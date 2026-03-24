Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat guvernului să asigure o aprovizionare stabilă cu motorină, după ce războiul din a provocat creșteri semnificative ale prețurilor și a stârnit îngrijorări privind posibile penurii începând din aprilie.

Instrucțiuni clare de la președinte

„Toate instituțiile trebuie să colaboreze strâns cu actorii de pe piața carburanților pentru a garanta livrări neîntrerupte și pentru a explica clar societății ce variante de sprijin guvernamental sunt disponibile”, a transmis Volodimir Zelenski în mesajul său zilnic, conform Agerpres.

Președintele a cerut autorităților să colaboreze cu companiile de profil pentru a preveni orice lipsă de combustibil și pentru a informa populația despre măsurile guvernamentale de sprijin.

Creșterea prețurilor și temerile privind aprovizionarea

Analiștii firmei ucrainene de consultanță energetică Enkorr și-au exprimat îndoielile privind aprovizionarea cu combustibil a țării începând din aprilie, din cauza volatilității prețurilor.

„Companiile ucrainene se luptă să se adapteze”, a avertizat Enkorr într-un raport publicat luni, subliniind că prețul motorinei a crescut cu aproape 25% în Ucraina de la începutul războiului americano-israelian împotriva Iranului pe 28 februarie.

„Singura certitudine privește disponibilitatea volumelor în martie, în timp ce pentru aprilie furnizorii continuă să tărăgăneze lucrurile până în ultimul moment”, a adăugat firma de consultanță.

La rândul său, Serhii Kuiun, directorul firmei de consultanță A-95, a dat asigurări: „Nu există nicio penurie și nici nu va exista”, precizând că negocierile privind prețurile pentru aprilie sunt încă în desfășurare și că aproximativ 40% din necesarul pentru lună este deja securizat.

Dependența de importuri și contextul internațional

Rusia a bombardat rafinăriile ucrainene de la începutul invaziei în 2022, ceea ce face ca Ucraina să depindă puternic de importurile de combustibili.

Creșterea prețurilor petrolului și gazelor a fost accentuată după atacurile lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului pe 28 februarie, declanșând represalii din partea Teheranului, care au vizat statele producătoare de petrol din Golf și au blocat practic strâmtoarea Ormuz.