B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Turist elvețian, arestat în Bali după un mesaj pe Instagram. Iată despre ce este vorba

Selen Osmanoglu
23 mart. 2026, 12:22
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Mesajul și contextul sărbătorii
  2. Procedurile poliției
  3. Alte incidente recente în Bali

Autoritățile din Indonezia au anunțat duminică arestarea unui turist elvețian în Bali, după ce acesta a publicat pe Instagram un mesaj considerat ofensator la adresa sărbătorii hinduse Nyepi, cunoscută și ca Ziua Tăcerii. Incidentul atrage atenția asupra regulilor stricte aplicate în regiune pentru protejarea tradițiilor religioase.

Mesajul și contextul sărbătorii

Turistul ar putea fi condamnat la până la cinci ani de închisoare pentru instigare la ură, potrivit legislației locale. Poliția a precizat că mesajul conținea de două ori un cuvânt obscen, fiind postat în engleză și făcând referire explicită la regulile sărbătorii Nyepi, conform Știrile ProTv.

Nyepi marchează Anul Nou hindus și a fost sărbătorit joia trecută. În această zi, atât localnicii, cât și turiștii sunt încurajați să stea acasă timp de 24 de ore, să se dedice introspecției, să evite distracțiile și chiar consumul de curent electric. În mesajul său, elvețianul a comentat: „să vă (…) ziua de Nyepi și să vă (…) și regulile”, ceea ce autoritățile locale au considerat o insultă la adresa tradiției.

Procedurile poliției

Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, turistul urma să i se confiște telefonul, iar autoritățile intenționau să interogheze martori pentru a clarifica circumstanțele postării.

Acest caz subliniază faptul că Indonezia aplică cu strictețe regulile de respect față de tradițiile religioase, mai ales în zone turistice precum Bali, care atrage milioane de vizitatori anual.

Alte incidente recente în Bali

Cazul elvețianului nu este singular. Săptămâna trecută, doi turiști francezi și un italian au fost arestați în Bali, fiind acuzați că au produs și difuzat materiale pornografice, care sunt interzise în Indonezia. Autoritățile subliniază constant importanța respectării legilor și tradițiilor locale pentru a evita sancțiuni severe, inclusiv pedepse cu închisoarea.

Incidentul reflectă tensiunile dintre libertatea de exprimare și respectul pentru obiceiurile religioase în destinații turistice internaționale și amintește vizitatorilor că regulile locale trebuie respectate, mai ales în perioadele sacre.

Tags:
Ultima oră
15:26 - China a surclasat Japonia la vânzările de autovehicule. Producătorii auto chinezi vând cel mai mult lanivel mondial
15:19 - Revoltă la pompă: Momentul în care un șofer a mers să-și achite plinul cu 3 găleți pline cu monede de 1 ban. Reacția casieriței (VIDEO)
15:02 - SONDAJ: Criza din Orientul Mijlociu apasă pe economia românească: firmele se pregătesc pentru scumpiri în lanț
14:59 - Un polițist de frontieră a fost mușcat de un suspect în timpul unei urmăriri la Sighetu Marmației
14:55 - Caz șocant în Italia. Un român a ajuns la spital după ce și-a bătut un cui în frunte
14:52 - Bugetul pe 2026, contestat la CCR. AUR invocă nereguli grave. Ce au descoperit / UPDATE: Când va analiza Curtea sesizările
14:30 - Nicușor Dan nu vrea reducerea taxelor la carburanți. Ce spune consilierul prezidențial Radu Burnete despre măsurile anunțate de Guvern (VIDEO)
14:28 - Grindeanu, pe punctul de a prelua funcția de premier în locul lui Bolojan? Ce a anunțat liderul PSD: „Suntem pregătiți pentru toate variantele”
14:25 - Grecia acordă subvenții pentru combustibili și îngrășăminte în contextul scumpirilor
14:11 - Miruță vrea să trimită militari în Orientul Mijlociu. Cum ar putea contribui România la criza din strâmtoarea Ormuz