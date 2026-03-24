Adrian Teampău
24 mart. 2026, 09:52
Foto: Pixabay
Prețul țițeiului Brent a sărit peste pragul de 100 de dolari pe baril, încă o dată, din cauza situației din Golful Persic. În condițiile în care tensiunile persistă, iar războiul nu dă semne de dezescaladare, prețurile continuă să crească

Prețul țițeiului Brent este în creștere

Cotația petrolului a înregistrat o nouă creștere, marți, pe piețele din Asia, în contextul evoluțiilor din Orientul Mijlociu, relatează CNBC. Anterior, peste noapte, prețurile au scăzut semnificativ pentru ca apoi să urce. Creșterea cotațiilor survine după o vânzare masivă, care a avut loc luni, când prețul țițeiului Brent a scăzut cu 11%, ajungând la aproximativ 99 de dolari pe baril. Asta după ce, vineri, depășise pragul de 112 dolari.

Scăderea prețurilor, de luni, s-a datorat declarațiilor lui Donald Trump care a amânat termenul ultimativ dat Iranului pentru deblocarea strâmtorii Ormuz, cu cinci zile. El spunea că a avut conversații constructive cu reprezentanții Iranului.

„Mă bucur să vă anunț că Statele Unite ale Americii și Iranul au avut, în ultimele două zile, discuții foarte bune și productive privind o soluționare completă și totală a conflictelor noastre din Orientul Mijlociu. (…) Am dat instrucțiuni Departamentului de Război să amâne toate atacurile militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile”, transmitea Trump, luni, într-o postare pe Truth Social.

Afirmațiile sale au fost dezmințite, însă, de oficialii de la Teheran. Iranul nu are contacte cu Trump, nici măcar prin mediatori, au transmis agențiile iraniene de stat Fars și Tasnim, apropiate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice.

Investitorii își pierd încrederea în Trump

Revenirea de marți, pentru prețul țițeiului Brent, sugerează un scepticism față de față de ultimele declarații ale lui Donald Trump. În contextul în care afirmațiile sale despre negocierile cu Iranul au fost contrazise, investitorii par sceptici. José Torres, economist senior la Interactive Brokers, este de părere că riscul unui război prelungit rămâne o preocupare majoră pentru piață.

„În ciuda exuberanței de pe Wall Street, doamnelor și domnilor, prețul petrolului este departe de minimele sale după ce Teheranul a negat că ar fi purtat negocieri cu Washingtonul în weekend”, a declarat José Torres.

El a remarcat că atacurile repetate asupra infrastructurii energetice critice din Orientul Mijlociu alimentează îngrijorările continue cu privire la potențiale întreruperi ale producției și transportului.

„În plus, având în vedere numărul mare de atacuri care au afectat infrastructura energetică critică din Orientul Mijlociu… există nervozitate cu privire la posibilitatea unor întreruperi ale capacității și transportului care să mențină costurile la un nivel mai ridicat decât la începutul anului, chiar dacă se ajunge la un acord”, a scris el într-o notă publicată marți.

Prețul țițeiului Brent depinde de situația Strâmtorii Ormuz

Până la izbucnirea războiului, prin Strâmtoarea Ormuz se transportau aproximativ 20% din aprovizionarea mondială cu petrol pe cale maritimă. Războiul cu Iranul a dus la oprirea traficului pe această cale navigabilă strategică.

Presa de stat iraniană a anunțat duminică că Teheranul va permite tranzitul în condiții de siguranță prin strâmtoare, cu excepția navelor asociate cu „dușmanii” săi.

