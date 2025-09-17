Tot mai multe persoane se confruntă cu tinitusul, cunoscut popular drept „țiuitul urechilor”. Această problemă afectează milioane de oameni la nivel global și este considerată una dintre cele mai supărătoare tulburări ale auzului.

De la zgomotul constant al traficului urban și până la muzica ascultată la volum ridicat în căști, urechile noastre sunt zilnic expuse la factori de stres sonor. Rezultatul? Probleme de auz, oboseală și, adesea, apariția acelui zgomot persistent pe care medicii îl definesc drept tinitus.

Care este principala cauză a tinitusului

În viața cotidiană, expunerea la zgomote puternice a devenit aproape imposibil de evitat. Traficul din marile orașe, aparatele electrocasnice, mediul de lucru aglomerat sau chiar plăcerea de a asculta muzică la căști contribuie la solicitarea urechii interne. Specialiștii atrag atenția că, în timp, aceste obiceiuri pot afecta celulele auditive și pot declanșa tinitusul, un simptom care nu are întotdeauna tratament definitiv.

Limitarea expunerii la zgomot este considerată principala metodă de prevenție. Totuși, cercetătorii americani au descoperit recent că alimentația poate juca și ea un rol important.

Care este alimentul „salvator”

Un grup de specialiști din Boston a analizat, timp de 30 de ani, nu mai puțin de 73.000 de pacienți. Obiectivul cercetării a fost identificarea factorilor care pot influența apariția tinitusului. Rezultatele au scos la iveală un detaliu surprinzător: consumul regulat de ar putea reduce semnificativ riscul acestei afecțiuni, informează

Potrivit datelor, persoanele care au consumat pește de cel puțin două ori pe săptămână au avut un risc cu 25% mai mic de a dezvolta tinitus comparativ cu cele care nu mâncau deloc. Chiar și moderat, adică o porție de pește pe săptămână, a redus riscul cu aproximativ 13%.

Care sunt tipurile de pește cu cel mai mare efect

Studiul a evidențiat și faptul că nu toate sortimentele de pește au același impact. Tonul, codul și halibutul s-au dovedit a fi cele mai eficiente în reducerea riscului de tinitus. Pe de altă parte, în mod neașteptat, consumul de somon nu a adus aceleași beneficii, ba chiar a fost asociat cu un efect opus.

Această diferență ar putea fi explicată prin compoziția diferită a acizilor grași din diverse tipuri de pește. Cercetătorii analizează în prezent mecanismele exacte prin care aceste sortimente influențează sănătatea urechii interne.

Uleiul de pește și rezultatele neașteptate

Interesant este că suplimentele alimentare pe bază de ulei de pește, recomandate frecvent pentru sănătatea cardiovasculară și articulară, nu au avut același efect protector. Din contră, analiza a arătat că persoanele care utilizau constant aceste suplimente prezentau un risc mai mare de a dezvolta tinitus.

Acest rezultat a ridicat numeroase întrebări în rândul comunității medicale. De ce consumul direct de pește are un rol protector, în timp ce suplimentele cu ulei de pește par să fie asociate cu un efect contrar? Răspunsul nu este încă clar, dar oamenii de știință continuă să caute explicații.

Rolul acizilor grași omega-3

O ipoteză vehiculată de specialiști este legată de acizii grași omega-3, prezenți în pește. Aceștia sunt cunoscuți pentru proprietățile antiinflamatorii și pentru capacitatea de a proteja celulele nervoase. În cazul urechii interne, omega-3 ar putea reduce inflamația provocată de expunerea la zgomote puternice și ar putea ajuta la menținerea unei bune funcționări a celulelor auditive.

În plus, peștele furnizează și alți nutrienți esențiali, precum vitamina D sau seleniul, care pot contribui la sănătatea generală și, implicit, la protecția auzului.

O problemă de sănătate la nivel global

Tinitusul este raportat de milioane de persoane la nivel mondial și poate apărea la orice vârstă. Deși, în multe cazuri, este asociat cu înaintarea în vârstă, din ce în ce mai mulți tineri ajung să se confrunte cu această problemă din cauza stilului de viață modern. Zgomotele urbane, stresul, obiceiurile alimentare și lipsa de odihnă se combină într-un cocktail care favorizează apariția simptomelor.

Cercetătorii din Boston continuă să investigheze modul în care alimentația, și în special consumul de pește, poate influența apariția sau severitatea tinitusului. Scopul lor este să găsească explicații concrete și recomandări clare pentru populație.