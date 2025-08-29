B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Turiști străini, îngroziți de o ursoaică și trei pui, în zona Pietrele lui Solomon. Jandarmii au folosit petarde militare

Turiști străini, îngroziți de o ursoaică și trei pui, în zona Pietrele lui Solomon. Jandarmii au folosit petarde militare

George Lupu
29 aug. 2025, 16:57
Turiști străini, îngroziți de o ursoaică și trei pui, în zona Pietrele lui Solomon. Jandarmii au folosit petarde militare
Urs / Sursa foto: Pixabay

Mai mulți turiști străini au fost speriați joi seara de prezența unei ursoaice cu pui în zona Pietrele lui Solomon, intens circulată din Poiana Brașov.

Cuprins

  • Unde a fost semnalată prezența unei ursoaice cu trei pui
  • Intervenție îngreunată a jandarmilor

Unde a fost semnalată prezența unei ursoaice cu trei pui

Potrivit autorităților, prezența ursoaicei a fost semnalată printr-un apel la 112, în zona Pietrele lui Solomon, comuna Poiana Brașov, județul Brașov.

Un grup de turiști din India, Nepal și Noua Zeelandă a fost băgat în sperieți de prezența ursoaicei, însoțită de trei urși.

Ursoaica s-a apropiat foarte mult și, la un moment dat, a fost la un pas să rănească unul dintre jandarmii care au intervenit pentru a coborâ grupul de turiști.

Intervenție îngreunată a jandarmilor

Pe drum, una dintre turiste s-a accidentat și nu mai putea continua singură, iar unul dintre jandarmi a intervenit și a ajutat-o.

„Ora 18:54 – 112 alerta urs Pietrele lui Solomon

Intervin jandarmii care constata prezenta unei ursoaice cu 3 pui. Un pic de panica, multi turisti, o parte nu erau romani. Ursoaica se apropie de grupul de turiști, jandarmii se pregatesc sa traga asupra animalului. Se foloseste o petarda militara, ursoaica ocoloseste zona dar nu pleaca in padure. Turistii sunt scosi din zona.

O ora mai târziu ursoaica este tot acolo umblând pe la grătarele abandonate in graba de câțiva “eroi” care initial nu au ascultat sfaturile jandarmilor. Cand au vazut ursul le-a trecut “curajul”.

Pe la 20:30, întuneric bezna, mai apar doi “alpinisti” care auziseră ca exista ursi in zona dar pentru ca nu i-au întâlnit niciodată au crezut ca sunt povesti”, a scris el pe pagina sa de Facebook, potrivit Adevarul.

Acesta a atras atenția că „ursului nu îi mai pasă de om, omul nu conștientizează pericolul, posibil să urmeze o nouă drama în această relație” și că „populația de urs trebuie redusă în așa fel încât animalele să rămână în habitatul lor normal și să interacționeze cât mai puțin cu omul”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ghid pentru a juca ruletă live online: ce trebuie să știți
Eveniment
Ghid pentru a juca ruletă live online: ce trebuie să știți
Ministrul Transporturilor avertizează firmele de handling. „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi!”
Eveniment
Ministrul Transporturilor avertizează firmele de handling. „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi!”
Un Cybertruck a luat foc după un accident în Texas. Familia victimei a dat în judecată compania Tesla
Externe
Un Cybertruck a luat foc după un accident în Texas. Familia victimei a dat în judecată compania Tesla
Văduva Neagră în variantă iraniană. Șocanta poveste a femeii care și-a omorât 11 soți în 22 de ani
Eveniment
Văduva Neagră în variantă iraniană. Șocanta poveste a femeii care și-a omorât 11 soți în 22 de ani
Gogoși cu cidru de mere, desertul cu aromă de toamnă. Iată cum se prepară
Eveniment
Gogoși cu cidru de mere, desertul cu aromă de toamnă. Iată cum se prepară
Înmatriculările de vehicule, după noi reguli. Legea intră în vigoare din septembrie
Eveniment
Înmatriculările de vehicule, după noi reguli. Legea intră în vigoare din septembrie
Uleiul de floarea-soarelui: dușman sau aliat al sănătății? Ce spun specialiștii
Eveniment
Uleiul de floarea-soarelui: dușman sau aliat al sănătății? Ce spun specialiștii
Un cuplu a părăsit mașina în care se afla și a luat-o pe jos, pe marginea autostrăzii. Cei doi aveau de prins un avion
Eveniment
Un cuplu a părăsit mașina în care se afla și a luat-o pe jos, pe marginea autostrăzii. Cei doi aveau de prins un avion
Șofer de Bolt, bătut de un pasager. Care ar fi fost motivul
Eveniment
Șofer de Bolt, bătut de un pasager. Care ar fi fost motivul
De la o simplă răceală la tulburări neurologice. Despre ce este vorba
Eveniment
De la o simplă răceală la tulburări neurologice. Despre ce este vorba
Ultima oră
16:55 - Ghid pentru a juca ruletă live online: ce trebuie să știți
16:52 - Impozite mai mari din 2025: cum afectează companiile care oferă sau folosesc servicii de transport
16:43 - Ministrul Transporturilor avertizează firmele de handling. „Toleranță zero față de firmele care manipulează bagajele în aeroporturi!”
16:26 - Guvernul adoptă „Pachetul 2”. Ce prevede reforma pensiilor magistraților și care sunt noile măsuri fiscale
16:24 - Un Cybertruck a luat foc după un accident în Texas. Familia victimei a dat în judecată compania Tesla
16:02 - Văduva Neagră în variantă iraniană. Șocanta poveste a femeii care și-a omorât 11 soți în 22 de ani
16:01 - Gogoși cu cidru de mere, desertul cu aromă de toamnă. Iată cum se prepară
15:31 - Daniel David: „Educația va avea salarii și burse până la sfârșitul anului”/„Putem ieși din această situație doar împreună
15:24 - Înmatriculările de vehicule, după noi reguli. Legea intră în vigoare din septembrie
14:58 - Tzancă Uraganu detonează BOMBA! De ce nu a divorțat încă de Mădălina Miu