Comisia Europeană propune un nou instrument digital menit să ofere sprijin direct copiilor și adolescenților expuși hărțuirii online, un fenomen tot mai răspândit. Inițiativa apare pe fondul preocupărilor crescânde legate de siguranța minorilor în mediul digital european.

Ce rol ar urma să aibă aplicația europeană pentru raportarea abuzurilor

Executivul european a anunțat intenția de a crea o aplicație care să permită tinerilor victime ale hărțuirii online să raporteze abuzurile în siguranță. Propunerea face parte dintr-un „plan de acţiune” mai amplu, destinat protejării minorilor împotriva riscurilor din mediul online. Potrivit Comisiei, fenomenul afectează până la unul din șase copii cu vârste între 11 și 15 ani.

Proiectul se află într-o fază incipientă, iar dorește să pornească de la exemple deja funcționale la nivel național. Unul dintre modelele analizate este aplicația și linia de asistență „3018” din Franța, considerate instrumente eficiente. Obiectivul este dezvoltarea unui model european care să poată fi adaptat ulterior de fiecare stat membru, relatează News.ro.

Cum ar funcționa concret mecanismul de sprijin pentru copii

Pe termen lung, aplicația ar urma să permită raportarea confidențială a cazurilor de către o linie națională de asistență. Utilizatorii ar putea stoca și transmite dovezi în condiții de siguranță, fără riscul expunerii suplimentare. În același timp, aplicația ar facilita accesul la sprijin din partea autorităților, școlilor sau serviciilor de protecție a copilului.

Importanța acestei inițiative a fost subliniată de comisarul european pentru digital, Henna Virkkunen. „Copiii şi tinerii au dreptul să se simtă în siguranţă atunci când sunt online”, a declarat oficialul european. „Hărţuirea cibernetică le încalcă acest drept, lăsându-i răniţi, singuri şi umiliţi. Niciun copil nu ar trebui să fie nevoit să simtă asta”.

Ce rol joacă propunerea în strategia Uniunii Europene

Inițiativa apare într-un context în care Uniunea Europeană acționează pe mai multe direcții pentru protejarea minorilor în mediul digital. Sunt analizate măsuri precum posibila restricționare a accesului adolescenților tineri la rețelele sociale sau introducerea unor instrumente de verificare a vârstei. În paralel, autoritățile europene vizează combaterea funcțiilor considerate „adictive” ale aplicațiilor populare.

„Planul de acţiune” include și aplicarea mai riguroasă a legislației europene existente. Accentul cade pe consolidarea prevederilor din legea serviciilor digitale, cunoscută drept DSA, pentru protejarea minorilor. Totodată, legea europeană privind inteligența artificială ar urma să fie folosită pentru combaterea utilizării -urilor în scopuri de hărțuire.