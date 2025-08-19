B1 Inregistrari!
Un bărbat a pierdut aproape 270.000 de lei, după ce i-a fost furat telefonul. Cum s-a întâmplat incidentul

Un bărbat a pierdut aproape 270.000 de lei, după ce i-a fost furat telefonul. Cum s-a întâmplat incidentul

Elena Boruz
19 aug. 2025, 19:34
Un bărbat a pierdut aproape 270.000 de lei, după ce i-a fost furat telefonul. Cum s-a întâmplat incidentul
Foto: pixabay.

Un bărbat în vârstă de 55 de ani, din Cluj-Napoca, s-a ales cu pagube mari, după ce i-a fost furat telefonul mobil. Incidentul a avut loc în interiorul unui centru comercial din oraș.

Suspectul este un tânăr de 24 de ani, care acum este cercetat în libertate. Acesta nu s-ar fi mulțumit cu telefonul, în valoare de 700 de lei, ci a dorit mai mult. Bărbatul a accesat cardul bancar, prin intermediul aplicației instalate pe telefonul mobil.

Cuprins:

  • Câte tranzacții a făcut suspectul în două zile
  • Cum au acționat autoritățile

Câte tranzacții a făcut suspectul în două zile

Nu mai puțin de 68 de tranzacții au fost realizate în decursul a două zile. Totuși, telefonul a fost blocat, atunci când tânărul l-a „extras” din posesia bărbatului de 55 de ani. Acest lucru însă nu l-a „speriat” pe băiat, care a reușit foarte ușor să deblocheze telefonul, deoarece modelul de blocare a telefonului era unul foarte simplu.

Pe lângă tranzacțiile pe care a reușit să le facă prin intermediul aplicației, se pare că tânărul ar fi scos bani și de la un ATM, informează știrile pro tv.

Cum au acționat autoritățile

Pentru oamenii legii nu a fost prea dificil să îl găsească pe tânăr. Acesta a fost identificat în urma tranzacțiilor efectuate. Autoritățile au urmărit întregul fir și au ajuns astfel la băiatul de 24 de ani.

Acesta este cercetat pentru efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată. De asemenea, procurorii informează că din cei 270.000 de mii de lei, numai 127.000 au putut fi recuperați.

