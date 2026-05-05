Vești noi despre Dan Petrescu! Care este starea sa de sănătate: „Va începe din nou să antreneze și o va face bine în continuare"

Ana Beatrice
05 mai 2026, 18:16
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Problemele de sănătate din ultima perioadă încă își fac simțită prezența în cazul lui Dan Petrescu, în vârstă de 58 de ani. Cu toate acestea, este hotărât să revină cât mai curând în fotbal.

Se pregătește Dan Petrescu de o revenire în antrenorat

Dorul de bancă și pasiunea pentru fotbal îl împing pe Dan Petrescu să se gândească tot mai serios la o revenire în antrenorat. Potrivit apropiatului său, Bogdan Mara, acest scenariu este tot mai posibil.

„E bine! Îi doresc multă sănătate, în primul rând, să revină la nivelul care a fost. Într-adevăr, a fost o perioadă foarte dificilă pentru el, dar e un om puternic, prea puternic și nu o să-l doboare nimic și va reveni și mai puternic. Sunt convins!”, a declarat acesta, notează DigiSport.

Bogdan Mara este convins că Dan Petrescu nu va renunța la antrenorat. „Eu cred că va mai antrena, asta e viața lui. Știți bine cu toții că el mănâncă fotbal pe pâine. Viața lui este fotbalul și cât de curând. Va fi 100%, va începe din nou să antreneze și o va face bine în continuare. Asta e bine, cât de curând va fi 100%”, a mai precizat el.

Prin ce a trecut Dan Petrescu în ultimele luni

Situația medicală a lui Dan Petrescu a fost una complicată în ultima perioadă. În urmă cu aproximativ două luni, acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale la gât. Problemele nu au apărut însă peste noapte, ci s-au întins pe o perioadă mai lungă. Încă din vara anului trecut, antrenorul vorbea despre dificultăți de sănătate cărora urma să le acorde prioritate, iar în sezonul precedent lipsise de la CFR Cluj timp de mai multe etape din cauza aceleiași afecțiuni.

Ulterior, „Bursucul” s-a retras din prim-plan și s-a concentrat exclusiv pe recuperare, dispărând din spațiul public pentru câteva luni. Deși au existat numeroase zvonuri care sugerau probleme grave, Dan Petrescu a ținut să clarifice lucrurile pentru presa din Anglia. El a dat asigurări că starea sa este una bună. În același timp, a transmis că își pregătește revenirea în antrenorat în primăvara acestui an, imediat după finalizarea tratamentului.

