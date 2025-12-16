B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
16 dec. 2025, 10:56
Un bărbat din Galați și-a contrazis chirurgul după operație, convins de ChatGPT că intervenția a durat prea puțin: „Acolo intervine provocarea”
Sursa Foto: Freepik.com
Inteligența Artificială a schimbat radical modul în care mulți oameni caută informații despre sănătate. Astăzi, un „diagnostic” pare la doar un click distanță, accesibil oricui și oricând.

În realitate însă, lucrurile sunt mult mai complicate decât par. Studiile arată că IA greșește în aproape unul din două cazuri, chiar și atunci când este ghidată corect. Atunci când întrebările sunt vagi sau formulate greșit, riscul de eroare crește semnificativ.

Medicul din cabinet sau „doctorul” de pe internet

Medicii se confruntă tot mai des cu pacienți care ajung la cabinet convinși că își cunosc deja diagnosticul. Mulți vin „înarmați” cu răspunsuri oferite de ChatGPT sau alte platforme de Inteligență Artificială. Specialiștii avertizează ferm că algoritmii pot oferi doar informații generale. Aceștia nu pot înlocui experiența clinică, intuiția medicală și comunicarea directă dintre medic și pacient.

Cel mai recent exemplu vine din Galați. Acolo, un pacient operat din cauza unei complicații provocate de un abces i-a cerut explicații chirurgului pentru durata intervenției. Bărbatul era convins că operația ar fi trebuit să dureze o oră. Această convingere venea dintr-un răspuns primit de la ChatGPT, care indica o durată de 20 de minute ca fiind prea scurtă. Paradoxal, același „specialist virtual” îl determinase inițial să rămână acasă. Starea lui s-a agravat ulterior, iar în final a ajuns pe masa de operație.

„M-am lovit de câteva ori de chestii de genul. E, pot să spun, amuzant. Iar pentru a convinge un pacient că ceea ce a citit el pe ChatGpt sau pe google nu e chiar real, acolo intervine provocarea nu pentru că informațiile nu s-ar afla la îndemâna oricui, dar ai nevoie de o bază medicală pentru a putea filtra acele informații”, a declarat Dan Mihoc, medic internațional radiolog intervenționist.

Poate fi Inteligența Artificială un aliat al medicilor

Internetul oferă, fără îndoială, răspunsuri la aproape orice și face informația accesibilă oricui. Însă, în mâinile celor fără pregătire, această avalanșă de date poate deveni periculoasă. Folosit corect, de specialiști cu un fundament medical solid, același instrument poate fi însă salvator.

„Pentru mine este o unealtă. Eu o folosesc, la consultații. Când am consultații, am și ChatGPT deschis lângă mine și o folosesc zilnic. Bineînțeles că tu filtrezi cu informația medicală pe care tu o ai deja. Cine se opune acestei inteligențe artficiale, va fi un doctor mai puțin bun, până la urmă. Va fi o evoluţie în medicină”, a spus Răzvan Radu, medic specialist neurolog, notează observatornews.ro.

Datele științifice confirmă însă limitele clare ale tehnologiei. Un studiu realizat de cercetători din Italia arată că medicii ating o precizie a diagnosticului de aproximativ 75%. În schimb, Inteligența Artificială reușește un diagnostic corect doar în unul din două cazuri. Performanța sa depinde însă de modul în care este ghidată corect. Situația este și mai îngrijorătoare în cazul copiilor. Un studiu publicat în presa medicală arată că doar 17% dintre diagnosticele puse de ChatGPT sunt corecte.

