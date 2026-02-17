Uniunea Europeană (UE) nu este suficient pregătită pentru intensificarea efectelor schimbărilor climatice și trebuie să își accelereze investițiile pentru a proteja populația și infrastructura, avertizează Consiliul Științific Consultativ European privind Schimbările Climatice (ESABCC), organism cu sediul la Copenhaga.

Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid

Potrivit datelor citate în raport, este continentul care se încălzește în cel mai rapid ritm. Consecințele sunt deja vizibile: valuri de căldură mai frecvente, inundații, furtuni intense, incendii de vegetație și distrugeri ale zonelor costiere, conform Agerpres.

Pagubele economice provocate infrastructurii și clădirilor de fenomenele meteorologice extreme au ajuns la aproximativ 45 de miliarde de euro anual, de cinci ori mai mult față de anii 1980, conform datelor UE.

Lipsă de coordonare și finanțare

Cu toate că Uniunea Europeană și-a stabilit obiective ambițioase privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, raportul arată că eforturile de adaptare la fenomenele extreme sunt insuficiente.

Președintele ESABCC, Ottmar Edenhofer, a declarat că există „o lipsă de coerență, o lipsă de coordonare și, de asemenea, o lipsă de buget” în abordarea riscurilor climatice.

Consilierii avertizează că, fără măsuri suplimentare, competitivitatea UE ar putea fi afectată, iar presiunile asupra bugetelor publice și riscurile de securitate ar putea crește.

Scenarii de încălzire și măsuri recomandate

Experții recomandă ca statele membre să își planifice politicile ținând cont de un scenariu de încălzire cuprins între 2,8 și 3,3 grade Celsius până în 2100.

Printre măsurile propuse se numără:

evitarea construcțiilor în zone expuse inundațiilor;

sprijin pentru fermierii afectați de secetă;

proiectarea orașelor pentru a reduce efectele valurilor de căldură;

investiții în sisteme publice de avertizare timpurie;

extinderea acoperirii asigurărilor, inclusiv prin mecanisme de reasigurare la nivelul UE.

În prezent, doar aproximativ un sfert din pierderile economice legate de climă din UE sunt asigurate.

La finalul anului, Comisia Europeană urmează să prezinte o nouă strategie privind „reziliența climatică”, în contextul dezastrelor recente, inclusiv inundațiile din Slovenia din 2023 și sezonul sever de incendii de vegetație înregistrat anul trecut în Europa.