Ultima variantă de SARS-CoV-2 este cea mai infecţioasă și îngrijorează specialiștii

Noua subvariantă BA 2.75 a coronavirusului este de cinci ori mai infecţioasă decât varianta Omicron şi provoacă deja îngrijorări în rândul specialiştilor independenţi.

BA.2.75 are două mutaţii-cheie și asta o ajută să ocolească anticorpii

Potrivit declaraţiilor lui Tom Peacock, virusolog la Departamentul de Boli Infecţioase de la Imperial College din Londra, care a analizat subvarianta, aceasta ar avea 15 mutaţii specifice dintre care 8 la nivelul proteinei Spike – .

Prin comparaţie, BA.5 are doar 3 astfel de mutaţii specifice. În plus, BA.2.75 are două mutaţii-cheie, G446S şi R493Q, care i-ar da o mai mare abilitate de a ocoli anticorpii obţinuţi în urma infecţiei cu noul coronavirus ca şi pe cei produşi în urma vaccinării cu actuala generaţie de seruri anti-COVID-19.

Din datele de până acum culese de cercetători independenţi din India se pare că noua subvariantă este de cinci ori mai infecţioasă decât BA.5, ceea ce conduce către concluzia că s-ar putea ca foarte curând aceasta să o înlocuiască rapid ca principală responsabilă de noile infecţii.

că infecţia trebuie tratată cu prudenţă. Potrivit specialistului, urmează să vedem ce va confirma această subvariantă nou-apărută întrucât ea are o circulaţie limitată, chiar dacă este responsabilă de această creştere a cazurilor în India.

Virusul generează permanent subvariante

„Când spunem BA.2.75 vorbim deja de a doua generaţie de subvariante ale lui BA.2. Asta ca să ne dăm seama cât de multe sunt aceste subvariante din care, câte una, să spunem, că se face remarcată într-un mod mai evident la anumite intervale de timp.

Deci, virusul acesta generează permanent subvariante şi de aceea pentru a putea să sesizăm apariţia unor subvariante cu adevărat de îngrijorare şi a lua măsurile inteligente şi înţelepte care să care ne ajute să evităm, dacă va fi posibil, situaţiile prin care am trecut în perioadele anterioare”, atrage atenţia universitarul.

Cât priveşte viitorul, mai spune prof.dr. Emilian Popovici, niciun cercetător nu poate anticipa cu exactitate ce variante sau subvariante va genera acest virus peste 2 sau 3 luni, ca sa poată anticipa cu exactitate evoluţia infecţiei peste 2-3 luni.

„Putem face proiecţii din acestea doar dacă presupunem că nu ar apărea variante sau subvariante care prin mutaţii generatoare de noi caracteristici să schimbe schimbe datele problemei. Ce ar putea schimba total datele problemei? Apariţia unei variante care să anuleze total protecţia post-infecţioasă şi/sau post-vaccinală, dar este puţin probabil ca aşa ceva să se întâmple într-un viitor foarte apropiat”, conchide prof.dr. Emilian Popovici.