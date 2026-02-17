B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Raport: UE nu este pregătită pentru agravarea schimbărilor climatice. Investițiile în adaptare, considerate insuficiente

Raport: UE nu este pregătită pentru agravarea schimbărilor climatice. Investițiile în adaptare, considerate insuficiente

Selen Osmanoglu
17 feb. 2026, 13:43
Raport: UE nu este pregătită pentru agravarea schimbărilor climatice. Investițiile în adaptare, considerate insuficiente
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid
  2. Lipsă de coordonare și finanțare
  3. Scenarii de încălzire și măsuri recomandate

Uniunea Europeană (UE) nu este suficient pregătită pentru intensificarea efectelor schimbărilor climatice și trebuie să își accelereze investițiile pentru a proteja populația și infrastructura, avertizează Consiliul Științific Consultativ European privind Schimbările Climatice (ESABCC), organism cu sediul la Copenhaga.

Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid

Potrivit datelor citate în raport, Europa este continentul care se încălzește în cel mai rapid ritm. Consecințele sunt deja vizibile: valuri de căldură mai frecvente, inundații, furtuni intense, incendii de vegetație și distrugeri ale zonelor costiere, conform Agerpres.

Pagubele economice provocate infrastructurii și clădirilor de fenomenele meteorologice extreme au ajuns la aproximativ 45 de miliarde de euro anual, de cinci ori mai mult față de anii 1980, conform datelor UE.

Lipsă de coordonare și finanțare

Cu toate că Uniunea Europeană și-a stabilit obiective ambițioase privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, raportul arată că eforturile de adaptare la fenomenele extreme sunt insuficiente.

Președintele ESABCC, Ottmar Edenhofer, a declarat că există „o lipsă de coerență, o lipsă de coordonare și, de asemenea, o lipsă de buget” în abordarea riscurilor climatice.

Consilierii avertizează că, fără măsuri suplimentare, competitivitatea UE ar putea fi afectată, iar presiunile asupra bugetelor publice și riscurile de securitate ar putea crește.

Scenarii de încălzire și măsuri recomandate

Experții recomandă ca statele membre să își planifice politicile ținând cont de un scenariu de încălzire cuprins între 2,8 și 3,3 grade Celsius până în 2100.

Printre măsurile propuse se numără:

  • evitarea construcțiilor în zone expuse inundațiilor;
  • sprijin pentru fermierii afectați de secetă;
  • proiectarea orașelor pentru a reduce efectele valurilor de căldură;
  • investiții în sisteme publice de avertizare timpurie;
  • extinderea acoperirii asigurărilor, inclusiv prin mecanisme de reasigurare la nivelul UE.

În prezent, doar aproximativ un sfert din pierderile economice legate de climă din UE sunt asigurate.

La finalul anului, Comisia Europeană urmează să prezinte o nouă strategie privind „reziliența climatică”, în contextul dezastrelor recente, inclusiv inundațiile din Slovenia din 2023 și sezonul sever de incendii de vegetație înregistrat anul trecut în Europa.

Tags:
Citește și...
Cartier rezidențial cu condiții de Ev Mediu, în Constanța. Oamenii n-au curent, gaze, apă și canalizare, dar plătesc impozite uriașe: „Absolut nimic nu s-a făcut”
Eveniment
Cartier rezidențial cu condiții de Ev Mediu, în Constanța. Oamenii n-au curent, gaze, apă și canalizare, dar plătesc impozite uriașe: „Absolut nimic nu s-a făcut”
Wizz Air lansează o platformă pentru pasagerii care călătoresc mult. Ce beneficii aduce sistemul Wizz Link pentru rutele complexe
Eveniment
Wizz Air lansează o platformă pentru pasagerii care călătoresc mult. Ce beneficii aduce sistemul Wizz Link pentru rutele complexe
Codul portocaliu de viscol și ninsori pune autoritățile pe jar. Comitet de urgență la DSU. Ce măsuri se iau după anunțul meteorologilor
Eveniment
Codul portocaliu de viscol și ninsori pune autoritățile pe jar. Comitet de urgență la DSU. Ce măsuri se iau după anunțul meteorologilor
O bacterie de 5.000 de ani găsită în Peștera Scărișoara rezistă la antibioticele moderne dar poate ajuta la salvarea multor vieți
Eveniment
O bacterie de 5.000 de ani găsită în Peștera Scărișoara rezistă la antibioticele moderne dar poate ajuta la salvarea multor vieți
Drumul cu autobuzul se transformă într-o experiență culturală în Capitală. Cum pot ajunge pasagerii STB la teatru
Eveniment
Drumul cu autobuzul se transformă într-o experiență culturală în Capitală. Cum pot ajunge pasagerii STB la teatru
Detalii înspăimântătoare din dosarul lui Kristof Lajos. „Antrenorul de genii” a fost filmat pe ascuns în timp ce abuza doi frați
Eveniment
Detalii înspăimântătoare din dosarul lui Kristof Lajos. „Antrenorul de genii” a fost filmat pe ascuns în timp ce abuza doi frați
România a finanțat peste 3.000 de săli de sport în ultimii 20 de ani
Eveniment
România a finanțat peste 3.000 de săli de sport în ultimii 20 de ani
Rămășițele unei femei din Ploiești, descoperite în apartamentul său după mai mulți ani. Ce spun anchetatorii
Eveniment
Rămășițele unei femei din Ploiești, descoperite în apartamentul său după mai mulți ani. Ce spun anchetatorii
Pantofii uzi pe calorifer: riscuri și alternative sigure pentru uscarea încălțămintei
Eveniment
Pantofii uzi pe calorifer: riscuri și alternative sigure pentru uscarea încălțămintei
Complot terorist dejucat la concertele lui Taylor Swift din Viena. Ce au descoperit procurorii despre planurile suspectului
Eveniment
Complot terorist dejucat la concertele lui Taylor Swift din Viena. Ce au descoperit procurorii despre planurile suspectului
Ultima oră
13:47 - Cod galben de inundații în șapte județe: râuri sub atenționare până miercuri. Ce zone sunt expuse riscului
13:42 - Coaliția stă ca pe ace. Un scandal se închide, altul se deschide. Acum se ceartă pe norma de hrană de la bugetari (VIDEO)
13:38 - Cum arată timpul liber al Laurei Cosoi de când așteaptă al cincilea copil: Vedeta a dezvăluit ce face în fiecare zi
13:36 - Cartier rezidențial cu condiții de Ev Mediu, în Constanța. Oamenii n-au curent, gaze, apă și canalizare, dar plătesc impozite uriașe: „Absolut nimic nu s-a făcut”
13:15 - Ministerul Culturii clarifică evidența orelor lucrate în afara programului, după protestul actorilor la TNB. Cum va fi contabilizată activitatea artiștilor
13:07 - Wizz Air lansează o platformă pentru pasagerii care călătoresc mult. Ce beneficii aduce sistemul Wizz Link pentru rutele complexe
13:02 - Carmen Brumă propune un desert echilibrat, cu efect de sațietate pe termen lung: „E foarte gustos și sănătos”
13:02 - Codul portocaliu de viscol și ninsori pune autoritățile pe jar. Comitet de urgență la DSU. Ce măsuri se iau după anunțul meteorologilor
12:57 - Ce să faci dacă telefonul tău se descarcă rapid. Câteva trucuri care ajută bateria
12:39 - O bacterie de 5.000 de ani găsită în Peștera Scărișoara rezistă la antibioticele moderne dar poate ajuta la salvarea multor vieți