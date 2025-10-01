Un posibil pericol spațial ridică întrebări serioase în comunitatea științifică. Un grup de cercetători, printre care și specialiști de la NASA, studiază riscurile ca un asteroid să lovească Luna în 2032. Ipoteza are o probabilitate redusă, de aproximativ 4%, însă efectele unui astfel de impact are putea fi semnificative nu doar pentru satelitul natural al Pământului, ci și pentru orbitele joase în care operează și misiuni spațiale.

Ce riscuri aduce asteroidul 2024 YR4

Asteroidul, descoperit în decembrie anul trecut de o stație din Chile, are un diametru estimat de până la 67 de metri, suficient pentru a fi catalogat drept un „distrugător de orașe”. Dacă ar atinge Luna, efectele nu ar distruge suprafața acesteia, dar ar putea genera un nor de fragmente de până la o mie de ori mai mare decât nivelurile normale. Aceste resturi ar reprezenta un pericol serios pentru navele spațiale și pentru echipajele aflate în misiune pe orbita Pământului.

Printre soluțiile analizate de cercetători se numără utilizarea unei explozii nucleare pentru a distruge asteroidul sau devierea lui de pe traiectorie. Totuși, o astfel de metodă nu a fost testată până acum și implică riscuri majore. Dacă explozia nu ar fi suficient de puternică, există șansa ca asteroidul să se fragmenteze și mai periculos, lăsând în urmă câmpuri de resturi greu de controlat. „Dacă explozia nu este suficientă, oricum vei crea un câmp de resturi”, a declarat Julie Brisset, directoarea interimară a Institutului Spațial din , care nu a fost implicată în lucrare, relatează

Cum a fost detectat asteroidul

Iițial, specialiștii au considerat că 2024 YR4 ar putea lovi Pământul, dar această variantă a fost exclusă. În prezent, probabilitatea de coliziune cu Luna este de 4,3%. Pentru a evalua mai bine scenariul, oamenii de știință sugerează o misiune de recunoaștere care să determine masa asteroidului, informație crucială pentru alegerea metodei de intervenție.

NASA nu este străină de astfel de misiune. În 2022, sonda DART a demonstrat că un asteroid de mici dimensiune poate fi deviat prin impact direct, reducându-i orbita cu peste 30 de minute totuși, pentru a repeta experimentul în cazul lui 2024 YR4, este nevoie de date mult mai precise. De aceea, agenția spațială americană a anunțat că, la începutul anului viitor, Telescopul James Webb va fi folosit pentru a observa asteroidul și pentru a clarifica traiectoria acestuia, scrie Libertatea.ro.

Reprezentanții NASA subliniază că deocamdată nu există planuri de a lansa o misiune de deviere, iar studiile se concentrează pe monitorizare și pe colectarea de informații. O mai bună înțelegere a orbitei ar putea reduce chiar la zero probabilitatea unui impact. Până atunci, scenariul rămâne o provocare pentru comunitatea științifică și un subiect care reaprinde discuția despre cât de pregătită este omenirea în fața unor potențiale amenințări cosmice.