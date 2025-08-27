Un livrator străin a fost atacat în București de un tânăr care i-a reproșat că „nu este de aici”. Incidentul, filmat de agresor, a stârnit reacții dure în spațiul public partea deputaților Cătălin Drulă și Ionuț Stroe.

Atacul s-a petrecut pe o stradă din Capitală, unde un tânăr l-a lovit cu pumnul în față pe un livrator, cel mai probabil din . În înregistrarea făcută de agresor, îl întreabă de ce a fost lovită, iar răspunsul a fost clar: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema” și „Pentru că ești un invadator”.

Livratorul, confuz și speriat, a cerut ajutorul trecătorilor. Din fericire, unul dintre cei prezenți era polițist, aflat în timpul liber. Acesta a început imediat urmărirea agresorului și l-a imobilizat după câțiva metri. „Scuză-mă, frate!”, a strigat tânărul în momentul în care a fost prins, conform Observator News.

Agresorul a fost încătușat de echipajul sosit ulterior și reținut pentru 24 de ore.

Cum au reacționat oamenii politici

Deputatul PNL Ionuț Stroe a condamnat incidentul, subliniind că este vorba despre o rușine pentru societate:„Este revoltător ce s-a întâmplat aseară în București. Un tânăr venit să muncească în România, dintr-o altă țară, a fost atacat violent pe stradă pentru că «nu era de aici». Nu vom accepta un astfel de comportament în orașul nostru, în țara noastră. E o rușine. Mulțumiri și felicitări polițistului aflat în timpul liber care a intervenit prompt și colegilor săi care i s-au alăturat. Bucureștiul este un oraș al tuturor”, a declarat Stroe, potrivit .

De asemenea, liderul USR Cătălin Drulă a legat incidentul de discursurile extremiste recente apărute în spațiul public: „Ura naște ură – și azi am văzut asta, din păcate, pe străzile Bucureștiului. Un livrator de mâncare, un om care muncește cinstit, a fost atacat doar pentru că este străin. Și asta vine la scurt timp după ce un oarecare deputat AUR îndemna public să refuzăm livrările de la cei care nu sunt cetățeni români. Coincidență? Nu. Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea”, a transmis Drulă, potrivit sursei citate.

La ce a fost făcut apel după ce s-a viralizat videoclipul

Ambii politicieni au spus că intoleranța și xenofobia nu au loc într-o societate democratică.

Drulă a continuat: „Retorica asta nu aduce soluții, nu rezolvă probleme reale. Ea face doar un singur lucru: dezbină și răspândește ură. De aceea partidele extremiste și oamenii care le promovează sunt toxici – pentru că nu fac altceva decât să ne pună unii împotriva altora. Totuși, există și o parte bună: reacțiile publice au fost puternice și clare. Românii au arătat că nu acceptă intoleranța și că vor o societate bazată pe respect, solidaritate și bun-simț. Sper din tot sufletul ca tot mai mulți oameni să înțeleagă: ura nu construiește nimic. Doar dărâmă. Și noi avem puterea de a alege alt drum”, a spus liderul USR, potrivit Agerpres.