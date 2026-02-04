B1 Inregistrari!
Minor de 16 ani bătut și sechestrat de patronul unui restaurant: Totul a pornit de la haine

Flavia Codreanu
04 feb. 2026, 12:25
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cum a fost umilit un adolescent de 16 ani
  2. Care a fost replica agresorului 
  3. Ancheta preluată de Serviciul de Investigații Criminale

Un adolescent de 16 ani a fost victima unor agresiuni violente la restaurantul unde lucra în Slănic-Moldova, județul Bacău. Totul ar fi pornit de la o nemulțumire a patronului legată de hainele băiatului, care nu ar fi corespuns codului vestimentar al  localului. Incidentul, petrecut pe 23 ianuarie, a ieșit la iveală după ce imaginile filmate de victimă au ajuns la poliție, arătând cum băiatul a fost bătut, umilit și încuiat într-o anexă a restaurantului.

Cum a fost umilit un adolescent de 16 ani

Potrivit adevărul, băiatul a încercat să se apere și să filmeze momentul în care patronul a început să îl lovească, însă a fost rapid pus la pământ. Potrivit declarațiilor avocatului, patronul nu a acționat singur, ci a fost ajutat de alți doi adulți. Aceștia l-au târât pe minor într-o anexă a restaurantului, unde au continuat agresiunile departe de ochii martorilor. Mama adolescentului a povestit cu groază semnele de violență găsite pe corpul fiului său, acesta având ochiul umflat și urme vizibile de palme pe față, frunte și gât.

„L-au pus în genunchi, l-au scuipat, i-au dat cu palma, cu pumnul”, a declarat mama adolescentului de 16 ani. „Avea ochiul stâng… era umflat un pic spre vânăt. Avea foarte multe dungi roşii de la urme, cred eu, de la urmele de la palme, pe faţă pe frunte, pe gât”, a precizat aceasta.

Care a fost replica agresorului 

După atac, patronul i-ar fi oferit băiatului bani pentru a-și retrage plângerea. Adolescentul lucra în acel restaurant încă de la vârsta de 14 ani și jumătate, fără forme legale, pentru a-și ajuta mama, fiind singurul sprijin al casei în absența tatălui. Mama băiatului a mărturisit că se teme pentru siguranța lor, deoarece agresorul este un om cunoscut și influent în Slănic-Moldova, iar ceilalți tineri care au fost martori la incident ar fi fost deja instruiți să nu vorbească.

Ancheta preluată de Serviciul de Investigații Criminale

Deși plângerea a fost depusă imediat, avocatul victimei a acuzat poliția locală din Slănic-Moldova că nu-și face treaba. Aceasta susține că timp de aproape o săptămână nu s-a începu urmărirea penal a celor trei bărbați . Situația s-a schimbat abia pe 29 ianuarie, când cazul a fost preluat de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Bacău. În urma noilor cercetări, pe data de 2 februarie 2026, doi dintre cei trei bărbați implicați au fost reținuți pentru 24 de ore și arestați.

„La data de 23 ianuarie a.c., polițiștii Stațiunii Slănic Moldova au fost sesizați de un tânăr de 16 ani cu privire la faptul că ar fi fost agresat de trei bărbați, cu vârste cuprinse între 31 și 50 de ani. Cercetările au fost preluate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bacău, iar în urma administrării probatoriului, față de doi dintre cei în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în arestul I.P.J. Bacău”, a transmis, printr-un comunicat, IPJ Bacău

