul trecătorilor. Un polițist aflat în timpul liber a intervenit și a reușit să-l prindă pe atacator după câțiva metri. În momentul capturării, agresorul a strigat: „Scuză-mă, frate!”

Incidentul a stârnit reacții dure din partea opiniei publice și a unor lideri politici, printre care Cătălin și Ionuț , care au condamnat public atacul.

Artistul Tudor Chirilă a reacționat la acest caz printr-o postare pe rețelele sociale. „Trebuie să ai grave probleme de înțelegere a vieții și lumii în care trăim sau reperele morale să-ți fie rău avariate dacă nu reușești să identifici în povestea asta a) personajul odios b) victima c) personajul curajos și decent”, a scris Chirilă, pe Facebook.

În același mesaj, Chirilă a făcut trimitere la situația milioanelor de români care au plecat după 1989, mulți dintre ei acceptând munci refuzate de localnici. „În ultimii 35 de ani milioane de români au plecat în străinătate… Mulți au fost obiectul discursurilor xenofobe, extremiste. Și mulți au fost probabil victime. Ei sunt cei mai în măsură să-l înțeleagă pe livrator”, a scris artistul.