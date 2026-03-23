B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Politica franceză este în doliu. Fostul premier Lionel Jospin a murit la 88 de ani

Politica franceză este în doliu. Fostul premier Lionel Jospin a murit la 88 de ani

Adrian Teampău
23 mart. 2026, 11:58
Politica franceză este în doliu. Fostul premier Lionel Jospin a murit la 88 de ani
Lionel Jospin,fost premier al Franței Sursa foto: Hepta / Bestimage / Panoramic / Bestimage
Cuprins
  1. Lionel Jospin a murit la 88 de ani
  2. S-a retras din viața publică după alegerile pierdute din 2002

Lionel Jospin, fostul premier al Franței a murit la vârsta de 88 de ani, după cum a anunţat luni familia politicianului. A condus guvernul francez între între 1997 şi 2002, în timpul președinției lui Jacques Chirac.

Lionel Jospin a murit la 88 de ani

Informația privind moartea fostului politician francez, retras de multă vreme din viața publică, a fost anunțată de familie. De asemenea, două surse din Partidul Socialist, al cărui membru a fost, au confirmat că Lionel Jospin a murit. De altfel, se știa, încă din luna ianuarie, că fostul premier francez a suferit „o operație serioasă”.

Jospin a condus guvernul francez în timpul mandatului preşedintelui de centru-dreapta Jacques Chirac, între 1997 şi 2002. Cei doi au reușit să coabiteze, dat fiind că preşedintele şi prim-ministrul proveneau din tabere politice opuse.

În calitate de premier, politicianul socialist a redus programul săptămânal obligatoriu de muncă la 35 de ore. El a extins asistenţa gratuită pentru sănătate şi a introdus uniunea civilă ce a conferit cuplurilor necăsătorite – atât heterosexuale, cât şi gay – drepturi egale cu cele ale cuplurilor căsătorite.

În plan politic, Jospin a fost prim-secetar al Partidului Socialist-Francez, în perioadele 1981-1988 şi 1995-1997.

S-a retras din viața publică după alegerile pierdute din 2002

Lionel Jospin a pierdut alegerile prezidențiale din 2002. El nu a reușit să se califice în turul al doilea, fiind surclasat, de politicianul de extremă dreaptă Jean-Marie Le Pen. Acesta a candidat în turul al doilea împotriva lui Jacques Chirac, care a câștigat al doilea mandat.

Ulterior, după înfrângere, fostul premier Lionel Jospin s-a retras din viaţa politică. El nu a mai avut intervenții în viața publică pentru mulți ani.

A revenit în timpul mandatului preşedintelui François Hollande (2012-2017). Jospin a prezidat o comisie consacrată moralizării politicii, iar între 2014-2019 a fost membru al Consiliului constituţional.

Tags:
Citește și...
IKEA anunță concedieri. Sute de angajați vor fi dați afară. Ce a mai anunțat compania
Externe
IKEA anunță concedieri. Sute de angajați vor fi dați afară. Ce a mai anunțat compania
Alegeri municipale în Franța. Candidații de stânga victorioși în marile orașe Paris, Lyon şi Marsilia
Externe
Alegeri municipale în Franța. Candidații de stânga victorioși în marile orașe Paris, Lyon şi Marsilia
Se pregătește un nou lockdown, ca pe vremea Covid-19? Ce recomandă experții internaționali
Externe
Se pregătește un nou lockdown, ca pe vremea Covid-19? Ce recomandă experții internaționali
UPDATE: Alertă pe un aeroport din New York. Un avion care ateriza a lovit un vehicul pe pistă. Bilanțul victimelor (FOTO, VIDEO)
Externe
UPDATE: Alertă pe un aeroport din New York. Un avion care ateriza a lovit un vehicul pe pistă. Bilanțul victimelor (FOTO, VIDEO)
O tânără a descoperit că un bărbat locuia în podul casei sale. Luni de zile, ea a fost tratată ca o nebună: „Auzeam pași. Nimeni nu m-a crezut” (VIDEO)
Externe
O tânără a descoperit că un bărbat locuia în podul casei sale. Luni de zile, ea a fost tratată ca o nebună: „Auzeam pași. Nimeni nu m-a crezut” (VIDEO)
Elveția: Un hoț român s-a urcat pe o macara ca să scape de poliție. Ce a urmat
Externe
Elveția: Un hoț român s-a urcat pe o macara ca să scape de poliție. Ce a urmat
O țară din Europa restricționează vânzările de carburanți. Premierul ei a anunțat că decizia e aplicabilă imediat
Externe
O țară din Europa restricționează vânzările de carburanți. Premierul ei a anunțat că decizia e aplicabilă imediat
(VIDEO) Explozie în Istanbul: Două clădiri s-au prăbușit, iar mai mulți oameni sunt sub dărâmături
Externe
(VIDEO) Explozie în Istanbul: Două clădiri s-au prăbușit, iar mai mulți oameni sunt sub dărâmături
Guvernul britanic nu susține ultimele amenințările lui Trump asupra Iranului: „Președintele SUA este perfect capabil să vorbească în nume propriu”
Externe
Guvernul britanic nu susține ultimele amenințările lui Trump asupra Iranului: „Președintele SUA este perfect capabil să vorbească în nume propriu”
(VIDEO) A treia pană de curent națională lovește Cuba: milioane de oameni fără curent, protestează cu tigăi
Externe
(VIDEO) A treia pană de curent națională lovește Cuba: milioane de oameni fără curent, protestează cu tigăi
Ultima oră
12:30 - IKEA anunță concedieri. Sute de angajați vor fi dați afară. Ce a mai anunțat compania
12:22 - Turist elvețian, arestat în Bali după un mesaj pe Instagram. Iată despre ce este vorba
12:21 - Cum intervine Guvernul pe piața carburanților. Scad accizele și se limitează adaosul comercial. Anunțul ministrului Energiei, Bogdan Ivan (VIDEO)
11:55 - Iarna revine în forță în Europa. Agricultura, grav afectată. Zonele unde stratul de zăpadă va depăși jumătate de metru
11:39 - Rogobete, vizită oficială la Bruxelles. Va participa la evenimente europene privind prevenția și sănătatea mintală
11:37 - Guvernul declară situație de criză piața carburanților. Ce măsuri vor fi luate în România pentru a stopa creșterea prețului la combustibili
11:28 - PSD a decis când se va decide. Pe 20 aprilie, membrii PSD vor vota dacă mai continuă cu guvernarea Bolojan
11:23 - Turismul influențat de războiul din Orientul Mijlociu. O destinație de vacanță preferată de români va avea de profitat
11:14 - Florin Cîțu, prevestiri negre pentru România. „Țara va intra în recesiune totală în acest an”
11:01 - Ratele românilor, mai mici de la 1 aprilie. Scăderea IRCC aduce o gură de oxigen, dar tensiunile din Iran pot schimba totul