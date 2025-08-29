Mai mulți turiști străini au fost speriați joi seara de prezența unei ursoaice cu pui în zona Pietrele lui Solomon, intens circulată din Poiana Brașov.

Unde a fost semnalată prezența unei ursoaice cu trei pui

Intervenție îngreunată a jandarmilor

Potrivit autorităților, prezența ursoaicei a fost semnalată printr-un apel la 112, în zona Pietrele lui Solomon, comuna Poiana Brașov, județul Brașov.

Un grup de turiști din India, Nepal și Noua Zeelandă a fost băgat în sperieți de prezența ursoaicei, însoțită de trei urși.

Ursoaica s-a apropiat foarte mult și, la un moment dat, a fost la un pas să rănească unul dintre jandarmii care au intervenit pentru a coborâ grupul de turiști.

Pe drum, una dintre turiste s-a accidentat și nu mai putea continua singură, iar unul dintre jandarmi a intervenit și a ajutat-o.

„Ora 18:54 – 112 alerta urs Pietrele lui Solomon

Intervin jandarmii care constata prezenta unei ursoaice cu 3 pui. Un pic de panica, multi turisti, o parte nu erau romani. Ursoaica se apropie de grupul de turiști, jandarmii se pregatesc sa traga asupra animalului. Se foloseste o petarda militara, ursoaica ocoloseste zona dar nu pleaca in padure. Turistii sunt scosi din zona.

O ora mai târziu ursoaica este tot acolo umblând pe la grătarele abandonate in graba de câțiva “eroi” care initial nu au ascultat sfaturile jandarmilor. Cand au vazut ursul le-a trecut “curajul”.

Pe la 20:30, întuneric bezna, mai apar doi “alpinisti” care auziseră ca exista ursi in zona dar pentru ca nu i-au întâlnit niciodată au crezut ca sunt povesti”, a scris el pe pagina sa de Facebook, potrivit .

Acesta a atras atenția că „ursului nu îi mai pasă de om, omul nu conștientizează pericolul, posibil să urmeze o nouă drama în această relație” și că „populația de urs trebuie redusă în așa fel încât animalele să rămână în habitatul lor normal și să interacționeze cât mai puțin cu omul”.