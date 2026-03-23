Lionel Jospin, fostul premier al Franței la vârsta de 88 de ani, după cum a anunţat luni familia politicianului. A condus ntre între 1997 şi 2002, în timpul președinției lui Jacques Chirac.

Informația privind moartea fostului retras de multă vreme din viața publică, a fost anunțată de familie. De asemenea, două surse din Partidul Socialist, al cărui membru a fost, au confirmat că Lionel Jospin a murit. De altfel, se știa, încă din luna ianuarie, că fostul francez a suferit „o operație serioasă”.

Jospin a condus guvernul francez în timpul mandatului preşedintelui de centru-dreapta Jacques Chirac, între 1997 şi 2002. Cei doi au reușit să coabiteze, dat fiind că preşedintele şi prim-ministrul proveneau din tabere politice opuse.

În calitate de premier, politicianul socialist a redus programul săptămânal obligatoriu de muncă la 35 de ore. El a extins asistenţa gratuită pentru sănătate şi a introdus uniunea civilă ce a conferit cuplurilor necăsătorite – atât heterosexuale, cât şi gay – drepturi egale cu cele ale cuplurilor căsătorite.

În plan politic, Jospin a fost prim-secetar al Partidului Socialist-Francez, în perioadele 1981-1988 şi 1995-1997.

S-a retras din viața publică după alegerile pierdute din 2002

Lionel Jospin a pierdut alegerile prezidențiale din 2002. El nu a reușit să se califice în turul al doilea, fiind surclasat, de politicianul de extremă dreaptă Jean-Marie Le Pen. Acesta a candidat în turul al doilea împotriva lui Jacques Chirac, care a câștigat al doilea mandat.

Ulterior, după înfrângere, fostul premier Lionel Jospin s-a retras din viaţa politică. El nu a mai avut intervenții în viața publică pentru mulți ani.

A revenit în timpul mandatului preşedintelui François Hollande (2012-2017). Jospin a prezidat o comisie consacrată moralizării politicii, iar între 2014-2019 a fost membru al Consiliului constituţional.